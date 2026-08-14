Cómo saber si tu computadora ya quedó obsoleta y necesitas renovarla

Una PC empieza a perder vigencia luego de 3 o 5 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una computadora no se vuelve obsoleta simplemente porque hayan pasado varios años desde su compra. En el caso de los equipos destinados a videojuegos, el momento en que resulta necesario renovarla depende principalmente de su capacidad para ejecutar los títulos actuales y de las exigencias de los nuevos componentes y tecnologías.

Como referencia, una PC de gama media o alta suele comenzar a mostrar signos de desgaste tecnológico después de tres a cinco años de uso continuo, aunque este periodo puede variar considerablemente según el hardware instalado y el tipo de juegos que se ejecuten.

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La tarjeta gráfica suele ser el componente que más rápidamente evidencia el paso del tiempo.

Las PC gamer son las primeras en dejar de funcionar o tener menor rendimiento con los años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta gráfica suele ser el primer límite

La GPU tiene un papel fundamental en el rendimiento de los videojuegos y es uno de los componentes que más presión recibe con cada nueva generación de títulos.

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Los desarrolladores incorporan gráficos más complejos, texturas de mayor resolución y tecnologías como el trazado de rayos (Ray Tracing), que permite generar efectos de iluminación y reflejos más realistas. También se han extendido los sistemas de reescalado mediante inteligencia artificial, utilizados para mejorar el rendimiento sin reducir demasiado la calidad de imagen.

Una tarjeta gráfica que hace algunos años podía ejecutar los juegos con la configuración más alta puede comenzar a quedarse corta frente a estos requerimientos. La falta de memoria VRAM también puede convertirse en un problema, especialmente en títulos que utilizan texturas de alta resolución.

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La tarjeta gráfica es el primer indicador de que un PC puede estar fallando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, una de las primeras señales de que una PC necesita una actualización aparece cuando los juegos más recientes solo funcionan correctamente después de reducir considerablemente la calidad gráfica.

El procesador puede durar más años

El procesador suele conservar un rendimiento adecuado durante más tiempo que la tarjeta gráfica. Una CPU puede mantenerse vigente entre cinco y siete años, aunque nuevamente depende del modelo y de las tareas que se realicen.

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El problema aparece cuando los videojuegos empiezan a aprovechar una mayor cantidad de núcleos e hilos. Los procesadores con arquitecturas antiguas pueden generar cuellos de botella que impiden que la tarjeta gráfica trabaje a plena capacidad.

Esto puede traducirse en pérdidas de rendimiento, tiempos de respuesta más elevados y una menor estabilidad de los fotogramas por segundo, incluso cuando la GPU todavía tiene suficiente potencia.

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Que una PC gamer tenga un menor rendiemiento no quiere decir que se volvió inservible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria RAM también marca diferencias

Otro componente que debe observarse es la memoria RAM. Durante años, 16 GB fueron suficientes para la mayoría de usuarios y representaban una configuración habitual en equipos destinados a videojuegos.

Sin embargo, las exigencias de algunos lanzamientos recientes están haciendo que 32 GB se conviertan en una configuración cada vez más conveniente para quienes buscan jugar a títulos exigentes y mantener otras aplicaciones abiertas simultáneamente.

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No significa que una computadora con 16 GB haya quedado automáticamente obsoleta. La necesidad de ampliar la memoria depende del juego, del sistema operativo y del resto de componentes.

La memoria RAM es importante en una PC gamer. (Foto: Acer Predator)

Estas señales indican que llegó el momento de actualizar

Hay varios síntomas que permiten identificar una PC que está llegando al límite de sus capacidades. Uno de los más evidentes son las caídas constantes de fotogramas por segundo incluso después de ajustar correctamente las opciones gráficas.

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También es una señal de alerta que los juegos nuevos obliguen a utilizar la configuración gráfica más baja para conseguir una experiencia jugable. Si además los tiempos de carga son excesivamente largos, puede ser necesario revisar el sistema de almacenamiento.

Los SSD NVMe ofrecen velocidades de lectura y escritura superiores a las de los discos duros tradicionales y pueden reducir considerablemente los tiempos de carga.

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Juegos nuevos con poca resolución o caídas del sistema, son un indicio de que debes cambiar de computadora. (Reddit)

Una PC vieja no significa que sea inútil

Que una computadora haya quedado desfasada para los videojuegos no significa que deba reemplazarse inmediatamente. Un equipo antiguo puede continuar funcionando correctamente para trabajo, estudio, navegación web, reproducción multimedia o videojuegos poco exigentes.

Antes de comprar una computadora nueva, también conviene determinar qué componente está provocando el problema. En algunos casos, ampliar la RAM, instalar un SSD o actualizar la tarjeta gráfica puede prolongar varios años la vida útil del equipo.

La renovación completa resulta más razonable cuando varios componentes importantes han quedado limitados al mismo tiempo y actualizar uno solo ya no permite conseguir el rendimiento necesario.