Adrián Ravier en conferencia de prensa en Casa Rosada

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A pesar de los últimos datos publicados por el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Gobierno salió a rechazar este martes que la economía argentina haya ingresado en una recesión técnica y planteó que habrá que esperar hasta diciembre, cuando se conozca el relevamiento del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre, para determinar si se cumplen las condiciones para definir ese escenario.

Asimismo, las autoridades nacionales atribuyeron nuevamente la desaceleración de la actividad a los efectos de la suba de las tasas de interés internacionales y de la guerra en Medio Oriente.

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El organismo dio esta tarde las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que anotó un alza mensual de 1,1% en septiembre, pero no alcanzó para evitar que cayera por dos trimestres consecutivos.

De acuerdo con algunos analistas, esta es la condición necesaria para considerar que una economía pasa a estar en una recesión técnica, aunque en el oficialismo no coinciden con esa visión y dieron argumentos para negarlo.

Durante la tradicional conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero, Adrián Ravier, sostuvo que los indicadores conocidos hasta el momento no permiten anticipar una caída trimestral del PIB y remarcó que el Poder Ejecutivo espera un resultado positivo para septiembre, luego de la baja registrada en julio y de la mejora de agosto.

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“Si ustedes me preguntan si hay recesión técnica, nosotros no lo podemos confirmar. Hay muchas definiciones, pero si se toma la de dos trimestres de PBI en caída, recién vamos a tener en diciembre el dato del tercer trimestre. Hoy tenemos un estimador mensual de actividad económica que mostró una caída en julio, pero agosto y septiembre aparecen como dos meses positivos, aunque son estimadores”, señaló el funcionario.

Ravier agregó que ese mecanismo “puede subestimar la economía informal”, una característica que, según afirmó, todavía tiene peso en la Argentina, por lo que consideró que el resultado final podría no ser negativo, aun cuando distintos economistas esperan que el dato que se difunda esta tarde refleje una nueva contracción mensual.

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El ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS/Tomas Cuesta)

El portavoz reconoció que la actividad perdió impulso respecto de la segunda mitad de 2024 y de los primeros meses de 2025, aunque diferenció esa desaceleración de una crisis económica.

En ese sentido, sostuvo que el escenario internacional redujo las proyecciones de expansión y llevó al Gobierno a prever un crecimiento más próximo al 1% para este año, lejos de las estimaciones iniciales, que rondaban el 3 por ciento.

“Hoy, efectivamente, la tasa de crecimiento es más baja de lo que nos gustaría, pero no estamos en una crisis económica profunda ni perdiendo todo lo logrado. La gente puede sentir que la economía no tiene el mismo dinamismo, pero los datos muestran que estamos mejor que en diciembre de 2023”, afirmó Ravier, quien insistió en que la inflación, la pobreza y la indigencia bajaron desde el inicio de la administración libertaria.

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El vocero también descartó una salida del ministro de Economía, Luis Caputo, y lo definió como una de las figuras centrales del Gobierno por el ordenamiento fiscal, monetario y cambiario que llevó adelante desde diciembre de 2023.

Según planteó, esa consolidación permitió que la Argentina atravesara la actual turbulencia sin un salto inflacionario ni una devaluación de mayor magnitud.

En el entorno económico del Poder Ejecutivo transmitieron una lectura similar sobre el movimiento cambiario y remarcaron que, “ante los shocks externos, en la Argentina hubo una pequeña corrección en el precio del dólar, pero llevarlo más caro sería empobrecer a la gente”.

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En esa línea, en la Casa Rosada remarcan que la respuesta a la desaceleración debe llegar a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), de la ampliación de sus beneficios mediante el denominado Súper RIGI y de cambios tributarios que reduzcan las cargas sobre las empresas, en especial en las provincias.

Gobernadores en el CFI

“La solución, en todo caso, tendría que venir por el RIGI y el Súper RIGI, por la baja de impuestos, y ahí la Nación hizo mucho para seguir siendo competitivos, pero no vemos que las provincias acompañen”, plantearon en off a Infobae fuentes oficiales.

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Ese reclamo fue parte de las conversaciones que mantuvo Caputo con los gobernadores en la última reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuando les propuso avanzar en la eliminación del Impuesto a los Sellos.

El ministro les planteó una compensación nacional equivalente al 50% de los recursos que cada provincia dejaría de recaudar por la quita del tributo, mientras que el restante 50% sería asumido por los gobiernos locales.

La iniciativa se suma a la discusión por el Presupuesto 2027 y a las negociaciones que el oficialismo mantiene con los mandatarios locales para lograr respaldo parlamentario en proyectos pendientes, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el paquete de incentivos para inversiones.

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Consultado sobre una posible corrección del programa ante la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras, Ravier negó que la Casa Rosada evalúe modificaciones sustanciales y dijo que el Ejecutivo mantendrá la meta de equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva y el esquema cambiario vigente.

“Un shock externo puede provocar una desaceleración de la actividad, pero no nos va a cambiar el rumbo. No vamos a volver a la devaluación, al déficit fiscal ni a medidas que ya fracasaron. Creemos que el camino es ordenar la macroeconomía y seguir con las reformas estructurales”, afirmó.

No obstante, el funcionario dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevas medidas orientadas a reducir costos logísticos, burocráticos y tributarios, con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas. Mencionó las obras viales, la hidrovía, los puertos y la apertura de mercados como parte de una agenda que, según explicó, todavía requiere avances.

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Respecto de la dolarización, Ravier ratificó que “no está en los planes por ahora” declarar a la divisa norteamericana como moneda de curso legal, aunque destacó el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera y la flexibilización de las operaciones en ese billete.

El funcionario confirmó, además, que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias, aunque no precisó la fecha ni el temario definitivo. El Presupuesto continuará en debate en el Congreso, donde los legisladores podrán introducir modificaciones según la evolución de las variables económicas y el impacto que la desaceleración tenga sobre las proyecciones para 2027.