Los Tigres del Norte recibirán reconocimiento en Los Ángeles: así puedes ver la transmisión gratis desde México

Los Tigres del Norte perform at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

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Este 14 de agosto en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se dio a conocer que el Consejo Mexicano de la Música reconocerá a los Tigres del Norte por sus 57 años de carrera, sus más de 60 millones de discos vendidos, seis premios Grammy, doce Grammy Latinos y su contribución a la cultura nacional.

La agrupación originaria de Rosa Morada, Sinaloa, se ha consolidado como la voz de los migrantes y de los connacionales.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

Sheinbaum mencionó que Los Tigres del Norte participarán como invitados especiales en la semifinal de México Canta, que por primera vez se realiza fuera de México.

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Los Tigres del Norte perform at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

“Van a estar en el Orpheum Theatre acompañando a México Canta. Han sido muy solidarios muchísimos artistas y grupos musicales de música mexicana con este programa que busca promover a jóvenes cantantes y cantautores”, dijo la mandataria.

Agradeció al grupo por sumarse a una iniciativa que apuesta por “cambiar la narrativa de música nueva en México, que está orientada a la violencia, a las drogas, a una narrativa distinta”.

El reconocimiento a Los Tigres del Norte y su legado

Durante el video presentado en la conferencia matutina, se resaltó el origen del grupo y su impacto en la música regional mexicana.

“El grupo más importante de la música norteña en la historia, así como nuestros semifinalistas, Los Hermanos Hernández, fueron jóvenes que con trabajo, esfuerzo y mucho talento lograron convertir a los Little Tigers, como los bautizó un oficial de migración, en unos verdaderos gigantes de la música nacional”, señala la voz en off del material presentado.

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Los Tigres del Norte cuentan con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y cada 9 de febrero se celebra el Día de Los Tigres del Norte en San Francisco. La agrupación será distinguida por su aportación y fomento a la cultura nacional, y por su labor dando voz a los migrantes mexicanos.

Los Tigres del Norte perform at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

“Lo más importante de todo es que Los Tigres del Norte son la voz del pueblo y están en México Canta”, afirma el mensaje institucional.

Dónde y cuándo ver la semifinal de México Canta

La semifinal de México Canta en Estados Unidos se transmitirá en vivo el domingo 23 de agosto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Canal 22 y los medios públicos de la República Mexicana.

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El escenario será el Orpheum Theatre de Los Ángeles, donde Los Tigres del Norte compartirán escenario con semifinalistas que representan el talento joven mexicano.

Al cierre de la conferencia, Sheinbaum anunció la difusión de una canción nueva de Los Tigres del Norte, subrayando la vigencia y el compromiso social del grupo con las nuevas generaciones de músicos.