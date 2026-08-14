A cuánto habría llegado la inflación de julio con el nuevo índice de precios que el Gobierno decidió no utilizar

Las simulaciones privadas compararon el IPC oficial con un índice recalculado sobre la base de la ENGHo 2017/18 (Reuters)

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La discusión sobre la medición del IPC se mantiene vigente en julio, cuando dos consultoras privadas calcularon cuánto habría marcado el índice si el Indec usaba la canasta de consumo de la ENGHo 2017/18 que estaba planificada para empezar a ser utilizada este año en lugar de la estructura vigente de 2004/05 que se decidió mantener en enero de este año. Con el dato oficial en 2,1%, LCG estimó que la variación mensual habría escalado a 2,5% si se recurria a la nueva canasta de bienes y servicios, mientras Equilibra ubicó ese mismo resultado en 2,1%, sin diferencias con la cifra informada por el organismo. En los dos casos, sin embargo, el acumulado del año hubiera sido más alto.

El punto de partida de esa discusión fue el dato que difundió el Indec para julio. La inflación mensual fue de 2,1% según el Indec, la variación interanual llegó a 33,8% y el acumulado de 2026 alcanzó 19,3%. El registro interrumpió una secuencia de tres meses de desaceleración y se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima del 1,9% de junio.

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Dentro del desglose oficial, el IPC Núcleo registró una suba de 1,8%, los precios Estacionales avanzaron 4,5% y los Regulados aumentaron 2,1%. La división con mayor alza del mes fue Recreación y cultura, con 5,0%, mientras Restaurantes y hoteles ocupó el segundo lugar con 2,8%. En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado retrocedió 1,3%.

En ese marco reapareció un debate metodológico que se instaló a comienzos de 2026. En enero de este año, el organismo proyectó reemplazar la canasta derivada de la encuesta de 2004 por la elaborada con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018. Esa actualización surgía como una forma de reflejar patrones de consumo más recientes. De acuerdo con la información difundida en ese momento, el cambio quedó sin efecto y el Gobierno decidió sostener la vieja encuesta y la vieja canasta.

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Un gráfico de barras presenta la evolución del Índice de Precios al Consumidor mes a mes en Argentina, comparando las metodologías ENGHO2018 y ENGHO2005 desde mayo de 2025 hasta julio de 2026.

Entre las variaciones más marcadas que diferencian a las dos canastas, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles pasaba de representar el 9,4% de la canasta a 14,5%. Transporte subía de 11% a 14,3%. Comunicaciones avanzaba de 2,8% a 5,1%. Educación trepaba de 2,3% a 3,1%. Salud se ubicaba en 9,1%, desde 8,0%, y Recreación y cultura pasaba de 7,3% a 8,6%. Del lado de las bajas, Alimentos y bebidas descendía de 26,9% a 22,7%, mientras Prendas de vestir y calzado bajaba de 9% a 6,8%.

Ese esquema daba lugar a una hipótesis central. Si los servicios subían más que los bienes, una canasta actualizada, con mayor peso de rubros vinculados a servicios, podía arrojar una inflación superior a la que medía el índice viejo. Si ocurría lo contrario y predominaban las subas de bienes, el resultado podía ser distinto. Julio ofreció un caso concreto para poner esa idea a prueba.

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La consultora LCG hizo una simulación con ese criterio. Según el detalle que se conoció, tomó las variaciones de bienes y servicios reflejadas en el relevamiento del Indec para ese mes: 1,6% en bienes y 3,1% en servicios. A partir de ese ejercicio inverso, calculó que el cambio en la estructura de ponderadores, con el paso de ENGHo 2004/05 a ENGHo 2017/18, habría dejado una inflación de 2,5% en julio.

La estimación de LCG también modificó el acumulado anual. Con la estructura vigente, el dato de 2026 quedó en 19,3%. Con la canasta actualizada, el mismo período arrojó 21,3%. El gráfico difundido por la consultora mostró además una comparación mensual entre ambas series. En esa secuencia, la línea correspondiente a ENGHO2018 apareció por encima de ENGHO2005 en casi todos los meses exhibidos.

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La otra estimación quedó a cargo de Equilibra. Su cálculo arrojó un resultado distinto para julio. Según esa consultora, la inflación del mes fue de 2,1% tanto con el IPC vigente basado en ENGHo 2004/05 como con el IPC actualizado sustentado en ENGHo 2017/18. En esa lectura, el cambio metodológico no alteró el registro mensual que finalmente informó el Indec.

LCG ubicó la inflación de julio en 2,5% con la nueva canasta; Equilibra la sostuvo en 2,1% (EFE)

Equilibra sí encontró diferencias en la evolución acumulada del año. Su estimación indicó que la inflación de 2026 habría sido de 20,5% con la canasta nueva, en lugar del 19,3% que marcó el esquema actual. También señaló que la brecha entre ambos índices fue de 1,0%. Ese dato colocó a su proyección anual por debajo del cálculo de LCG, que ubicó la distancia acumulada en dos puntos.

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La divergencia entre las dos consultoras apareció entonces en dos planos. El primero se vinculó con el dato puntual de julio. LCG sostuvo que la nueva canasta habría mostrado 2,5%. Equilibra indicó que el resultado habría sido 2,1%, igual que el oficial. El segundo plano se vinculó con el arrastre del año. En ese tramo, ambas coincidieron en que la ENGHo 2017/18 arrojaba una inflación acumulada más alta que la del índice vigente, aunque con una magnitud distinta.

Ese contraste quedó montado sobre una misma referencia oficial. El dato publicado para julio mantuvo la medición del Indec bajo la estructura de ponderaciones de 2004/05, pese a que durante enero circuló la posibilidad de aplicar la actualización basada en la encuesta 2017/2018. El resultado de 2,1% quedó así como la cifra oficial del mes, mientras las simulaciones privadas trazaron escenarios alternativos sobre cuánto habría cambiado la medición con otro esquema de ponderadores.

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También quedaron a la vista las diferencias de lectura sobre el efecto de una canasta con mayor peso de servicios. En julio, de acuerdo con los datos usados por LCG, los servicios avanzaron 3,1% y los bienes 1,6%. Esa combinación sostuvo su proyección de 2,5% para el mes y de 21,3% en lo que iba del año. En la estimación de Equilibra, la misma actualización no modificó el dato mensual y llevó el acumulado anual a 20,5%.