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Aseguran centro clandestino y más de 5 mil litros de huachicol en Guanajuato: hay un detenido

Los agentes encontraron una cisterna artesanal con capacidad para 50 mil litros de combustible

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Aseguran centro clandestino y más de 5 mil litros de huachicol en Guanajuato: hay un detenido
El sujeto capturado (Secretaría de Seguridad y Paz)

Elementos de seguridad de Guanajuato realizaron el aseguramiento de más de 5 mil litros de hidrocarburo presuntamente ilícito, además de que ubicaron un centro clandestino de la sustancia referida y fue arrestada una persona.

Los hechos fueron informados por la Secretaría de Seguridad y Paz el 23 de junio. El operativo fue realizado en coordinación elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la colonia Joyas de Corralejo, en el municipio de Cortazar.

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Los uniformados aseguraron infraestructura al parecer destinada al almacenamiento ilegal de hidrocarburo.

“En el sitio se encontró una cisterna artesanal tipo fosa, acondicionada con material plástico y con capacidad aproximada para almacenar hasta 50 mil litros de combustible. Al momento de la intervención, contenía alrededor del 10 por ciento de su capacidad, equivalente a aproximadamente 5 mil litros de hidrocarburo”, es parte del reporte de la institución.

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Aseguran centro clandestino y más de 5 mil litros de huachicol en Guanajuato: hay un detenido
En el operativo participaron elementos de seguridad de diversas instituciones (Secretaría de Seguridad y Paz)

El hallazgo se produjo durante patrullajes de vigilancia en caminos de terracería de la zona, donde los elementos participantes detectaron indicios relacionados con el manejo irregular de combustible. Al realizar una inspección del área, observaron a un individuo en las inmediaciones de la instalación quien, al advertir la presencia institucional, abordó un vehículo e intentó darse a la fuga. Los integrantes del operativo lograron interceptarlo y asegurar el perímetro.

Junto con la infraestructura, fueron asegurados una vagoneta marca Mercury de color azul, mangueras y diversos aditamentos presuntamente utilizados para el almacenamiento y manejo de combustible.

La persona detenida fue identificada como Juan “N”, de 53 años, con domicilio en la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán. Tanto el detenido como los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad estatal informó que, en lo que va de la administración, han sido asegurados 6 millones 785 mil 236 litros de hidrocarburos y derivados.

Incautaron 25 mil litros de huachicol también Cortazar

Cabe recordar que el pasado 23 de abril agentes de seguridad, en conjunto con el área de Seguridad de Pemex, llevaron a cabo un operativo conjunto en la colonia La Calzada, en el municipio de Cortazar, que derivó en el aseguramiento de 25 mil litros de posible huachicol.

Agentes de seguridad estatales y federales participaron en el operativo (SSP Guanajuato)

El hallazgo se originó durante patrullajes en caminos de terracería de la zona, cuando los agentes detectaron un intenso olor a combustible. La pesquisa los condujo a un punto de almacenamiento subterráneo donde descubrieron una cisterna metálica enterrada, abastecida de forma directa por una instalación ilícita.

La intervención permitió además ubicar una línea de abastecimiento compuesta por cerca de 700 metros de manguera en línea recta y otros mil 700 metros adicionales, lo que facilitó la localización del punto de extracción ilegal.

“Este tipo de instalaciones representa un riesgo directo para la población. El almacenamiento clandestino de hidrocarburo carece de medidas de seguridad, lo que puede provocar explosiones, incendios o contaminación del entorno, afectando la vida y el patrimonio de las comunidades cercanas”, destaca el reporte de los hechos.

Aseguran 25 mil litros de huachicol y toma clandestina en Guanajuato
Parte del operativo en el sitio (SSP Guanajuato)

Tras el aseguramiento del sitio, elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo de la custodia del lugar, mientras que el hidrocarburo recuperado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades difundieron un breve video aéreo del sitio, así como fotografías del personal de seguridad desplegado en la zona.

Mientras que, en otras acciones, el 22 de mayo pasado fue informado el arresto de 22 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por presunto huachicol en el municipio de Silao, entre los capturados estaba un sujeto identificado como líder de la estructura.

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