El impacto de los resultados de las pruebas aprender (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde que en 1993 se pusieron en marcha los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), la Argentina comenzó a medir los aprendizajes por escuela, pero con restricciones en cuanto a los alcances de las acciones a desarrollar a partir de aquello que medía. Durante tres décadas la evaluación fue como registrar una fotografía: se tomaba, se revelaba, se compartían los resultados con las escuelas, se comentaba un par de días en la prensa y muy frecuentemente ahí culminaba su alcance (más allá de algunos otros usos técnicos específicos). Cambiaron los nombres –ONE, Aprender– y cambiaron los instrumentos. Sin embargo, los resultados no eran mandatorios para nadie. El fallo de la Corte Suprema del pasado 19 de noviembre, que ordena entregar los resultados de Aprender y Enseñar 2016 y 2017 de la provincia de Salta desagregados por escuela, rompe esa dinámica. Y conviene analizarlo porque con él se puede hacer algo más relevante que un ranking de instituciones según los resultados.

El caso lo inició en 2019 un ciudadano salteño, Rafael Argañaraz Olivero, que quería comparar los resultados de las escuelas. El Estado respondió que los datos eran confidenciales, que publicarlos permitiría inferir qué hogares son pobres, migrantes o indígenas, que clasificar escuelas es reprochable. Ofreció, como es habitual, promedios por municipio. La mayoría del tribunal, Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Vallefin y Perozziello Vizier, con la disidencia de Rosenkrantz, desarmó esos argumentos con tres ideas que ordenan la discusión de aquí en adelante.

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Primero, el resguardo de identidad que prevé el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional es una excepción: rige cuando es necesario, y es el Estado quien debe probar el riesgo caso por caso. Segundo, identificar no es estigmatizar; la norma del Consejo Federal de Educación que vedaba los datos por escuela planteaba que brindar la información abriría dicho riesgo. Tercero, una negativa “genérica, abstracta y conjetural” no alcanza para cerrar el acceso a la información pública.

Quizás uno de los aspectos más interesantes del fallo reside en qué dice acerca de para qué sirven los datos. La Corte enumera usos concretos: saber si persisten escuelas con resultados desfavorables, si existen planes para revertirlos, si los docentes más calificados llegan a las escuelas más desfavorecidas y si se garantiza la educación intercultural bilingüe. Es decir: el destinatario de la exigencia no es la escuela, es el Estado. El dato por escuela deja de ser un insumo para que las familias “elijan” (motivo que originó la causa judicial) y pasa a ser la vara con la que medir si las provincias y la Nación cumplen con quienes menos tienen.

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Salta, de donde proviene el caso, es un buen lugar para ver qué está en juego. En el proyecto Escal.AR, que desarrollamos desde un equipo de investigación del Área Educación de la FLACSO junto a los ministerios de educación de Salta y Misiones con el apoyo de IDRC entre 2023 y 2025, estudiamos la formación continua de docentes de nivel primario para la alfabetización inicial. Una parte de los hallazgos, publicados este año por Tornasol FLACSO en una serie de informes, es un mapa de desigualdades que los promedios municipales no dejan ver.

Uno de cada cinco salteños se reconoce indígena según el Censo de Población 2022 (INDEC), y de acuerdo a las estadísticas educativas oficiales hay un poco más de 11.300 chicos indígenas en la primaria, la mayoría en escuelas rurales. Muchos llegan a primer grado manejando con diferentes niveles de conocimiento lenguas indígenas y el español, pero no está prevista la enseñanza de este último como segunda lengua ni la alfabetización sistemática en su lengua materna. No existen mapas lingüísticos ni datos sobre dónde está escolarizado ese alumnado, y en las ciudades hay subregistro. Los auxiliares bilingües (que comparten las clases con los docentes) quedan relegados a la función de ser traductores en la sala de clase. En los departamentos más alejados de la capital hay amplias restricciones en el acceso a la conectividad, de modo que cualquier capacitación “virtual” nace desigual. Y aún no conocemos con evidencias rigurosas si el principal programa provincial de alfabetización incide en los resultados de las evaluaciones.

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Ese es exactamente el tipo de pregunta que el fallo vuelve exigible. Si los resultados de una escuela que recibe mayoritariamente población indígena son bajos, el dato no habla de esa comunidad ni de sus maestras: habla de qué formación les llegó, con qué materiales, en qué lengua, a través de qué conectividad, con cuánta rotación del personal docente y en qué condiciones laborales. Publicar el número sin ese contexto sería repetir la fotografía, ahora con nombre y apellido. Darlo a conocer con contexto convierte a la evaluación en un instrumento de rendición de cuentas de la política hacia las escuelas, y de estas en relación con sus prácticas.

Habrá quienes celebren el fallo como el desembarco de los rankings. Las tablas de posiciones sin contexto premian a las escuelas que seleccionan y castigan a las que reciben a todos, y sobre todo, como instrumento en sí, no transforman las condiciones de desigualdad. Lo que hace falta es que la Nación y las provincias definan cómo se van a usar estos datos: mayor énfasis en los reportes por escuela acompañados de su contexto socioeconómico y lingüístico, devoluciones pedagógicas a cada institución, metas de mejora asociadas a recursos (formadores, materiales bilingües, conectividad, parejas pedagógicas reales) y aseguramiento de que esos recursos lleguen primero adonde más se necesitan.

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Durante treinta años nos preguntamos cuánto saben los chicos. El fallo nos obliga a una pregunta acuciante y más justa: qué hace el Estado con lo que ya sabe.