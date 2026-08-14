“¿Preocupante?”: nuevo explosivo cruce del entrenador argentino de Cienciano con un periodista tras golear por 6-1 a Botafogo en la Copa Sudamericana

El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, protagonizó una conferencia de prensa cargada de tensión y gestos de fastidio tras la goleada por 6-1 ante Botafogo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco quedó marcada no solo por la histórica victoria de su equipo, sino también por la reacción del técnico, quien hizo públicas sus molestias ante ciertas preguntas y mantuvo un tono desafiante con los periodistas presentes. El enojo del estratega argentino se hizo evidente desde el primer momento de la conferencia.
Antes de que comenzaran las preguntas, Melgarejo advirtió con ironía: “Por favor, pregúntenme lo que quieran, menos por qué no hicimos más goles”. La frase, lanzada con una mezcla de humor y hartazgo, provocó risas entre los asistentes, pero también dejó en claro el malestar del entrenador por cuestionamientos previos sobre la contundencia de su equipo.
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La goleada ante Botafogo, con triplete de Matías Succar, doblete de Neri Bandiera y otro tanto de Marcos Martinich, otorgó a Cienciano una ventaja considerable para el partido de vuelta. Sin embargo, el clima festivo no se trasladó a la sala de prensa. El entrenador argentino, relajado en apariencia, no ocultó su fastidio ante la insistencia en temas que, según su opinión, restan valor al logro del equipo.
El momento de mayor tensión surgió cuando un periodista preguntó si resultaba preocupante el presente del club en la Liga 1, en contraste con el destacado rendimiento en la Copa. Melgarejo respondió de manera tajante: “¿Preocupante? Siguiente pregunta”. La brevedad de la respuesta, acompañada de un gesto de desdén, reflejó la incomodidad del técnico ante la comparación entre las campañas nacional e internacional.
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No es la primera vez que Melgarejo enfrenta el trabajo periodístico con declaraciones filosas. Durante la temporada, ya había protagonizado situaciones de tensión en ruedas de prensa, especialmente cuando se abordaron temas relacionados con la producción de goles o la regularidad del equipo. En esta ocasión, el entrenador se mostró firme y evitó profundizar en cuestiones sobre el futuro inmediato, enfocando el discurso en el resultado conseguido.
En el análisis del partido, Melgarejo evitó caer en triunfalismos. Prefirió recalcar la necesidad de mantener la concentración de cara al partido de vuelta, que se disputará el jueves 20 de agosto en Brasil. “Sabemos que esta clase de eliminatorias es un partido de 180 minutos. Hoy los chicos hicieron un gran partido. El esfuerzo que están haciendo es terrible, pero no está nada terminado. Nos estamos enfrentando a un gran equipo, con jugadores de mucha jerarquía, con un cuerpo técnico de mucho nivel. Lo peor que podemos hacer nosotros como equipos es festejar el paso ya, porque podemos pegarnos un golpe duro. Ahora tenemos que pensar en Garcilaso, pero tenemos que entrenar y jugar con la seriedad que tuvimos hoy para no pasar apuros en Brasil. Nos enfrentamos a un equipo que nos atacará desde el minuto 1”, sentenció.
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La advertencia del director técnico al inicio de la conferencia de prensa se debe a un reciente antecedente, tras la victoria por 4-0 ante Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana. Luego de eliminar al Granate y avanzar a la siguiente instancia, un periodista le consultó la razón por la que no convirtieron más tantos en el partido, lo que enfureció al DT. “Y la otra pregunta ‘¿qué tenemos que mejorar para hacer más goles?’. Nos vemos gente, gracias por todo”, expresó el entrenador antes de levantarse y dejar la sala, en señal de molestia.
En la ida, donde cayó por 2-0 contra Lanús, Melgarejo también soltó algunas polémicas frases. “Los equipos argentinos y uruguayos pueden estar un año sin jugar, pero a la hora de competir, compiten. Y eso nosotros lo tenemos que absorber y saber porque, te repito: tacos altos para las quinceañeras. Acá hay que meterse zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio”, expresó en una primera instancia.
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“No sé si utilizar la palabra asustar. Asustar me asustaba yo cuando me levantaba al baño a la madrugada y veía a mi suegra. Eso sí es asustar. Pero asustar no. Yo creo que por ahí la ansiedad esa de tratar de empatar porque te ves con uno más, nos pegaron en el momento justo”, agregó el DT.
En otra ocasión en la que Melgarejo reaccionó de manera similar durante una conferencia de prensa fue luego del triunfo ante Atlético Mineiro de Brasil en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En esa oportunidad también fue interrogado sobre la cantidad de goles anotados por su equipo, que se impuso 1-0. En ese momento, respondió: “¡Qué malos que son haciendo preguntas!“. Y luego: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”.
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“Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Qué lo parió. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son, increíble”, remató en esa ocasión.
El técnico asumió el cargo en Cienciano a comienzos de 2023 tras su paso por la Asociación Deportiva Tarma y después de diez años como asistente de su compatriota Gustavo Siviero.
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CIENCIANO 6-1 BOTAFOGO:
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