La artista Naomi Preizler, conocida como Muñeki77a

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Otra vez, la misma historia. Un espectáculo diferente, un lugar distinto, unos protagonistas nuevos y, sin embargo, la vieja, resiliente, perversa, destructiva historia. Esta vez la protagonista se llama Naomi Preizler y nació en Buenos Aires hace 32 años en una familia judía. A los 15 años fue descubierta y pronto empezó a desfilar para las grandes marcas, Chanel, Givenchy, Balenciaga, Marc Jacobs, Jean-Paul Gaultier, traslado a Nueva York, posado en Vogue: el glamour de su belleza. Con 26 decidió dejar la moda, estudió Bellas Artes y empezó a crear su proyecto musical, Muñeki77a, con música inspirada en la cultura japonesa y el cine de terror. Pronto llegaron sus primeros fans, sus álbumes musicales e incluso hizo de telonera de Dua Lipa. El último proyecto de Muñeki77a, su álbum “Etapa FOLCORE”, donde ha integrado el metal, el tango, la zamba y el malambo argentino. Por el camino, ha tenido tiempo de diseñar su propia línea de ropa.

Y así, construyendo su trayectoria paso a paso, consiguió llegar a su gran oportunidad: abrir el rutilante concierto de Garbage en el Zócalo, la gran Plaza de la Constitución de Ciudad de Méjico que acoge los acontecimientos más emblemáticos del país. Tocar con la famosa banda de rock alternativo representaba el espaldarazo a su proyecto musical lentamente cimentado. Ella misma lo ha explicado: “era una oportunidad muy importante para mi carrera, fruto de años de trabajo y dedicación”. Y todo estaba preparado, las piezas que interpretaría, el emblemático espacio, la publicidad del espectáculo, su mensaje a los fans: “nos vemos en la plaza más importante de México para acompañar a la banda más icónica del rock alternativo @garbage. Lleguen temprano!!! 18hs nos subimos”. A su lado, los 18 trabajadores mexicanos de distintas creencias religiosas que integraban su equipo y ella había financiado personalmente.

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Y entonces…, a pocas horas del estreno, llegó el monstruo. Desde que se había anunciado su presencia, habían buscado en sus redes, allí donde la memoria es imperecedera e implacable, y cuando descubrieron que Naomí tenía opinión propia sobre el 7 de Octubre y que detestaba a los terroristas que habían perpetrado el intento de progrom en Israel, empezó la cacería. De golpe, Muñeki77a dejó de ser una creadora creativa y sugerente, a ser Naomi Preizler, una sionista despreciable a la que había que señalar, denunciar y finalmente silenciar. Había tenido la osadía de tener una opinión divergente contra la furibunda marea antiisraelí que imponía el dogma inapelable del genocidio, y ese pecado de defender a Israel le grababa la estrella de David en el brazo y la condenaba al ostracismo .

Acusaciones, difamaciones, ataques en redes, amenazas contra los organizadores, el ruido atronador del odio, y al final el objetivo buscado: la cancelación. Una cancelación que era integral, porque no solo la expulsaba de su sueño de tocar con la gran Garbage, sino que la marcaba para siempre: era una sionista, lo más miserable, lo más perverso. Solo podía haber una expiación: pedir perdón, rectificar, justificarse y humillarse. Lo hizo, escribió su carta, pidió perdón, bajó la mirada, asumió el estigma.

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En el concierto, la cantante Shirley Manson pidió a sus fans que dejaran de atacarla –“desear un futuro seguro para Palestina no significa perder el amor y el respeto hacia el pueblo judío”- y tuvo palabras de solidaridad, pero ya no importaba: se había perpetrado con precisión letal la cultura de la cancelación y Noemí solo saldría del ostracismo y volvería a ser Muñekita77a si nunca más levantaba su voz libre. Es decir, si nunca más se atrevía a pensar más allá del rebaño.

¿Cuántas casos Noemí estamos dispuestos a sufrir? Y, ¿hasta cuándo soportaremos esta dictadura del pensamiento que impone dogmas, ataca disidencias, estigmatiza personas y sin ninguna piedad, destruye las vidas, los proyectos y las ilusiones de aquellos que se atreven a tener una mirada propia cuando Israel está en la ecuación? Convertido en el chivo expiatorio de todas las miserias y despojado de razón alguna, sus defensores se convierten en parias, en apestados, en la letra escarlata de este tiempo oscuro. No nos equivoquemos: está ganando el odio. Es un odio sinuoso, que se agazapa detrás de grandes palabras, solidaridad, justicia, amor, pero es una simple mutación, una nueva forma de tiranía. Ha empezado con Israel y con los judíos, los eternos expiadores de los pecados de la historia, pero es una mancha de aceite que llegará a todos los recodos, contaminando el debate público y negando el derecho a pensar. Y por el camino, destruirá vidas.

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Hoy le tocó a Noemí. Desde este humilde rincón, que le llegue un abrazo completo, profundo, de esos que las yidishe mame saben hacer cuando abrazan de verdad. Un abrazo de complicidad, la complicidad de quienes somos Muñekita77a, cuando el odio oscurece nuestro mundo. Pero también un abrazo de combate, plantado en medio de la arena pública, gritando su verdad, orgulloso y honesto. Pensar libremente no es un derecho, es un acto radical de supervivencia.

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