Un aficionado irrumpió en monopatín eléctrico y recorrió el terreno de juego de punta a punta

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Un hincha interrumpió el partido entre el Stal Stalowa y el Legia de Varsovia II con una invasión que sorprendió a jugadores, árbitro y personal de seguridad. El episodio ocurrió durante un duelo clave por la permanencia en la Tercera División de Polonia y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada. La secuencia se difundió rápidamente en las redes sociales, donde superó los 2,5 millones de visualizaciones por la forma en que el hombre atravesó el campo de juego.

El hecho se produjo una vez cumplido el tiempo reglamentario, cuando el Stal Stalowa ganaba 3-2. Un hombre ingresó al césped a bordo de un monopatín eléctrico y recorrió varios metros ante la mirada de quienes seguían el partido. La irrupción alteró el desarrollo normal del cierre del encuentro, aunque los futbolistas no participaron en el intento por detenerlo. El hombre cruzó la cancha sobre el vehículo y demoró la reanudación hasta que abandonó el lugar por sus propios medios.

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En un primer momento, el árbitro permaneció concentrado en la conducción de la pelota y no advirtió de inmediato que un aficionado había invadido el terreno. Para cuando detectó la presencia del intruso, el hombre ya había transitado el campo de punta a punta. Entonces, los encargados de seguridad ingresaron para intentar retirarlo y permitir que la actividad continuara, mientras los jugadores de ambos equipos se mantuvieron alejados de la escena.

Luego de varios minutos de persecución, el aficionado salió del terreno a bordo del vehículo y el encuentro terminó con el marcador 3-2 a favor del Stal Stalowa

La intervención de la seguridad no resultó sencilla. El personal corrió detrás del hombre, que avanzaba a velocidad sobre el monopatín eléctrico, pero no consiguió detenerlo durante varios minutos. Los vídeos posteriores mostraron que el aficionado finalmente dejó la cancha por su cuenta, todavía a bordo del transporte. La situación terminó sin que los responsables de seguridad lograran interceptarlo, aunque el partido pudo continuar después de la interrupción.

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La prensa polaca definió lo sucedido como una “situación inusual”, una descripción que compartieron distintos medios locales al informar sobre el episodio. El comentarista Adam Delimat también expresó su sorpresa durante la transmisión de PZPN +. “Imágenes muy inusuales se ven en el césped en Stalowa Wola. Me pregunto cómo se puede interpretar esto. Sin embargo, me parece que esta es una intrusión que nunca he visto con el uso de un scooter eléctrico”.

El Stal Stalowa definió el encuentro con un gol de penal de Maksymilian Hebel (@stalstalowawolapsa)

El incidente no impidió que el encuentro terminara con la victoria 3-2 del Stal Stalowa. Todos los goles se habían marcado antes de la incursión del aficionado. El Legia de Varsovia II llegó al descanso con una ventaja de dos tantos, gracias a las anotaciones de Adam Ryczkowski y Przemysław Mizera. El conjunto local revirtió el resultado con los goles de Maciej Śliwa y Jakub Jelen, mientras que Maksymilian Hebel convirtió desde el punto penal, en el minuto 85, el tanto que definió el triunfo.

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Con este resultado, el Stal Stalowa quedó octavo en la Liga Betclic II con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y ocho derrotas. El Legia de Varsovia II, en cambio, finalizó 13° y en zona de playoffs de descenso con 22 unidades, tras siete triunfos, un empate y una derrota.