Desarticulan célula criminal en Guanajuato: aseguran armas de alto poder y nueve vehículos

Los sujetos capturados (x/@MauroGonzalezMa)

Agentes de seguridad de Guanajuato realizaron el arresto de cuatro sujetos identificados como posibles integrantes de una estructura criminal que tenía armas de alto poder y diversos vehículos.

El 25 de junio la Secretaría de Seguridad y Paz informó sobre los arrestos de cuatro sujetos identificados como José Manuel “N”, de 36 años, quien al ser consultado en las bases de datos institucionales resultó contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.

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Junto con dicho hombre fueron detenidos Juan Carlos “N”, de 25 años; Ulises Alejandro “N”, de 30 años, y Luis “N”, de 30 años.

Los hombres fueron asegurados en el municipio de Uriangato, lugar de donde los capturados manifestaron ser. Los arrestos fueron resultado de la movilización de agentes de seguridad estatales que atendieron un reporte sobre personas armadas.

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Indicios asegurados (X/@MauroGonzalezMa)

Dos sujetos que entraban a un inmueble fueron identificados por los efectivos, lo que resultó en la detención de un total de cuatro personas, además de indicios ligados a actividades delictivas.

La Secretaría de Seguridad estatal detalló que como resultado de la intervención en el sitio fueron asegurados:

Dos armas largas tipo AK-47

Un arma larga calibre .223

Una pistola calibre .45

Un arma de utilería con características similares a un fusil

Cargadores y cartuchos útiles de distintos calibres

Equipo táctico, chalecos balísticos, cascos y pasamontañas

Básculas grameras y teléfonos celulares

Dosis de una sustancia con características del cristal

Nueve vehículos, entre ellos cuatro camionetas, cuatro motocicletas y una motocicleta utilizada inicialmente por los detenidos

Dos vehículos con reporte de robo vigente

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, destacó los hechos en Uriangato.

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Uno de los vehículos incautados (X/@MauroGonzalezMa)

“Este resultado representa una afectación relevante a las capacidades operativas de quienes presuntamente participan en actividades delictivas. No se trata únicamente de cuatro detenciones: se retiraron de circulación armas de alto poder, equipo táctico, vehículos y otros recursos que podrían ser utilizados para generar violencia y cometer delitos”, es parte de su mensaje.

La intervención fue realizada por elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes mantuvieron coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional.

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Tras los arrestos, los cuatro individuos fueron llevados ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto (FEIDAI) y las unidades quedaron bajo disposición de la Fiscalía Especializada en Investigación de Robo de Vehículos.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran los vehículos asegurados, además del arsenal que estaba al interior del inmueble.

Detención de “El Kili” del CJNG en Guanajuato

Mientras que las autoridades de Guanajuato dieron a conocer el 24 de junio el arresto de Juan Carlos “N”, conocido con el alias El Kili, señalado como presunto generador de violencia en los municipios de Silao y León, y presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El sujeto capturado (Secretaría de Seguridad Guanajuato)

La detención fue informada por la Secretaría de Seguridad y Paz y se produjo como resultado de una investigación por delitos contra la salud iniciada en 2025.

El operativo se ejecutó sobre la calle Molino del Bajío, en la colonia Paseos del Molino del municipio de León, sin que se registraran disparos durante la acción. Además del detenido principal, una segunda persona —cuya identidad no fue divulgada— fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales.

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De igual manera, Juan Mauro González precisó en sus redes sociales que el arrestado “es identificado como un presunto generador de violencia en León y Silao, así como presunto integrante de una organización delictiva con origen en el estado de Jalisco“, en referencia al CJNG.