Hombre armado toma a familiares como rehenes en Tecámac, incluyendo a tres menores de edad

Un operativo de emergencia desplegó efectivos militares y policiales en la calle Jesús García tras la alerta de vecinos. Créditos: Captura de pantalla de video de redes sociales

Un hombre armado con diagnóstico de esquizofrenia retuvo a seis integrantes de su familia, de los cuales tres de ellos menores de edad, en una vivienda del fraccionamiento Los Héroes Tecámac, en el Estado de México, desde la tarde de este jueves 25 de junio. El hecho movilizó a más de 100 elementos de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Más de 100 elementos de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno fueron movilizados por el operativo de emergencia.

Vecinos alertaron a las autoridades al detectar al sujeto armado en el interior de un domicilio ubicado en la calle Jesús García, casi esquina con Abraham González, en la Sexta Sección del fraccionamiento. El hombre portaba dos armas de fuego y mantenía retenidas a mujeres y niños, presuntamente familiares suyos.

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Operativo con fuerzas de los tres órdenes de gobierno

Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Estatal y la Guardia Civil, con apoyo de la Secretaría de Marina. Posteriormente se sumaron la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, junto con personal especializado en armamento y operaciones especiales de la Policía Estatal.

La intervención de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano resalta la gravedad de la situación en Tecámac.

Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Estatal y la Guardia Civil, con apoyo de la Secretaría de Marina. Posteriormente se sumaron la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano REUTERS/Hannah Mckay

En total, más de 100 efectivos de corporaciones policiales y militares acordonaron varias cuadras alrededor del inmueble para contener la situación y evitar un desenlace violento.

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Tres escuelas desalojadas por precaución

La cercanía del domicilio con centros educativos obligó a las autoridades a evacuar a los alumnos de tres planteles ubicados frente a la vivienda: una secundaria, un jardín de niños y una guardería.

Hasta el momento, los efectivos mantienen la zona acordonada y han establecido comunicación con el sujeto para lograr la liberación de los seis rehenes.

Las sanciones que enfrentaría el responsable

El sujeto responsable podría responder por al menos tres tipos de conductas bajo la legislación mexicana: privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego sin permiso y, en función de su estado mental al momento de los hechos, la figura de inimputabilidad.

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Por la retención de personas, el Código Penal Federal prevé penas de entre 40 y 80 años de prisión para el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad agravada, según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

En cuanto a las armas, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que quien porte dos o más armas sin la licencia correspondiente enfrenta una pena base de tres a ocho años de prisión, incrementada hasta en dos terceras partes por la pluralidad de artefactos. Si las armas son de uso exclusivo del Ejército, la sanción asciende a entre tres y 15 años.

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La esquizofrenia y la inimputabilidad

El diagnóstico de esquizofrenia del sujeto abre una vía jurídica distinta. El artículo 67 del Código Penal Federal establece que, cuando el autor de un hecho delictivo es declarado inimputable, es decir, incapaz de comprender el carácter ilícito de su conducta al momento de cometerla, el juez puede ordenar su internamiento en una institución de tratamiento en lugar de una pena de prisión.

El diagnóstico de esquizofrenia del sujeto abre una vía jurídica distinta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condición para aplicar esa figura no es el diagnóstico en sí, sino que el trastorno haya impedido al sujeto comprender la ilicitud de su acto en el momento preciso de los hechos, conforme al marco normativo analizado por el Observatorio de Discapacidad y Justicia de la organización Documenta.

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El artículo 69 Bis del mismo código contempla una vía intermedia: si la capacidad del autor estaba disminuida pero no anulada, el juez puede imponer hasta dos terceras partes de la pena ordinaria, una medida de seguridad terapéutica, o ambas. En ningún caso la medida de internamiento puede superar el máximo de la pena aplicable al delito cometido.