México

Detienen al “Sierra 1″, líder del Cártel de Altozano vinculado con extorsión a madereros y comerciantes en Michoacán

Ernesto Rafael “N” es identificado como objetivo prioritario al estar relacionado con el asesinato de Sergio Rangel Vieyra, mezcalero de Morelia

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Detenido el "Sierra 1" en Michoacán
Foto: Especial

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1″, fue detenido al ser identificado como presunto líder del Cártel de Altozano y al estar vinculado con la extorsión a comerciantes, madereros y empresarios en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán.

Su detención se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un cateo en un inmueble del fraccionamiento privado del Suroriente de Morelia.

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Durante la acción fueron localizadas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como diversas dosis de drogas. Ernesto Rafael “N” fue detenido junto a una mujer, quien es su pareja sentimental, y ambos enfrentará acusaciones por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El “Sierra 1″ ya había escapado de las autoridades en dos ocasiones para evitar su detención

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, detalló que el “Sierra 1″ es identificado como objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia, a quien se le relaciona con extorsiones, homicidio y secuestro.

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Detenido el "Sierra 1" en Michoacán
Foto: X/@OHarfuch

*Información en desarrollo...

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