En el Congreso se sufragó a favor una previsión de crecimiento de 4% para el próximo año, inflación interanual de 18% y superávit financiero de 0,2% del Producto Bruto Interno (Europa Press)

Guardar

Luego de un extenso debate de más de 12 horas, el oficialismo consiguió la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

La maratónica sesión legislativa, que finalizó esta madrugada, sufragó ante el Congreso una previsión de crecimiento de 4% para el próximo año, inflación interanual de 18% y superávit financiero de 0,2% del Producto Bruto Interno.

PUBLICIDAD

La iniciativa, que fue enviada dentro del plazo que fija la Constitución Nacional, definió el gasto y los recursos nacionales, pero también estableció los supuestos económicos con los que el Gobierno proyecta cerrar 2026 y transitar el siguiente ejercicio.

La votación de esta madrugada del Presupuesto 2027: 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones

Según las estimaciones incorporadas aprobadas del proyecto, la economía argentina crecería 3% en 2026 antes de acelerar al 4% en 2027. Esa expansión es la base para calcular la recaudación tributaria y el margen disponible para sostener el esquema de superávit fiscal.

Por otro lado, las previsiones para el comercio exterior contemplan exportaciones por USD 124.801 millones e importaciones por USD 107.850 millones en 2026, con un saldo comercial de USD 16.951 millones.

PUBLICIDAD

Para 2027, las ventas externas ascenderían a USD 133.984 millones y las compras al exterior llegarían a USD 118.424 millones, lo que dejaría un superávit de USD 15.560 millones.

Inflación en descenso y dólar de $ 1.847,6

La inflación interanual proyectada para diciembre de 2026 es de 29%, mientras que para diciembre de 2027 bajaría a 18%. Ambas mediciones comparan la evolución de los precios entre un diciembre y el siguiente, y sirven como referencia para actualizar partidas presupuestarias.

La inflación promedio de 2027 sería de 21,1%, de acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Economía. El indicador mide la variación de precios durante todo el año calendario, por lo que puede diferir de la comparación entre diciembre y diciembre.

PUBLICIDAD

El valor estimado del dólar a diciembre de 2027 y la proyección salarial, dos de los puntos votados que integró el Presupuesto 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo de cambio nominal previsto para el cierre de 2026 es de $ 1.600 por dólar y alcanzaría $ 1.847,6 en diciembre de 2027. Esos valores permiten expresar en pesos obligaciones e ingresos estatales denominados en moneda extranjera.

El dólar promedio de 2027 fue calculado en $ 1.728. La cartera que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que no se trata de una proyección cambiaria, sino de un cálculo que aplica la inflación estimada para el próximo año sobre el valor actual de la divisa.

Estos números obtuvieron 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

Superávit fiscal y proyección salarial

Otro de los puntos aprobados en la Cámara Baja es el resultado primario del Sector Público Nacional, que sería de 1,3% del PBI tanto en 2026 como en 2027. En valores nominales, equivaldría a $ 15.537.381,1 millones en 2026 y a $ 18.439.871,9 millones en 2027.

PUBLICIDAD

Ese indicador mide el desempeño de las cuentas públicas antes del pago de intereses de deuda. El resultado financiero, que sí incorpora esos pagos, alcanzaría 0,2% del PBI en ambos ejercicios.

Si se cumple esa meta, la administración nacional cerraría cuatro años consecutivos con superávit financiero. Caputo sostuvo: “Va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”.

Además, el salario medio registraría una mejora nominal de 25,4% en 2027. La posibilidad de que esa suba implique una recuperación real dependerá de que la inflación se ajuste a los supuestos incorporados en el Presupuesto.

PUBLICIDAD

Cambios en universidades y organismos científicos

El Gobierno sufrió dos reveses en cuanto a las partidas destinadas a las universidades nacionales, uno de los puntos modificados durante la votación.

El Ejecutivo había previsto más de $ 7,3 billones para las casas de altos estudios, mientras que los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban un mínimo de $ 11 billones para garantizar su funcionamiento.

Se impuso un texto alternativo de la oposición con partidas universitarias por 11 billones de pesos, en lugar de los 7,3 fijados en el proyecto original

Pasadas las 3:00, el capítulo II fue rechazado durante la votación en particular y se impuso un texto alternativo de la oposición con partidas por el monto fijado por el CIN. La propuesta obtuvo 138 votos afirmativos y 109 negativos, por lo que quedó incorporada a la media sanción que será enviada al Senado.

PUBLICIDAD

Si la Cámara alta aprueba esa modificación, la Casa Rosada deberá resolver si veta parcialmente la ley o acepta los cambios impulsados por la oposición.

El oficialismo también perdió la votación del capítulo IV, que frenó una reducción de fondos para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

La oposición no solo evitó el recorte previsto para esos organismos, sino que elevó sus partidas al equivalente de 0,35% de la tasa estadística, un impuesto aplicado sobre las importaciones.

PUBLICIDAD