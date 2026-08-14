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Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutan en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

Enfrentarán a Grigor Dimitrov, Mark Lajal y Hamad Medjedovic, respectivamente. Mariano Navone y Thiago Tirante lograron los primeros triunfos argentinos

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Sebastián Báez busca reencontrarse con su mejor versión (Crédito: Reuters)
Sebastián Báez busca reencontrarse con su mejor versión (Crédito: Reuters)

El tenis argentino tendrá este viernes a tres representantes en acción en el Masters 1000 de Cincinnati. Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti saldrán a la cancha para disputar la primera ronda del torneo estadounidense, la última estación de peso en la gira estadounidense que desemboca en el US Open.

La actividad para los jugadores nacionales en el Lindner Family Tennis Center, en Ohio, arrancó este jueves con dos triunfos y dos derrotas: Mariano Navone y Thiago Tirante avanzaron a la segunda ronda, mientras que Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli se quedaron en el camino.

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La acción en Cincinnati comenzará este jueves a las 11 de la mañana, las 12 del mediodía de la Argentina. Todos los encuentros podrán verse en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Sebastián Báez vs. Grigor Dimitrov

El bonaerense, 48° en el ranking mundial, enfrentará al búlgaro, ex número 3 del mundo, en el segundo turno del P&G Stadium.

Dimitrov, de 35 años y actual 137° del ranking ATP, atraviesa una etapa de reconstrucción de su carrera después de varios problemas físicos. Tras sumar al argentino David Nalbandian como entrenador, alcanzó los octavos de final de Wimbledon, donde venció al checo Jakub Mensik (17°) y al italiano Matteo Berrettini (40°, ex 6° y finalista en 2021 en Londres) antes de caer en el tie-break del quinto set frente al británico Arthur Fery (36°), quien luego alcanzaría las semifinales.

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Báez, por su parte, atraviesa una temporada con altibajos. La semana anterior, en su presentación en la gira de cemento, sumó un triunfo y una derrota en el Masters 1000 de Montreal: superó al italiano Mattia Bellucci (80°) en el debut y luego cayó ante el belga Zizou Bergs (34°).

Juan Manuel Cerúndolo vs. Mark Lajal

El zurdo porteño, 52° en la clasificación de varones, enfrentará al estonio (157°) en el tercer turno del Court 8.

Lajal llega al cuadro principal después de atravesar la clasificación y tendrá así su oportunidad ante el menor de los hermanos Cerúndolo, que atraviesa un año de reinserción en el circuito mayor.

Será, además, un duelo sin antecedentes entre ambos en el circuito profesional. El estonio llega con el impulso de haber superado las dos rondas de la qualy y buscará dar un nuevo golpe.

Juan Manuel Cerúndolo atraviesa un buen momento en el circuito ATP (Crédito: EFE/EPA/ANTHONY ANEX)
Juan Manuel Cerúndolo atraviesa un buen momento en el circuito ATP (Crédito: EFE/EPA/ANTHONY ANEX)

Marco Trungelliti vs. Hamad Medjedovic

El último argentino en salir a la cancha este viernes será Trungelliti (90°), quien disputará el cuarto Masters 1000 de su carrera y el tercero de la temporada, después de atravesar la clasificación.

El santiagueño se medirá con el serbio Hamad Medjedovic (73°) en el cuarto turno del Court 9.

Trungelliti, de 36 años y otro de los jugadores nacionales que atraviesa la mejor temporada de su carrera, se medirá ante uno de los representantes de la nueva generación: el balcánico, de 22 años, ocupa actualmente el puesto 73° del ranking ATP.

El tenis argentino tuvo sus primeras alegrías en el Masters 1000 de Cincinnati

Mariano Navone y Thiago Tirante consiguieron victorias en sus respectivos debuts: el de 9 de Julio superó con nitidez al belga Raphael Collignon por 6-3 y 7-6 (3), mientras que el platense se impuso al británico Jan Choinski por 7-6 (9), 6-7 (7) y 7-6 (4) tras una batalla de casi tres horas.

En la próxima ronda, Navone enfrentará a otro belga: Alexander Blockx (32°). Por su parte, Tirante se verá las caras nada menos que con Novak Djokovic, actual número 5 del mundo y principal animador del certamen en ausencia de los dos mejores jugadores de la actualidad, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, quienes se ausentaron por estar lesionados.

Mariano Navone encontró resultados y regularidad en este 2026 (Crédito: Reuters)
Mariano Navone encontró resultados y regularidad en este 2026 (Crédito: Reuters)

Hubo además dos derrotas este jueves: Román Burruchaga (56°) perdió con el alemán Jan-Lennard Struff (41°) por 7-6 (4), 2-6 y 6-3, mientras que Camilo Ugo Carabelli (76°) cayó frente al serbio Miomir Kecmanovic (62°) por 6-3 y 6-3.

Francisco Cerúndolo (23°) y Tomás Etcheverry (30°), ambos preclasificados, comenzarán su participación directamente en la segunda ronda. El número 1 del país se cruzará con el ganador del duelo entre el portugués Nuno Borges (55°) y el australiano Thanasi Kokkinakis (434°), mientras que el platense se enfrentará al francés Terence Atmane (46°).

Orden de juego de los argentinos

  • Sebastián Báez vs. Grigor Dimitrov: segundo turno, P&G Stadium.
  • Juan Manuel Cerúndolo vs. Mark Lajal: tercer turno, Court 8.
  • Marco Trungelliti vs. Hamad Medjedovic: cuarto turno, Court 9.

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