México

Detienen en Michoacán a sujeto investigado por homicidio en Tecámac, Edomex

El ahora detenido fue ubicado en Morelia

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FGJEM
El sujeto capturado (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado como Luis Uriel “N”, por su probable participación en un homicidio registrado en el municipio de Tecámac.

La detención se concretó en coordinación con la Fiscalía del Estado de Michoacán, en la colonia Sentimientos de la Nación, en la ciudad de Morelia. Las acciones fueron informadas por la Fiscalía mexiquense el 20 de junio.

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Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 14 de marzo de 2024 al interior de un domicilio ubicado en la colonia Lomas de San Pedro Atzompa, en Tecámac. En ese lugar, la víctima —un masculino— se encontraba en una habitación junto con Luis Uriel “N” y otros dos individuos, momento en que se desató una discusión entre las partes.

En el transcurso del altercado, Luis Uriel “N” y otro sujeto agredieron a la víctima hasta causarle la muerte, tras lo cual ambos huyeron del lugar.

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Luis Uriel "N" Edomex
Fue ubicado en Morelia (FGJEM)

Una vez iniciadas las averiguaciones correspondientes, la FGJEM logró identificar a Luis Uriel “N” como partícipe del ilícito y solicitó ante un juez la orden de aprehensión respectiva, la cual fue concedida. El trabajo de investigación y la coordinación interinstitucional con autoridades de otras entidades federativas permitieron localizar al sujeto en Morelia, ciudad a la que había huido con el propósito de evadir la acción de la justicia.

Tras la ejecución del mandamiento judicial por parte de elementos de ambas fiscalías, Luis Uriel “N” fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación legal.

Sentencian hombre por robo agravado en Edomex

También el 20 de junio, la Fiscalía del Edomex informó sobre la condena de 48 años y 9 meses de prisión contra Ismael Jaime Ramírez Rodríguez, quien fue declarado culpable del delito de robo agravado por una Autoridad Judicial de Naucalpan.

sentenciado Edomex
El sujeto sentenciado (FGJEM)

Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando la víctima llegó a bordo de una camioneta a un inmueble ubicado en Naucalpan, acompañada de tres personas. En el momento en que descendían de la unidad, tres sujetos —entre ellos el ahora sentenciado— irrumpieron en el lugar portando armas de fuego y amenazaron a los presentes para desapoderarlos de la camioneta.

En el transcurso del asalto, uno de los responsables accionó su arma en contra de la víctima, quien pese a recibir atención médica falleció a consecuencia de la herida producida por el disparo.

Con la investigación en curso, la FGJEM identificó a los responsables del hecho y solicitó al juez competente una orden de aprehensión. Una vez cumplimentada, Ismael Jaime Ramírez Rodríguez fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social y posteriormente vinculado a proceso.

Durante la etapa procesal, el Agente del Ministerio Público ofreció ante el juzgador las pruebas que acreditaron la participación del imputado en el delito, lo que derivó en la sentencia condenatoria de 48 años y 9 meses de prisión.

La resolución se suma a las condenas previas dictadas por este mismo hecho. En mayo de 2019, la Autoridad Judicial ya había sentenciado a Héctor López Vieyra y a Julio Iván Torres Salazar, coacusados en el caso, a 56 años y 3 meses de prisión a cada uno.

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