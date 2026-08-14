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Procesaron a tres integrantes del CJNG por ataque a regidora de Tecate y muerte de su esposo

María de Jesús Quijada Maldonado se encontraba con su hija y esposo cuando sufrió el atentado, del que ella y su hija salieron heridas pero con vida el 14 de julio

A los integrantes del CJNG les fue impuesta la medidsa de prisión preventiva por su presunta participáción en el ataque a la regidora, que viajaba con su hija y su esposo, quien murió en el ataque Foto: Fiscalía estatal
A los integrantes del CJNG les fue impuesta la medidsa de prisión preventiva por su presunta participáción en el ataque a la regidora, que viajaba con su hija y su esposo, quien murió en el ataque Foto: Fiscalía estatal
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Una jueza dictó prisión preventiva a tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el atentado contra la regidora de Morena en Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada Maldonado, ataque en el que murió su esposo Jesús Pereida Ruiz. La continuación de la audiencia quedó programada para este viernes 14 de agosto, fecha en la que se resolvería si los imputados serían vinculados a proceso por homicidio calificado.

Los acusados fueron Yael “N”, alias “El Bolas”, identificado como líder de la célula; Jesús Alberto “N”, alias “El Boa”; y Daniel Alexis “N”, alias “El Güero”. Los tres ya estaban detenidos desde la semana previa por delitos contra la salud y posesión de armas.

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La Fiscalía General del Estado obtuvo órdenes de aprehensión por homicidio calificado y las cumplimentó mientras los tres permanecían bajo custodia. Después los presentó ante una jueza por el ataque cometido el 14 de julio en el fraccionamiento La Hacienda, en Tecate.

La tarde del miércoles 12 de agosto, el Ministerio Público formuló imputación en su contra por el homicidio calificado de Jesús Pereida Ruiz. La audiencia estuvo a cargo de la jueza de control Gabriela García Hernández.

Fotografía publicada junto con la confirmación del deceso por parte de la familia de Pereida. Crédito: Facebook - Jesús Pereida
Fotografía publicada junto con la confirmación del deceso por parte de la familia de Pereida. Crédito: Facebook - Jesús Pereida

Los imputados, por conducto de su defensora, se acogieron al plazo constitucional de 72 horas para que se resolviera su situación jurídica. Por esa razón, la audiencia continuaría el viernes 14 de agosto, cuando la jueza decidiría si los vinculaba a proceso.

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El ataque ocurrió cuando la familia salía a una graduación

La agresión ocurrió cuando Pereida Ruiz, Quijada Maldonado y la hija adolescente de ambos salieron de su domicilio para acudir a la ceremonia de graduación de la menor. En ese momento fueron atacados a balazos.

De acuerdo con la investigación, el atentado ocurrió el 14 de julio en el fraccionamiento La Hacienda. Versiones preliminares ubicaron la emboscada en la calle Coyuca, donde hombres armados interceptaron el automóvil KIA negro en el que viajaba la pareja.

El vehículo llevaba placas 9TWY116. En ese ataque, Pereida Ruiz murió frente a su familia y la regidora resultó herida.

Datos extraoficiales señalaron que el esposo de la regidora falleció en el lugar por múltiples impactos de arma de fuego. María de Jesús Quijada también recibió varios disparos, entre ellos uno en la cabeza.

La información difundida en esas horas indicó que la regidora fue trasladada a un hospital de Estados Unidos para recibir atención médica. Antes circularon versiones diversas por la falta de información oficial sobre su estado de salud.

En redes sociales, la cuenta oficial de Facebook de Pereida informó primero: “Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de Jesús Pereida y de su esposa, María Quijada”. Horas después, la misma cuenta fijó un comentario para precisar que ella seguía con vida, aunque se encontraba muy grave.

Ya había otro vinculado a proceso por el mismo caso

Por este mismo expediente ya había sido vinculado a proceso Raymundo “N”, señalado en la investigación por haber proporcionado el automóvil utilizado por los agresores. La indagatoria sostuvo que entregó el vehículo el 10 de julio, cuatro días antes del atentado, y que sabía para qué sería usado.

Ese dato colocó a Raymundo “N” como una pieza previa en la preparación del ataque. La causa penal, por tanto, ya incluía a un cuarto presunto implicado antes de que fueran presentados los tres presuntos integrantes de la célula criminal.

Jesús Pereida Ruiz era abogado y ocupó diversos cargos durante la administración estatal de Jaime Bonilla. Fue titular de la Mesa de Seguridad y Paz en Tecate, encargado de despacho de Bienestar Social y delegado del Registro Público de la Propiedad.

María de Jesús Quijada se desempeñaba como regidora de Morena en el XXV Ayuntamiento de Tecate. Tenía 40 años y llevaba menos de dos años en el cargo; además cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, campus Tijuana.

La decisión inmediata de la jueza consistió en imponer la medida cautelar de prisión preventiva a los tres acusados mientras avanzaba el proceso. La siguiente definición judicial quedaría en manos del juzgado el viernes 14 de agosto, con la resolución sobre su posible vinculación a proceso.

• Una jueza dictó prisión preventiva a tres presuntos integrantes del CJNG por el atentado contra la regidora María de Jesús Quijada Maldonado, en el que murió su esposo Jesús Pereida Ruiz.

• Los imputados fueron Yael “N”, alias “El Bolas”, Jesús Alberto “N”, alias “El Boa”, y Daniel Alexis “N”, alias “El Güero”; ya estaban detenidos por delitos contra la salud y posesión de armas.

• El ataque ocurrió cuando la familia salió de su casa para ir a la graduación de su hija, y el caso ya incluía a Raymundo “N”, vinculado a proceso por presuntamente facilitar el automóvil usado por los agresores.

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