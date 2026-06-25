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Detienen a un sujeto con una granada de fragmentación en la Venustiano Carranza: aseguró pertenecer a la AntiUnión

La revisión preventiva permitió identificar y asegurar material ilícito, mientras el detenido fue trasladado a disposición de las autoridades judiciales capitalinas

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Detienen a un sujeto con una granada de fragmentación en la Venustiano Carranza: aseguró pertenecer a la AntiUnión. Créditos: SSC
Detienen a un sujeto con una granada de fragmentación en la Venustiano Carranza: aseguró pertenecer a la AntiUnión. Créditos: SSC

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 25 años en la alcaldía Venustiano Carranza tras hallarle una granada de fragmentación, marihuana a granel y en dosis, y 100 bolsas con presunta cocaína. El detenido registró un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

La detención ocurrió mientras uniformados de la SSC realizaban acciones de seguridad y prevención en el Eje 3 Oriente Ingeniero Eduardo Molina y la calle Héroe de Nacozari, en la colonia Penitenciaria, cercano a la estación del Metrobús “Archivo General de la Nación” de la línea 5.

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Cómo se detectó al sospechoso

Los agentes observaron a un hombre a bordo de una camioneta color arena que manipulaba pequeñas bolsas de plástico con las características de las utilizadas para comercializar drogas, según el informe compartido por la SSC.

Conforme a los protocolos de actuación policial, se aproximaron y le practicaron una revisión preventiva para descartar un posible hecho delictivo.

Qué le encontraron

El registro arrojó una granada de fragmentación, un paquete envuelto en cinta canela y una bolsa de plástico con aparente marihuana, 21 bolsitas con el mismo vegetal, 100 bolsitas color negro con una sustancia sólida con características de cocaína y dos teléfonos celulares.

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El registro arrojó una granada de fragmentación, un paquete envuelto en cinta canela y una bolsa de plástico con aparente marihuana, 21 bolsitas con el mismo vegetal, 100 bolsitas color negro con una sustancia sólida con características de cocaína y dos teléfonos celulares. Créditos: SSC
El registro arrojó una granada de fragmentación, un paquete envuelto en cinta canela y una bolsa de plástico con aparente marihuana, 21 bolsitas con el mismo vegetal, 100 bolsitas color negro con una sustancia sólida con características de cocaína y dos teléfonos celulares. Créditos: SSC

La SSC también aseguró la camioneta en la que viajaba el detenido. La posesión simultánea de un artefacto explosivo y narcóticos en dosis y a granel apunta a un perfil de distribución activa, no de consumo personal.

Antecedentes penales y declaración del detenido

Tras un cruce de información, la SSC confirmó que el detenido ya contaba con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en el año 2021.

La SSC también aseguró la camioneta en la que viajaba el detenido. Créditos: SSC
La SSC también aseguró la camioneta en la que viajaba el detenido. Créditos: SSC

Según información compartida por el periodista C4 Jiménez en sus redes sociales, el hombre declaró pertenecer a la Fuerza AntiUnión, organización que desde 2017 rivaliza con La Unión Tepito por el control del narcomenudeo en colonias del centro de la capital.

Situación jurídica

Los policías le informaron al detenido sus derechos constitucionales y lo presentaron, junto con lo asegurado y la camioneta, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

Qué es la Fuerza AntiUnión

La Fuerza AntiUnión es una organización criminal que opera en la Ciudad de México y cuya principal característica es su rivalidad directa con La Unión Tepito, el grupo delictivo más poderoso del centro de la capital.

Surgió en 2017, aunque su origen exacto es objeto de versiones contradictorias: algunas fuentes la describen como una escisión interna de La Unión Tepito, mientras que otras la presentan como un movimiento de autodefensa criminal frente a esa organización.

Qué disputa y dónde opera

Su conflicto con La Unión Tepito gira en torno al control del narcomenudeo y las extorsiones en colonias del centro de la capital. Las zonas más disputadas incluyen la colonia Morelos en los límites de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, además de Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuauhtémoc.

La confrontación entre ambas estructuras ha generado una espiral de violencia sostenida, con mensajes amenazantes, cuerpos abandonados y enfrentamientos directos, de acuerdo con Infobae.

Ofensiva contra la AntiUnión en junio

En operativos distintos al de este caso, la SSC ha registrado al menos tres detenciones de presuntos integrantes de la Fuerza AntiUnión durante junio de 2026. El 12 de junio, agentes del Sector Morelos capturaron a Jaciel ‘N’, Antuan ‘N’ y Ángel ‘N’ en calles del barrio de Tepito, con tres armas cortas y dosis de marihuana y cocaína.

Un día antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo a Oracio ‘N’, alias El Joker, señalado por el homicidio de un presunto integrante de La Unión Tepito en mayo de 2025. En marzo, las autoridades habían capturado a Jesús Daniel ‘N’, alias El Donas, también presunto sicario de la misma organización, en la colonia Morelos.

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