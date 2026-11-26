Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)

Guardar

Las noticias alarmistas sobre el petróleo impiden a casi todos ver lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, las numerosas adaptaciones a gran escala están restando importancia al estrecho de Ormuz, casi sin que nadie se dé cuenta, y están acelerando las tendencias que señalé en julio. Veamos por qué los elevados precios del petróleo tienen los días contados y qué consecuencias, positivas y negativas, tendrá esto para Argentina.

Desde marzo, muchos analistas advertían de un desastre si la guerra en Irán no terminaba pronto. Se planteaba la situación de Ormuz como una cuestión de todo o nada y se multiplicaron los pronósticos que situaban el barril en 250 dólares. En Argentina se postergaron las alzas previstas del impuesto sobre los combustibles y se congelaron temporalmente los precios. Además, para asegurar el suministro, al Gobierno se le ocurrió elevar las retenciones a las exportaciones de petróleo, pese a que los precios se fijan a escala mundial y esas medidas limitan la expansión de la oferta.

PUBLICIDAD

Pero el desastre mundial no ha llegado. ¿Por qué? Porque los precios envían señales, y el encarecimiento del petróleo indica a los productores que deben adaptarse. De ahí que se multipliquen las soluciones innovadoras que pocos habían previsto.

En Argentina se postergaron las alzas previstas del impuesto sobre los combustibles y se congelaron temporalmente los precios

En abril comenté que las subas del petróleo provocadas por la guerra suelen durar poco, ya que los mercados anticipan consecuencias menos graves que las temidas. De hecho, el barril pasó de un máximo de USD 138 el 7 de abril a USD 69 el 2 de julio, un nivel similar al anterior a la guerra, antes de volver a subir. ¿La explicación? La capacidad de adaptación. Enormes volúmenes de crudo de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se transportaron por oleoductos que evitan el estrecho, hasta los puertos de Fujairah y Yanbu, este último en el mar Rojo. Además, aumentó la producción fuera del golfo Pérsico.

PUBLICIDAD

Los temores se reavivaron cuando los hutíes, vinculados a Irán, dificultaron el tráfico por el mar Rojo. Se intensificaron cuando la propia República Islámica comenzó a atacar barcos y se agudizaron aún más en septiembre, cuando los drones paralizaron el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita hacia Yanbu. El precio del petróleo repuntó y el gasoil se puso por las nubes.

¿La clave que muchos pasan por alto? Los precios elevados incentivan soluciones innovadoras para aumentar la oferta. Pronto, Ormuz dejará de ser una preocupación fundamental. De hecho, las exportaciones petroleras del golfo Pérsico ya rondan el 85% de los niveles anteriores a la guerra, pese a que el conflicto continúa.

PUBLICIDAD

Las exportaciones petroleras del golfo Pérsico ya rondan el 85% de los niveles anteriores a la guerra

Los saudíes, expertos en infraestructuras energéticas, restablecieron el funcionamiento del oleoducto Este-Oeste hasta el 80% de su capacidad en apenas tres semanas. Mientras tanto, han hecho pasar discretamente pequeños petroleros por Ormuz para transferir la carga a otros de mayor tamaño fuera del estrecho. También han evitado a los hutíes transportando crudo desde Yanbu a Egipto, desde donde se lleva a otros destinos.

Esas no son las únicas soluciones. Arabia Saudita pronto podría aumentar sus exportaciones de petróleo en tres millones de barriles diarios gracias a la modernización de estaciones de bombeo y la adaptación de un gasoducto existente para transportar crudo.

PUBLICIDAD

La producción petrolera de Emiratos Árabes Unidos acaba de alcanzar un récord. Además, el país está duplicando la capacidad de sus oleoductos para evitar el estrecho. Caravanas de camiones cruzan el desierto con mercancías destinadas a los puertos; incluso el gas de Catar se transfiere entre barcos, e Irak pronto reactivará sus oleoductos hacia el oeste.

¿Y qué pasa en América? Como sabe, en Argentina la extracción de petróleo alcanzó un récord en septiembre, con un aumento de más del 15% interanual. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Guyana y Venezuela han aumentado su producción conjunta en más de dos millones de barriles diarios. La producción estadounidense de gas natural registró otro récord en julio y favoreció las exportaciones. Y eso no es todo. El aumento de la oferta pronto permitirá reponer las reservas reducidas y los precios volverán a situarse cerca de los niveles de julio y de los anteriores a la guerra.

PUBLICIDAD

La producción petrolera de Emiratos Árabes Unidos acaba de alcanzar un récord

Las conclusiones para la inversión son evidentes. Las acciones energéticas sensibles al precio del petróleo se han disparado este año y han amortiguado los retrocesos del índice Merval, muy orientado al sector. Muchos creen que esta fortaleza se prolongará y compran más acciones energéticas. No caiga en este error. Las acciones energéticas pasarán de liderar las subidas a quedarse rezagadas. Y rápido. El verano boreal ya nos dio un anticipo: diversifique su cartera a escala mundial para protegerse de la caída del precio del petróleo. Hágalo ahora.