¿Las reservas mundiales de petróleo pueden resistir otros seis meses de guerra entre Estados Unidos e Irán?

El precio del petróleo se relaja ante las expectativas de "algún tipo de acuerdo" sobre Ormuz

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Mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán se prolonga sin un final a la vista, los operadores petroleros y los responsables políticos se enfrentan a una pregunta crucial: ¿son suficientes las reservas mundiales de petróleo para compensar lo que podría convertirse en la mayor interrupción del suministro de la historia?

La respuesta dista mucho de ser clara, ya que depende no solo de la cantidad de petróleo que queda almacenado, sino también de la cantidad que realmente se pueda liberar.

La reducción no se volverá fácil

La duración de las reservas solo se puede determinar calculando la magnitud de la interrupción actual.

El director de Saudi Aramco cree que el mundo ha perdido 2.600 millones de barriles de petróleo desde el inicio de la guerra, lo que la convierte en la mayor interrupción del suministro acumulada de la historia, con la excepción de la revolución iraní de 1979, según cálculos de Reuters.

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Esto equivale a 25 días de consumo mundial, considerando una demanda mundial de petróleo previa a la guerra de 103 millones de barriles diarios.

Sin embargo, China redujo su demanda en los últimos meses, lo que significa que el mundo está consumiendo menos petróleo.

Un grupo de obreros en el campo de extracción de petróleo en Liaohe, una filial de PetroChina, en Panjin, en la provincia del noroeste chino de Liaoning. EFE/Wei Leung

La mayoría de los analistas creen que el déficit diario de suministro para cubrir la demanda asciende a 5 millones de barriles diarios, aunque Aramco afirma que el mundo está perdiendo 11 millones de barriles diarios de suministro del Golfo. El déficit podría haberse ampliado en julio después de que drones ucranianos bloquearan el oleoducto CPC de Kazajistán, que bombeaba 1,8 millones de barriles diarios.

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Reservas agotadas tras 180 días

La Agencia Internacional de Energía (AIE), organismo regulador de la energía en Occidente, anunció en marzo la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas de emergencia y afirma que la economía mundial aún cuenta con importantes existencias.

La AIE se creó en 1974 en respuesta a otra gran crisis petrolera: el embargo petrolero árabe.

Las reservas de la AIE se componen de reservas gubernamentales y comerciales, que en conjunto suman 1.500 millones de barriles, suficientes para cubrir el déficit de suministro actual estimado en 5 millones de barriles diarios durante 300 días.

Sin embargo, la AIE no puede ordenar la liberación de las reservas comerciales, como las que mantienen las refinerías por razones operativas.

Esto deja solo 900 millones de barriles en reservas gubernamentales, suficientes para cubrir el déficit de suministro durante 180 días.

Tan vacía como en la era Reagan

La AIE no revela la composición exacta de las acciones. De las que aún mantiene el gobierno, un tercio se encuentra en Estados Unidos.

Las reservas de petróleo crudo en la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos cayeron a los niveles más bajos desde enero de 1983, cuando Ronald Reagan era presidente.

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La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EEUU advirtió en mayo que la infraestructura de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) se estaba deteriorando rápidamente y que una cuarta parte de las reservas ya no estaba disponible.

El presidente Donald Trump. (Foto AP/Allison Robbert)

Esto implica que más de 100 millones de barriles se han vuelto imposibles de liberar, según analistas de Rapidan Energy.

Si a EEUU solo le quedan 200 millones de barriles de reservas accesibles de la SPR, solo podrá cubrir 40 días del déficit de suministro actual.

Escasez de diésel

Es improbable que la AIE publique nuevas cifras, ya que muchos países tienen reservas limitadas, afirmó Christian Egeland de Energy Aspects.

El agotamiento de los inventarios ha reducido el margen de seguridad contra las crisis de suministro, dejando al mercado petrolero vulnerable a fuertes aumentos de precios, señaló Hamad Hussain de Capital Economics.

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Según Morgan Stanley, las reservas mundiales de diésel y combustible para aviones se encuentran actualmente en el nivel más bajo de los últimos cinco años.

Las guerras dañaron las refinerías de Oriente Medio y Rusia, y han afectado especialmente al diésel y al combustible para aviones, afirmó Survo Sarkar, del banco DBS.

China podría detener la crisis por más tiempo

Según la AIE, las reservas mundiales totales de petróleo, incluyendo todos los tipos como las reservas comerciales, la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU., las reservas chinas y las reservas en el mar, parecen bastante sólidas.

Pero una gran parte de esas reservas no son verdaderas reservas de suministro, ya que las existencias en el agua, por ejemplo, suelen representar petróleo y combustible ya vendidos y en tránsito.

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China no divulga sus reservas.

Energy Aspects estima que China poseía casi 1.700 millones de barriles de crudo en julio.

Sin embargo, las estimaciones de las consultoras varían entre 1.000 y 1.700 millones.

Además, existen cantidades desconocidas de combustible y productos petroquímicos almacenados.

Con una reserva de 1.700 millones, China podría cubrir sus importaciones previas a la guerra a través del Estrecho de Ormuz, unos 5,5 millones de barriles diarios, durante casi un año, uno de los niveles más cómodos entre las principales economías, junto con Japón.

Con información de Reuters