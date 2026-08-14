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La ecuatoriana Alejandra Jaramillo reaparece en Jalisco tras polémica por el mundial: “México es un país que amo y respeto”

La conductora vuelve al país en los Heat Latin Music Awards, ofrece disculpas por sus mensajes sobre el Tri y presenta planes con Disney, ESPN y su marca de bienestar

Dos mujeres con vestidos burdeos posan en una alfombra magenta. Un fondo azul con logos de Heat Latin Music Awards, Jalisco y paisaje ilustrado.
La conductora ecuatoriana, conocida como “La Caramelo”, confirmó que viajará a Nueva York e Italia para cubrir la Fórmula 1 junto a Disney y ESPN (ale_jaramillo/Instagram)
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Alejandra Jaramillo pisó la alfombra roja del Heat Latin Music Awards Release Party en Jalisco y aprovechó la conferencia de prensa para anunciar nuevos proyectos profesionales y cerrar capítulo con la polémica que le costó su lugar en ¡Siéntese Quien Pueda!: “México es un país que amo y respeto”.

La conductora ecuatoriana, conocida como “La Caramelo”, confirmó que viajará a Nueva York e Italia para cubrir la Fórmula 1 junto a Disney y ESPN. También adelantó el lanzamiento de nuevos productos de su marca de bienestar, que este año cumple siete años.

El evento, que se celebra por primera vez en el estado de Jalisco entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, fue el escenario que Jaramillo eligió para reaparecer públicamente en México tras meses de controversia.

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@ale_jaramillo/Instagram

“Tengo amigos mexicanos que amo y que respeto”

Frente a los medios en Jalisco, Jaramillo rechazó cualquier distancia con el país. Recordó que México fue el primer destino que visitó al recibir su residencia, con un viaje a Tulum. Evocó su conexión cultural con la costa mexicana a través del coco, fruto central de su tierra natal, Esmeraldas, en Ecuador.

“Ese primer coco, luego del tiempo que tuve que esperar que me llegue mi residencia, me lo comí en México”, relató. “Tengo amigos mexicanos que amo y que respeto. ¿Cómo voy a tener miedo de volver a esa tierra tan linda?”, añadió.

La polémica que sacudió su carrera

Según explicó ella misma, la reacción surgió como respuesta a la eliminación previa de Ecuador a manos de México en el mismo torneo. (Captura de pantalla)
Según explicó ella misma, la reacción surgió como respuesta a la eliminación previa de Ecuador a manos de México en el mismo torneo. (Captura de pantalla)

La tormenta estalló cuando México cayó ante Inglaterra en el Mundial 2026. Jaramillo celebró la derrota del Tri en sus redes sociales con videos en los que saltaba de emoción y aseguraba haber “salado” al equipo mexicano. Llegó a publicar: “No pudieron ni con un jugador menos… Chao, bye bye, sayonara”.

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El contenido se viralizó entre usuarios mexicanos, quienes exigieron a TelevisaUnivision medidas disciplinarias, argumentando que el público principal de la cadena es de origen mexicano. Horas después, Jaramillo eliminó las publicaciones.

Según explicó ella misma, la reacción surgió como respuesta a la eliminación previa de Ecuador a manos de México en el mismo torneo. “Yo estaba intentando seguir con esa misma pasión con la que todo había iniciado. La verdad es que se salió un poco de control, se pudo malinterpretar”, declaró.

Disculpas, nueva polémica y amenaza legal

alejandra jaramillo -México- 22 julio
En paralelo, una creadora de contenido difundió información sobre su pasado, incluyendo referencias al asesinato de su exnovio Efraín Ruales. (Instagram)

Días después de guardar silencio, Jaramillo publicó un video en Instagram. “Quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial”, afirmó. Aclaró que la decisión fue propia y que nadie la presionó para pedirlas.

La tregua duró poco. Poco después compartió una fotografía junto a los futbolistas Erling Haaland y Jude Bellingham, figuras de Noruega e Inglaterra respectivamente, preguntando a sus seguidores a qué selección apoyaría en el siguiente partido. Miles de usuarios lo interpretaron como una contradicción con el arrepentimiento recién expresado.

En paralelo, una creadora de contenido difundió información sobre su pasado, incluyendo referencias al asesinato de su exnovio Efraín Ruales. Jaramillo respondió con una advertencia pública: “Hablando con mis abogados para demandarte en este momento porque en Estados Unidos lo que estás haciendo se llama difamación”.

La salida de Univision

El conductor Jorge Bernal leyó al aire el comunicado oficial de ¡Siéntese Quien Pueda! en el que se informó que Jaramillo dejaba el elenco regular del programa para emprender una nueva etapa profesional. Ni la cadena ni la conductora confirmaron que la polémica del Mundial haya motivado la decisión.

La salida se produjo días después de la controversia, lo que alimentó la percepción en redes sociales de que ambos hechos estaban vinculados.

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