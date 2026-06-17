SSC reporta cerca de 11 mil detenidos por delitos de alto impacto en la CDMX desde que gobierna Clara Brugada

Los policías capitalinos han efectuado detenciones en coordinación con otras instituciones.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) reportó que, del 5 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026, fueron detenidas 10 mil 897 personas por delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio.

La cifra fue confirmada en el informe mensual de seguridad presentado por el secretario Pablo Vázquez Camacho este 16 de junio. La fecha de inicio del conteo coincide con el día en que Clara Brugada Molina, actual jefa de gobierno, comenzó su administración.

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El balance también incluyó los resultados del operativo de seguridad desplegado el 11 de junio para la inauguración de Mundial 2026, en el que participaron más de 11 mil elementos y que concluyó con ocho personas puestas a disposición del Ministerio Público.

SSC desarticuló 41 grupos delictivos y detuvo a 73 objetivos prioritarios

Según el reporte de las autoridades, gracias a trabajos de investigación se logró la detención de mil 238 probables delincuentes que permitió desarticular 41 grupos delictivos con operación en la capital.

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Entre los más recientes, en mayo fueron detenidos líderes e integrantes de los siguientes grupos delictivos:

UJ-40

La Unión de Tepito

Los Tanzanios

En total, la estrategia acumuló la detención de 73 objetivos prioritarios generadores de violencia desde el inicio de la administración.

Unidades de seguridad capitalinas. (SSC)

En el informe fue destacada la coordinación con la Fiscalía General de Justicia, mediante la cual fueron cumplimentadas 290 órdenes de aprehensión y reaprehensión. En los primeros cinco meses de 2026, las órdenes ejecutadas fueron poco más del doble que en el mismo periodo de 2025, según el informe.

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En materia de extorsión, 366 personas fueron arrestadas por ese delito o por tentativa desde el inicio de la administración. Solo en mayo se registraron 12 detenciones en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Aseguraron 3 mil armas y más de 6 mil 400 vehículos desde octubre de 2024

En materia de aseguramiento de bienes, la SSC decomisó 3 mil armas de fuego cortas y largas, 233 cargadores y 10 mil 462 cartuchos. También se retiraron de circulación 6 mil 440 vehículos, 612 semicompletos, 865 motocicletas desvalijadas, cerca de 19 mil toneladas de autopartes y 400 mil 724 pesos en efectivo.

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En cuanto a drogas, el operativo desde que comenzó el gobierno de Clara Brugada aseguró más de mil 701 kilogramos de aparente marihuana, más de 224 kilogramos de probable cocaína, 92 kilogramos de lo que podría ser metanfetamina y más de 15 kilogramos de cristal.

Los datos fueron revelados por el secretario de Seguridad capitalino. Crédito: SSC

En cuanto a la incorporación de elementos, las autoridades detallaron que el pasado 7 de mayo se graduaron 74 mujeres y hombres del Curso Comando de Operaciones Especiales UMOE VI y VII escalón, quienes se unirán a la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales para reforzar la atención de delitos de alto impacto.

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La capacitación, según información oficial, contó con la participación del Grupo Especial de Operaciones del Estado de Jalisco y del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Más de 11 mil elementos resguardaron la inauguración del Mundial con saldo blanco

Para la inauguración de la Copa Mundial del 11 de junio, la SSC desplegó un operativo conjunto con instancias federales que sumó más de 11 mil elementos de seguridad y más de mil vehículos. El resultado fue ocho personas puestas a disposición del Ministerio Público, ocho remitidas al Juez Cívico, 11 policías con lesiones y una persona atendida por un problema cardiaco.

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Bloqueo de los elementos de la CDMX en inmediaciones del estadio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Vázquez Camacho agradeció al personal operativo: “Su trabajo, lealtad, entrega y servicio contribuyen a garantizar una Copa del Mundo segura y ponen de manifiesto el compromiso que une a la Policía de la Ciudad de México con la sociedad a la que sirven”, dijo.

Sin embargo, el mensaje del secretario contrasta con los señalamientos de familias buscadoras que denunciaron represión en los alrededores del Estadio Ciudad de México. Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández del Razo, desaparecido desde 2024 en Nuevo León, relató que durante las movilizaciones en los alrededores de los partidos mundialistas, los colectivos fueron recibidos por granaderos y grupos de choque que les impidieron llevar mantas y arrancaron las fichas de búsqueda de sus seres queridos. Para Hernández, esa reacción de las autoridades buscó convertir las movilizaciones en enfrentamientos violentos para desacreditarlas.

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