Estados Unidos venció 8-0 a El Salvador en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W. (Jerome Miron-Imagn Images)

Guardar

La selección femenina de El Salvador sufrió este viernes una derrota por 8-0 ante Estados Unidos en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W y dejó ir la posibilidad de conseguir su primer boleto directo a la Copa Mundial de Brasil 2027.

La Selecta tendrá una nueva oportunidad el próximo 2 de diciembre, cuando enfrente a Costa Rica por una plaza en el repechaje intercontinental.

PUBLICIDAD

El combinado dirigido por Eric Acuña afrontó un partido de máxima exigencia ante una potencia del fútbol femenino. Estados Unidos, ubicado en el segundo puesto del ranking FIFA, llegaba como amplio favorito frente a El Salvador, que ocupa el puesto 78 de la clasificación mundial.

El equipo salvadoreño resistió los primeros minutos cerca de su área, aunque no logró sostener el cero durante mucho tiempo. EE.UU. abrió el marcador a los nueve minutos con un tanto de Kennedy Wesley y encontró espacios para ampliar la diferencia antes del descanso.

La selección salvadoreña perdió la posibilidad de clasificar de manera directa a la Copa Mundial de Brasil 2027. (Kevin Jairaj-Imagn Images)

Estados Unidos resolvió el partido con seis goles antes del descanso

El primer gol volcó la balanza a favor del combinado norteamericano. El Salvador tuvo dificultades para recuperar la pelota y no consiguió generar situaciones de riesgo en el área rival ante una selección que cuenta con cuatro títulos mundiales.

PUBLICIDAD

La ventaja estadounidense creció a partir de la media hora de juego. Tierna Davidson anotó el 2-0 a los 31 minutos y Mallory Swanson marcó el tercero apenas un minuto después. La seguidilla continuó con Ashley Sánchez, quien convirtió a los 36, 39 y 43 minutos para completar un triplete.

Sophia Wilson cerró la cuenta del primer tiempo con el séptimo tanto, a los 45 minutos. De esa forma, Estados Unidos resolvió el encuentro antes del entretiempo.

Ashley Sánchez anotó tres goles en siete minutos durante la primera mitad del compromiso. (Kevin Jairaj-Imagn Images)

La diferencia en el marcador reflejó el dominio del conjunto estadounidense. El segundo tiempo tuvo un ritmo distinto. Estados Unidos bajó la intensidad, mientras que El Salvador cerró líneas y ajustó su funcionamiento defensivo. Pese a ello, el conjunto de Emma Hayes volvió a sacudir las redes a 10 minutos del final. Croix Bethune colocó el octavo y definitivo.

PUBLICIDAD

El 8-0 representó el primer enfrentamiento entre las selecciones mayores femeninas de ambos países.

El resultado también terminó con la opción de que El Salvador obtuviera una clasificación directa e inédita a una Copa del Mundo.

Aun así, el camino mundialista no está cerrado. La Azul Femenil disputará el 2 de diciembre un partido decisivo frente a Costa Rica, que perdió 3-0 ante Jamaica en el otro cruce de los cuartos de final. El ganador obtendrá una plaza para el repechaje intercontinental, instancia que reunirá a selecciones de distintas confederaciones en la disputa por los últimos lugares disponibles para el campeonato mundialista.

PUBLICIDAD

El Salvador enfrentará a Costa Rica el 2 de diciembre por un lugar en el repechaje intercontinental. (Cortesía: La Selecta)

La Selecta accedió por primera vez al Campeonato Concacaf W tras una eliminatoria en la que venció a Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago. Ahora deberá recuperarse de la goleada y preparar un duelo ante el combinado tico que definirá si mantiene activa su aspiración de llegar al Mundial.