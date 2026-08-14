El impactante tatuaje que se hizo en el pecho Leonel Flores, la nueva joya de la cantera de Boca Juniors

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Leonel Flores mostró un tatuaje gigante en el pecho que se viralizó entre los hinchas de Boca: tres ángeles con gestos que remiten a “no oír, no ver y no hablar”, según se interpreta en redes como un mensaje ante las críticas.

El tatuador Gerko difundió el video del proceso en sus redes sociales y, tras la publicación, los simpatizantes detectaron un detalle y lo convirtieron en meme. La broma más repetida lo vinculó con el juego “Copero”, una simulación de carrera futbolística desde los 16 años hasta el retiro en la que una de las opciones es hacerse un tatuaje que puede subir o bajar la “valoración” del jugador, según el resultado.

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El tatuador ya había mostrado trabajos con otros futbolistas argentinos como el ex Vélez Maher Carrizo, el defensor de River Lautaro Rivero, otro ex fortinero como Christian Ordóñez, un juvenil de Boca como Joaquín Ruiz y los ex Argentinos Juniors Alan Rodríguez, Román Vega y Diego Porcel.

Después del gol ante Recoleta y tras ser figura del partido, el delantero de 19 años también contó a quién toma como referencia en el plantel: Exequiel Zeballos. “Cuando era chico miraba al Chango, me gustaba mucho, es una cosa de locos”, dijo en zona mixta. También remarcó que uno de sus jugadores preferidos es el brasileño Neymar. Flores agregó que el grupo y el propio Rodolfo Arruabarrena le remarcan que no cambie su estilo: “Me ayudan mucho, me piden que encare que no pierda eso, que haga lo que venga haciendo”.

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Desde su aparición en la Primera de Boca tras la llegada de Arruabarrena, Flores disputó todos los encuentros oficiales que lleva el elenco de la Ribera en el semestre (completó solo uno ante Newell’s). Convirtió dos goles (Sarmiento de Junín por Copa Argentina y Recoleta por Sudamericana) en ocho compromisos. Su gran nivel lo llevó a competir por un puesto entre los once con Sebastián Villa, experimentado futbolista por el que la entidad xeneize desembolsó 7 millones de dólares en este mercado.

En el Boca Predio no hubo sorpresa por sus buenas actuaciones. Desde su llegada en 2014, cuando fue detectado por captadores del club en las infantiles, Flores era señalado como una de las joyas de la cantera, con una trayectoria distinta de la de su compañero de categoría Tomás Aranda, que se consolidó más tarde y sin la misma proyección inicial. Los cazatalentos de Boca lo definieron como “potrero puro” cuando lo vieron por primera vez. Tenía 7 años y, entre cientos de chicos que se probaban en el club, fue detectado de inmediato como el más destacado.

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Nacido en Beccar el 6 de febrero de 2007, comenzó a jugar en El Zorzal, de San Isidro, y luego pasó por Ballester y Barrufaldi, de Bella Vista, antes de incorporarse a Boca en 2014. Cuando Diego Mazzilli, uno de los ojeadores históricos del club, lo vio por primera vez, entendió que estaba ante un caso distinto; desde entonces, fue titular en todos los equipos que integró y sostuvo un aporte constante de goles y asistencias.

Leo Flores, el nuevo diamante en bruto de Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)

Quienes trabajan en el fútbol formativo del club sostienen que ningún juvenil debe medirse por sus primeros partidos, porque lo habitual es un impacto inicial seguido por una meseta antes de mostrar su verdadera dimensión. Con Flores, esa convicción venía de antes: en infantiles ya era considerado, por amplio margen, el mejor de una camada en la que también estaba Joaquín Di Lollo, hermano de Lautaro, que este año llegó a entrenarse con Primera.

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Su producción en divisiones inferiores y Reserva acompañó esa evaluación. En septiembre de 2024 firmó su primer contrato profesional, más tarde renovado hasta junio de 2029, y en el semestre siguiente fue una de las figuras de la Reserva, donde armó una sociedad por la derecha con Dylan Gorosito y llegó a marcar cuatro goles en un mismo partido ante Aldosivi.