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Médicos, rescatistas y toneladas de insumos: el contingente que México desplegó en Venezuela tras los terremotos

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional conformaron el contingente de 261 efectivos

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La ayuda fue enviada la tarde de este 25 de junio. Crédito: Defensa
La ayuda fue enviada la tarde de este 25 de junio. Crédito: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) emitió un comunicado donde detalló el apoyo que México envió a Venezuela tras los terremotos de pasado 24 de junio que provocaron el colapso de edificios en la capital y otros estados, dejando cientos de víctimas mortales.

Según el reporte oficial, un contingente está conformado por 261 efectivos y más de 15 toneladas de equipo, medicamento e insumos médicos que aterrizarán en el país sudamericano a bordo de tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.

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El despliegue fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

18 binomios caninos especializados en rescate fueron enviados. Crédito: Defensa
18 binomios caninos especializados en rescate fueron enviados. Crédito: Defensa

Los dos primeros aviones de transporte estratégico partieron a las 14:30 horas del centro del país desde la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Un tercer avión, un C-130 Hércules, estaba previsto para salir en las horas siguientes con 8 toneladas de medicamento y 4 toneladas adicionales de equipo para rescate y salvamento, de acuerdo con el comunicado de la Defensa.

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Los dos sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia y pusieron al país en estado de emergencia. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó la noche de este 25 de junio, en una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión, que el balance preliminar ascendía a 235 muertos y 4 mil 300 heridos.

La Defensa lamentó, a nombre del Gobierno de México, las pérdidas humanas y materiales que dejaron los sismos, y expresó sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos.

261 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional

El contingente está integrado por 240 elementos del Ejército Mexicano, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional.

Entre ellos viajaron médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado en búsqueda y rescate, así como 18 binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

El personal partió la tarde de este 25 de junio de la base aérea de Santa Lucía. Crédito: Defensa
El personal partió la tarde de este 25 de junio de la base aérea de Santa Lucía. Crédito: Defensa

Los dos primeros aviones trasladaron 4.4 toneladas de herramienta y equipo, y 2.7 toneladas de insumos médicos. El tercer avión tiene previsto salir con 12 toneladas de medicamento y equipo de rescate.

Además, la institución federal afirmó que, tal como lo señaló la presidenta Sheinbaum en la mañanera, una vez que la delegación estableciera contacto con autoridades venezolanas, se evaluaría si era necesario reforzar el contingente para robustecer las labores de auxilio a la población afectada.

México ofreció “toda la solidaridad y el apoyo que requiera” a Venezuela por instrucción de Sheinbaum

Antes de la confirmación del envío, el pasado 24 de junio el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, adelantó a través de su cuenta de X que México ofrecía a Venezuela “toda la solidaridad y el apoyo que requiera”, por instrucción directa de la presidenta Sheinbaum. El funcionario subrayó que el apoyo de b hacia el pueblo venezolano es “hoy y siempre”.

Parte de los destrozos de Caracas. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Parte de los destrozos de Caracas. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La noche del mismo 24 de junio, la presidenta Delcy Rodríguez agradeció de forma explícita a los gobiernos que se comunicaron con Venezuela de inmediato. Mencionó a México entre ellos, junto a Estados Unidos, Colombia, Brasil, Cuba, Turquía, Reino Unido, Panamá, Catar, Nicaragua, Jordania, Barbados y Curazao. También reconoció el contacto de la ONU y de organismos multilaterales financieros.

Delcy Rodríguez activó toda la red de salud pública y privada del país, con énfasis en las zonas más afectadas, y pidió a médicos, enfermeras y personal sanitario presentarse en sus puestos de trabajo.

El gobierno venezolano conformó un Estado Mayor -gabinete especial- para coordinar la respuesta a la emergencia, integrado por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, el vicepresidente de Servicios y Obras Públicas Juan José Ramírez, el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez y el vicepresidente de Economía Calixto Ortega.

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