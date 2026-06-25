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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: conductor arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

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12:38 hsHoy

Conductor arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

Lo que comenzó como una celebración por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 terminó en un atropellamiento masivo en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde un automovilista presuntamente en estado de ebriedad embistió a decenas de aficionados reunidos en el centro de la ciudad. Autoridades informaron que varias personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, mientras que el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Un automovilista presuntamente en estado de ebriedad arrolló a una multitud que festejaba en una de las zonas más concurridas de Cabo San Lucas.

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