El Inter Miami de Lionel Messi visitará a Columbus Crew con la obligación de ganar para evitar la eliminación en los playoffs de la MLS. (Mike Stobe/Getty Images/AFP)

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El Inter Miami de Lionel Messi no tiene margen de error en los playoffs de la Major League Soccer (MLS). Los dirigidos por Cristian Kily González visitarán al Columbus Crew en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio con el objetivo de ganar para evitar la eliminación en la liga estadounidense. El partido comenzará a las 22:00 (hora de Argentina), con arbitraje de Drew Fischer y televisación en vivo por la plataforma Apple TV.

Las Garzas deberán obtener el triunfo para forzar un tercer partido en la serie, ya que cayeron en el Nu Stadium el sábado pasado por 3-0. Una nueva derrota dejará al elenco de la Florida fuera de competencia y sin chances de defender el título de la MLS Cup conseguido en la temporada anterior. Cabe aclarar que el formato de competencia establece que un equipo deberá ganar dos partidos para avanzar a la siguiente ronda. En caso de haber igualdad en el tiempo reglamentario, habrá definición por penales. Si Inter logra imponerse, se jugará un tercer y definitivo encuentro en Miami. La diferencia de goles no se tomará en cuenta para el desempate.

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La derrota en Miami golpeó duro a los campeones. El Columbus Crew impuso condiciones desde los 8 minutos, cuando el chileno ex River Plate Gonzalo Tapia convirtió un penal para adelantar al séptimo sembrado de la Conferencia Este. La expulsión del defensor argentino Gonzalo Luján a los 36′ —tras acumular dos tarjetas amarillas— dejó al equipo rosado con diez jugadores y sepultó cualquier posibilidad de reacción. Taha Habroune y nuevamente Tapia completaron la goleada en el complemento para sorpresa de Messi, De Paul y todos los presentes.

Columbus Crew se impuso por 3-0 en el partido de ida en Miami con dos anotaciones del atacante chileno Gonzalo Tapia (JC Ruiz/Getty Images/AFP)

La baja confirmada que tendrá Inter Miami para el Juego 2 en Columbus será la de Luján, quien deberá cumplir la fecha de suspensión. Con el español Sergio Reguilón también afuera por una lesión, la banda izquierda defensiva deberá ser cubierta por otro jugador. El argentino Facundo Mura aparece como la opción más probable para asumir ese rol.

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El resto del planteo ofensivo se mantendría sin cambios: Lionel Messi —ganador de la Bota de Oro 2026 con 26 goles en la fase regular— encabezará el tridente junto a Luis Suárez y Germán Berterame. El capitán rosarino, que protagonizó uno de los episodios más discutidos del encuentro de ida al lanzar el balón al rostro de Tapia durante un saque lateral, zafó de la expulsión y llegará disponible para este compromiso decisivo.

Por su parte, el Crew ingresa al partido en una posición privilegiada para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este, aunque deberá conseguir la victoria. El técnico Laurent Courtois no tiene futbolistas suspendidos y podría repetir el esquema de 4-4-2 que funcionó a la perfección en Miami. Brais Méndez, figura del juego anterior, y Tapia regresan como dupla de ataque.

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El formato de la MLS exige dos victorias para avanzar de ronda y contempla una definición por penales en caso de empate en tiempo reglamentario (David Santiago-Imagn Images)

En el resto de la Conferencia Este, New England Revolution llega como favorito en su cruce ante la Philadelphia Union, con ventaja 2-0 en el Juego 1. De este duelo saldrá el rival de Inter Miami o Columbus Crew. Del otro lado del cuadro en el Este, el Chicago Fire FC buscará remontar una desventaja de 1-2 ante el Charlotte FC, mientras que el FC Cincinnati dio la sorpresa al vencer como visitante al líder Nashville SC por 1-0.

En la Conferencia Oeste, FC Dallas tiene ventaja sobre Portland Timbers, Saint Louis FC también quedó match-point ante Los Ángeles FC, San José Earthquakes se impuso a Houston Dynamo y Vancouver Whitecaps tomó la delantera frente a Real Salt Lake.

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Probables formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Micael, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame. DT: Cristian Kily González.

Columbus Crew: Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen; Anass Zaroury, Dylan Chambost, Taha Habroune, Santiago Rodríguez; Gonzalo Tapia, Brais Méndez. DT: Laurent Courtois.

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field (Columbus, Ohio)

Árbitro: Drew Fischer

VAR: Carol Anne Chenard

Hora: 22:00

TV: Apple TV