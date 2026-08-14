El compositor de ‘La Odisea’ no esperaba esto: su música para la escena de las sirenas se volvió viral en TikTok

Ludwig Göransson es el compositor sueco detrás de algunas de las bandas sonoras de 'Oppenheimer' y 'Tenet'. 'La Odisea' es su tercera colaboración con Christopher Nolan REUTERS/Sarah Meyssonnier

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Desde que vi la nueva adaptación de La Odisea de Christopher Nolan, no he podido sacarme de la cabeza un momento en particular. Es una escena famosa: Ulises, advertido sobre las sirenas y su canción fatalmente seductora, pide a sus hombres que se tapen los oídos con cera para protegerse. Pero él quiere escuchar la música, así que ordena a su tripulación que lo ate al mástil del barco. El sonido, pronto lo descubre, es un bello tormento.

Nolan ofrece solo una visión lejana de las sirenas y no revela ni una nota de su música. En cambio, mientras los hombres reman y su líder grita atado al mástil, se escucha la banda sonora de Ludwig Göransson: una melodía llena de anhelo y tristeza que te hace compartir, de manera breve pero profunda, los sentimientos de Ulises al escuchar a las sirenas.

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En TikTok, los fanáticos han publicado clips pirateados de la escena y de la música de Göransson, con textos como “Este sonido no sale de mi cabeza”, “Esto fue lo más hermoso que he visto” y “No puedo dejar de pensar en la secuencia de las sirenas”. Ya la han versionado en guitarras y pianos, cornos ingleses y saxofones.

Homero no dice mucho sobre el sonido real de las sirenas, aparte de describir su canto como “meloso” y “melodioso”, según la traducción de Emily Wilson. Ulises dice que “anhelaba escuchar más”, pero no cede, permaneciendo atado al mástil hasta que el barco atraviesa la zona. Nolan hace la escena más intensa dramáticamente, reflejando la nostalgia de Ulises por su hogar, su culpa por el saqueo de Troya y su larga recuperación tras la guerra. Cuando le preguntan qué fue el canto de las sirenas, responde: Todo lo que quieres que sea. Luego, todo lo que desearías no haber deseado nunca. Era esa deliciosa comezón que vas a rascar pero descubres que está bajo la piel, no puedes alcanzarla. Entonces la deliciosa comezón se vuelve insoportable. Te decía que lo que más quieres es lo que más no puedes tener. Y lo que más no puedes tener es lo que ya tuviste, y perdiste.

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En la escena de las sirenas, Christopher Nolan no muestra a las criaturas ni revela una nota de su canto. Miles de espectadores la describieron en TikTok con las mismas palabras: "Este sonido no sale de mi cabeza" (Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

Durante la mayor parte de la película, la música de Göransson es metálica. Ha dicho en entrevistas que él y Nolan no querían usar una orquesta tradicional, así que reunió un coro de gongs que se escuchan tanto de forma acústica como a través de sintetizadores, logrando que un sonido terrenal parezca de otro mundo. Ocasionalmente introduce otras texturas, también, como el punteo de una lira para un motivo asociado al arco de Ulises y, en la escena de las sirenas, un instrumento de caña antiguo llamado aulos.

El aulos aparece a lo largo del arte griego, representado tanto en escenas militares como domésticas. A ojos modernos, parece dos flautas dulces que se unen en la boca del intérprete, sopladas al mismo tiempo. Su construcción permitió a Göransson utilizar un tubo para un tono pedal sostenido y el otro para la melodía. Esa melodía son solo cuatro notas: dos que ascienden, como si anhelaran, y dos que descienden, como un colapso. Es tan simple y tan triste.

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Juntos, la melodía y el tono forman una serie de intervalos, cada uno con su propio significado en la música clásica occidental. El primero se conoce como intervalo de sexta menor, que establece un tono de lamento seguido por un segundo intervalo, cuyo sonido es brillantemente y agudamente disonante. Después, eleva la línea melódica, suspirando de nuevo, pero en lo que se llama intervalo de quinta, que es consonante pero no necesariamente armonioso, solo para caer a una nota en unísono con el tono pedal.

La frase se repite una y otra vez, su tensión armónica convirtiéndose en esa comezón bajo la piel que Ulises describe. La música de Göransson para esta escena nunca se resuelve del todo. Es insatisfactoria pero infinitamente tentadora, su propia clase de canto de sirena.

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Fuente: The New York Times