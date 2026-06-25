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Resguardaban más de un millón de litros de hidrocarburo en Tamaulipas: Fiscalía vincula a proceso a dos involucrados

La infraestructura asegurada incluía tractocamiones, frac tanks y sistemas de bombeo, suficientes para distribuir combustible a escala industrial

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Resguardaban más de un millón de litros de hidrocarburo en Tamaulipas: Fiscalía vincula a proceso a dos involucrados Crédito: Cortesía
Resguardaban más de un millón de litros de hidrocarburo en Tamaulipas: Fiscalía vincula a proceso a dos involucrados Crédito: Cortesía

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas por su probable participación en el resguardo ilícito de hidrocarburo y la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, tras un cateo en un predio clandestino en Reynosa, Tamaulipas.

El operativo derivó del aseguramiento de 1 millón 200 mil litros de hidrocarburo junto con decenas de unidades de transporte, equipo de bombeo y armamento en un inmueble ubicado sobre un camino de terracería en las inmediaciones de la carretera Reynosa-Monterrey.

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La ubicación, alejada de vías principales y sin señalización formal, apuntaba a una operación diseñada para eludir la detección de las autoridades.

El cateo que detonó el caso

El 4 de junio, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron el cateo del inmueble como resultado de trabajos coordinados con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, en atención a una denuncia anónima.

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El volumen y la variedad del equipo hallado apuntan a una operación con capacidad para almacenar, movilizar y distribuir combustible de forma sistemática. Crédito: Cortesía
El volumen y la variedad del equipo hallado apuntan a una operación con capacidad para almacenar, movilizar y distribuir combustible de forma sistemática. Crédito: Cortesía

El predio se encontraba en un camino de terracería próximo a la carretera Reynosa-Monterrey, en el municipio de Reynosa.

Lo que encontraron dentro del inmueble

Durante la inspección judicial, las autoridades aseguraron un total de 1 millón 200 mil litros de hidrocarburo, distribuidos en una infraestructura de almacenamiento y traslado de gran escala.

El decomiso incluyó 24 pipas, 18 frac tanks, ocho tractocamiones y seis motobombas.

El volumen y la variedad del equipo hallado apuntan a una operación con capacidad para almacenar, movilizar y distribuir combustible de forma sistemática.

Además del hidrocarburo y el equipo de transporte, los agentes recuperaron cuatro cámaras de vigilancia, dos cargadores, 12 cartuchos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y documentación diversa. La presencia de armamento y sistemas de monitoreo indica que el sitio contaba con mecanismos de seguridad propios.

La resolución judicial: vinculación y prisión preventiva

La FGR en Tamaulipas presentó los datos de prueba ante la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad. La juzgadora calificó de legal la detención de Yesenia “N” y Gabriel “N”, dictó su vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Ambos imputados cumplirán la medida en el Centro Federal de Readaptación Social de Reynosa. Créditos: Cortesía
Ambos imputados cumplirán la medida en el Centro Federal de Readaptación Social de Reynosa. Créditos: Cortesía

Ambos imputados cumplirán la medida en el Centro Federal de Readaptación Social de Reynosa, además la jueza fijó tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Los delitos imputados son resguardo ilícito de hidrocarburo y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Tamaulipas, epicentro del huachicol en México

El aseguramiento en Reynosa no es un hecho aislado. En menos de ocho meses, la FGR ha acumulado en las tres principales ciudades de la frontera tamaulipeca casi 7 millones de litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita.

El antecedente más próximo ocurrió el 28 de marzo pasado, cuando agentes de la Fiscalía ejecutaron un cateo en otro predio de Reynosa y aseguraron 2 millones 189 mil litros de combustible, junto con 49 frac tanks, 18 autotanques, seis tractocamiones y diversas motobombas. En ese operativo no hubo detenidos.

la FGR ha acumulado en las tres principales ciudades de la frontera tamaulipeca casi 7 millones de litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita. Créditos: Cortesía
la FGR ha acumulado en las tres principales ciudades de la frontera tamaulipeca casi 7 millones de litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita. Créditos: Cortesía

Antes, en julio de 2025, la misma delegación había incautado 1 millón 802 mil 650 litros en una bodega clandestina en la Colonia La Escondida, al oriente de Reynosa. Tampoco se registraron capturas en ese caso.

El costo nacional del robo de combustible

El problema trasciende la frontera norte. Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos en 2025 a causa del robo de combustible, es decir, un incremento de 14.4 % frente a los 20 mil 529 millones de 2024, según su reporte financiero publicado el 27 de febrero de 2026.

El monto es el más alto desde 2018, cuando el quebranto alcanzó los 39 mil 388 millones de pesos. A nivel nacional, el Gabinete de Seguridad informó que en los últimos 12 meses recuperó más de 98 millones de litros de combustible ilegal en 26 estados. Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo concentran los principales focos del delito.

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