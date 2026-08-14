Reportan descarrilamiento de tren en estación Ticomán de la Línea 3 del Metro de la CDMX

Pasajeros transitan por el andén de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, donde un tren naranja espera con las puertas abiertas. (Jefatura Gobierno CDMX)

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Un incidente técnico se registró en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de que el quinto vagón de un tren sufriera un descarrilamiento mientras realizaba maniobras internas dentro de los talleres de Ticomán, al norte de la capital.

De acuerdo con los reportes iniciales, la unidad se salió de las vías por aproximadamente un metro de distancia. Debido a que el percance ocurrió estrictamente en una zona de mantenimiento e interconexión y no en la red de servicio regular, las autoridades confirmaron que el tren se encontraba vacío, por lo que se descartaron personas lesionadas o riesgos para los usuarios.

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Trabajadores del STC ya se encuentran realizando maniobras de emergencia para poder reparar el daño. (Azteca Noticias)

Labores de recuperación e investigación

Tras el reporte del incidente, personal especializado del STC Metro y servicios de emergencia se desplegaron en el área de Ticomán para coordinar las labores técnicas. Las acciones inmediatas se concentran en dos frentes:

Maniobras de encarrilamiento: Cuadrillas de ingenieros y técnicos trabajan en la zona para reincorporar el vagón a las vías a la brevedad.

Evaluación técnica: Investigadores y peritos del sistema iniciaron la revisión de los rieles y de la unidad para determinar las causas exactas que provocaron el desplazamiento.

Situación del servicio

El personal operativo evalúa las maniobras necesarias para verificar si este evento causará afectaciones o retrasos en la operación habitual de la Línea 3, la cual corre de Indios Verdes a Universidad.

Las autoridades instaron a los usuarios a mantenerse atentos a los canales oficiales del Metro para conocer cualquier actualización respecto a la frecuencia de los trenes en la red.

Gobierno CDMX confirmó la realización de obras de modernización en la Línea 3. (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

Sheinbaum le dice no a la remodelación de la Línea A

El proyecto de remodelación integral de la Línea A del Metro de la Ciudad de México ha quedado pausado debido a la falta de presupuesto federal asignado para la obra. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, por el momento, no se contemplan recursos extraordinarios para atender este tramo que conecta Pantitlán con La Paz, por lo que la propuesta inicial de modernización planteada por la jefatura de Gobierno de la capital permanecerá bajo revisión entre ambas administraciones.

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La intervención proyectada en la también conocida como “línea morada” tenía como objetivo corregir fallas estructurales históricas en el trazado que corre sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. Entre los principales problemas a solucionar destacan los hundimientos diferenciales del suelo y la deformación de los componentes de vía, situaciones que obligan a los trenes a marchar a velocidad reducida para garantizar la seguridad de los usuarios.

Las fuertes lluvias del pasado 2 de junio provocaron el colapso de la Calzada Ignacio Zaragoza. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO.

Explicando la distribución de las finanzas públicas, la mandataria federal señaló que los fondos presupuestales para infraestructura en la zona metropolitana se encuentran comprometidos en otros proyectos prioritarios en desarrollo. Entre estas obras activas se incluyen la conclusión del Tren Insurgente en el tramo Santa Fe-Observatorio, el ramal ferroviario Lechería-AIFA, la ampliación de la Línea 12 del Metro hacia el poniente, la construcción de la Línea 4 del Cablebús en Tlalpan y las adecuaciones viales para el Mundial 2026.

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Respecto a las constantes inundaciones que afectan a la estación Los Reyes y sus inmediaciones durante la temporada de lluvias, se precisó que las labores de mitigación sí cuentan con financiamiento asegurado. Estos trabajos se ejecutan mediante proyectos hidráulicos en curso en el municipio de Nezahualcóyotl, la presa del Salado y el vaso regulador del Salado, los cuales buscan canalizar los escurrimientos y evitar que el agua interrumpa la operación de la red.