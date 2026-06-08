Detiene a cuatro presuntos narcomenudistas y posibles extorsionadores en Chalco, Edomex

Los sujetos detenidos (SSEM)

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a cuatro personas identificadas como probables responsables de los delitos de extorsión y contra la salud en el municipio de Chalco.

La intervención ocurrió el 7 de junio de 2026 durante labores de vigilancia realizadas por efectivos del Agrupamiento de Fuerzas de Apoyo y Reacción (FAR), en el marco de la Estrategia Operativa Contra el Robo de Vehículos, en la colonia San Gregorio Cuautzingo.

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El propietario de un establecimiento comercial señaló directamente a los cuatro individuos por presuntamente exigir pagos ilícitos y causar daños a su negocio, específicamente por haber rociado con gasolina el local, acto relacionado con el cobro de piso.

Los indicios asegurados (SSEM)

Los agentes estatales realizaron una inspección preventiva a los señalados. Durante la revisión, encontraron entre sus pertenencias 35 envoltorios plásticos con una sustancia cristalina, presuntamente cristal, así como una réplica de arma de fuego color negro.

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Las personas detenidas fueron identificadas como Aldo “N”, de 39 años; Gerardo “N”, de 22 años; Kevin “N”, de 20 años; y Rubén “N”, de 19 años. Tras informarles sobre los derechos que la ley les otorga, los oficiales los trasladaron ante la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Los indicios asegurados, compuestos por la sustancia y la réplica de arma, quedaron bajo cadena de custodia y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones pertinentes para determinar la situación legal de los detenidos.

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(SSEM)

Fiscalía del Edomex asegura 10 toneladas de autopartes en Chicoloapan durante operativo de cateo

En otras acciones realizadas el 7 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó una técnica de investigación de cateo en un inmueble ubicado sobre la carretera federal México-Texcoco, en la colonia San Vicente Chicoloapan, municipio de Chicoloapan, donde recuperó aproximadamente 10 toneladas de autopartes.

La diligencia forma parte de la Operación “Fortaleza”, estrategia orientada a combatir el robo de vehículos y la venta ilegal de autopartes en el Estado de México.

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La investigación que derivó en el cateo tuvo su origen en una denuncia por el robo de una motocicleta, registrada el 25 de mayo del año en curso en la colonia Tlaixco, del municipio de Chimalhuacán. A partir de ese reporte, la FGJEM inició las pesquisas que permitieron identificar el posible paradero de la unidad con reporte de robo. Con esa información, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez la correspondiente orden de cateo para el inmueble señalado.

Autopartes aseguradas (SSEM)

Al interior del lugar, los elementos ministeriales localizaron un motor de vehículo con su medio de identificación alterado, además de motores, computadoras, tacómetros, puentes, bombas de gasolina, escapes y pedacería de diversas autopartes, cuyo volumen total asciende a las aproximadas 10 toneladas referidas. Al concluir la diligencia, las autoridades aseguraron el inmueble. La acción no registró detenidos.

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La Operación “Fortaleza” se ha desplegado hasta la fecha en 17 municipios del Estado de México y se desarrolla en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de desarticular las redes dedicadas al robo de vehículos y la comercialización ilegal de sus componentes.

Liberan a estudiantes del Conalep tras motín

Por su parte, las autoridades educativas del Estado de México confirmaron la liberación de tres estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Huixquilucan, quienes habían sido detenidos en el marco de lo que fue descrito como un motín en ese plantel. Los jóvenes, identificados como Brayan “N”, Ángel Adrián “N” y José Miguel “N”, ya se encuentran con sus respectivas familias.

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Parte de los hechos ocurridos en el Conalep Huixquilucan. Momento de la intervención policial tras reportes de destrozos y disturbios dentro del plantel educativo (Especial)

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México confirmó, además de la liberación de los tres estudiantes, que la directora del plantel será sustituida de manera provisional mientras avanzan las averiguaciones.