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El mensaje de Julián Álvarez al vestuario del Atlético de Madrid y la decisión de Diego Simeone en medio de los rumores de un traspaso a Barcelona

El conjunto catalán insiste por la contratación de La Araña, principal figural del Colchonero

Julián Álvarez le pidió disculpas a sus compañeros del Atlético de Madrid
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Julián Álvarez se convirtió en el centro de atención en el vestuario del Atlético de Madrid tras varios días marcados por rumores sobre su futuro y un posible pase al FC Barcelona. La situación tomó otro rumbo cuando, según informó el programa El Larguero, que se emite por la Cadena SER, el delantero argentino habló directamente con sus compañeros y admitió que no manejó de la mejor manera la negociación con el club catalán.

De acuerdo con la información del periodista Miguel Martín Talavera, Álvarez expresó al grupo rojiblanco que “se ha equivocado particularmente en las formas y en la manera de expresarse”, en referencia a su intención de salir del club. La Araña sorprendió tras la victoria de Argentina ante Austria en la Copa del Mundo al declarar públicamente que “lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

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Este reconocimiento fue recibido con alivio dentro del plantel, donde existía preocupación ante un posible conflicto interno. El propio delantero remarcó que su “compromiso con la camiseta rojiblanca es absoluto, independientemente del tiempo que le quede en el club: un año, tres… o incluso dos días”.

Julián Álvarez volvió a los entrenamientos del Atlético de Madrid junto al resto de sus compañeros (@Atleti)
Julián Álvarez volvió a los entrenamientos del Atlético de Madrid junto al resto de sus compañeros (@Atleti)

El periodista también sostuvo que el gesto de Álvarez desactivó cualquier especulación sobre actos de rebeldía, ya que el delantero insistió en que el club está por encima de cualquier circunstancia personal y que su actitud será intachable. Más allá de los rumores y del bloqueo en las negociaciones, el futbolista dejó claro que “ya tiene claro que no va a ir traspasado al FC Barcelona”, de acuerdo con la misma fuente. El propio jugador estaría “cada vez está más cerca de dar marcha atrás”, consciente de las críticas que podrían surgir en los primeros partidos en el Metropolitano y de la dificultad emocional del regreso ante la afición.

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La charla de Álvarez con sus compañeros marcó un punto de inflexión. El delantero argentino, que hace pocas semanas veía su salida como una posibilidad real, ahora entiende que el mercado no se ha alineado a sus deseos y que su mejor opción es reconstruir la relación con el vestuario y la hinchada del Atlético de Madrid.

Mientras tanto, la decisión de Diego Simeone también dejó señales claras respecto a la gestión del grupo. El técnico argentino excluyó a Julián Álvarez de la expedición a Marsella, donde el Atlético disputará el último amistoso de pretemporada frente al Olympique. Junto a Álvarez, tampoco viajaron Álex Baena y Marcos Llorente, quienes siguen un plan específico de preparación física tras reincorporarse a los entrenamientos luego de tres semanas de vacaciones por la final del Mundial. La lista de ausentes se completa con Alexander Sorloth, baja por una dolencia muscular.

Según el reporte de Cadena SER, la ausencia de Álvarez se debe exclusivamente a criterios deportivos y de preparación. El delantero, al igual que Baena y Llorente, trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico para alcanzar el mejor estado físico de cara al estreno liguero ante el Málaga en el estadio Metropolitano. El club busca que los tres futbolistas estén en condiciones óptimas para el inicio de la La Liga.

El entrenador quiere contar con la Araña en esta temporada

No obstante, el interés del Barcelona por Julián Álvarez no se ha desvanecido a pesar de la negativa reiterada del Atlético de Madrid. De acuerdo con el periodista Gerard Romero en su canal de streaming Jijantes, el entrenador del conjunto catalán, Hansi Flick, solicitó a la directiva que mantenga la presión hasta el final del mercado. Reveló que el director técnico pidió “un esfuerzo más, intentarlo hasta el final” para lograr el fichaje del delantero argentino, a pesar del estancamiento en las negociaciones. El club catalán llegó a ofrecer 100 millones de euros, pero la propuesta fue rechazada de inmediato por el Atlético, que también descartó montos superiores planteados por otros equipos.

Mientras tanto, Flick continúa decidido a incorporar a Álvarez, especialmente tras la salida de Robert Lewandowski y la posible transferencia de Ferrán Torres. La insistencia del técnico alemán refleja la necesidad del Barcelona de reforzar su ataque, aunque desde la dirigencia rojiblanca la postura sigue siendo inflexible. Hace unas semanas, el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, advirtió públicamente que “no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, cerrando de manera tajante la puerta a la salida del delantero en este mercado.

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