El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para el AMBA, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. (Grosby)

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El calor se instalará este fin de semana en buena parte del centro del país. Por esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza.

La advertencia alcanza al centro, norte y oeste bonaerense, además del AMBA. En el caso de La Pampa, abarcará el centro y este del territorio, mientras que en Mendoza estará bajo alerta el noreste y el centro de la provincia.

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Según el organismo, las temperaturas previstas pueden ser peligrosas para la salud, en particular entre los grupos que requieren mayor cuidado: niños y niñas, personas de más de 65 años, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas.

No hace falta esperar a que el termómetro alcance el pico de la tarde para tomar recaudos. La recomendación central es sostener la hidratación durante toda la jornada: beber agua con frecuencia, incluso cuando no aparece la sensación de sed, y buscar lugares frescos o ventilados cuando el calor se vuelve más intenso.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala sectores bajo alerta amarilla por temperaturas extremas en provincias del centro de Argentina.

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, el sábado comenzará con cielo despejado y una mínima de 21 grados. Por la tarde habrá nubosidad parcial y la máxima llegará a 33 grados, con viento de hasta 12 kilómetros por hora.

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El domingo será la jornada con la marca más elevada para el AMBA. Se esperan temperaturas entre 23 grados y 34 grados, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. Hacia la tarde, el viento podría alcanzar los 22 kilómetros por hora.

De hecho, el lunes mantendrá un escenario similar: mínima de 23 grados, máxima de 33 grados, nubosidad parcial y ráfagas o vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Es decir, habrá poco alivio entre una jornada y otra, una condición que vuelve importante revisar los hábitos cotidianos y no subestimar el efecto acumulado del calor.

En días así, la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas puede convertirse en un riesgo evitable. Si hay que salir, conviene usar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros. Para quienes trabajan, estudian o realizan trámites en la calle, planificar recorridos más cortos y priorizar las sombras puede hacer una diferencia.

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El Área Metropolitana de Buenos Aires registrará una temperatura máxima de 34 grados durante la jornada del domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aconseja reducir la actividad física, sobre todo al aire libre y durante las horas centrales. Las comidas muy abundantes, las bebidas alcohólicas, las opciones con cafeína y las muy azucaradas tampoco ayudan a atravesar una jornada calurosa. En cambio, frutas, verduras y agua aparecen entre las pautas recomendadas por el SMN.

Permanecer en espacios acondicionados o con buena ventilación es otra medida útil. Si el hogar no cuenta con aire acondicionado, abrir ventanas en los momentos más convenientes, usar ventiladores con precaución y buscar lugares frescos puede ayudar a bajar la carga térmica. Las mascotas también necesitan agua disponible y resguardo del sol.

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Los síntomas asociados al golpe de calor o a la deshidratación merecen atención inmediata. Entre ellos, el SMN menciona sed intensa, boca seca, sudoración excesiva, agotamiento, mareos o desmayos. También pueden aparecer sensación de calor sofocante, piel seca, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

Ante cualquiera de estas señales, se debe pedir asistencia médica sin demora. Mientras llega la ayuda, la indicación es trasladar a la persona afectada a un sitio fresco y tranquilo, intentar refrescarla con agua —por ejemplo, al mojarle la ropa— y ofrecerle agua fresca.

Este sábado habrá tormentas en siete provincias y el domingo en tres

El escenario meteorológico del fin de semana no se limita al calor. Para el sábado rige una alerta amarilla por tormentas en el este de Jujuy; parte del centro de Salta, incluida la capital provincial; y todo el territorio de Tucumán.

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Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional delimita las áreas bajo alerta meteorológica en distintas regiones de Argentina para el sábado 28.

También el este del departamento catamarqueño de Santa María; el noreste de Misiones; el noroeste, centro y este de Mendoza; el sudeste de La Pampa y el sur bonaerense se verán afectados por la probabilidad de fuertes lluvias, actividad eléctrica y caída de granizo.

No obstante, durante el domingo, la advertencia por tormentas quedará concentrada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el este de Río Negro y el este y centro de La Pampa. Por este motivo, recomendaron evitar salir de casa.

Por otro lado, conviene no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Si el agua ingresa a la vivienda, desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico.

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Cerrá puertas y ventanas, y mantenete alejado de ellas. Retirá o asegurá los objetos que el viento pueda arrastrar. Si estás al aire libre cuando comienza la tormenta, buscá refugio de inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.