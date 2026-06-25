México

Detienen al “Sierra 2″, presunto sucesor del líder del Cártel de Altozano en Michoacán

Junto con el sujeto también fue asegurada una mujer

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Le fue asegurado un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación. Crédito: FGE Michoacán
Le fue asegurado un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación. Crédito: FGE Michoacán

Las autoridades de Michoacán informaron sobre la detención de Alfredo “N”, un hombre apodado Sierra 2, quien los primeros reportes indican que sería el posible sucesor de Ernesto Rafael “N”, alias Sierra 1, este último señalado como posible líder del Cártel de Altozano y cuya detención fue informada apenas horas antes.

A través de su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad destacó que el sujeto capturado estaría ligado con delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo.

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Sierra 2 fue detenido en Morelia, llevaba un arma larga, metanfetamina y un vehículo. Se le acusa de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Sierra 2 Michoacán
Fue detenido en flagrancia (X/Gabinete de Seguridad)

Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán destacó que la detención del Sierra 2 fue derivada de la captura de Rafael “N”.

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“Esta acción deriva de la captura al Suroriente de Morelia de Ernesto Rafael “N”, “Sierra 1”, efectuada este jueves mediante un operativo interinstitucional encabezado por la FGE, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, en el que también fueron aseguradas armas de fuego de alto poder y sustancias con características de narcótico".

Un arma, un vehículo y droga: lo incautado por los agentes

De igual manera, las autoridades estatales indican que Sierra 2 fue asegurado junto con un arma larga calibre 5.56 milímetros, tipo M4, además de un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles, así como alrededor de 27 gramos de metanfetamina.

No fue divulgado el nombre de la mujer que fue capturada junto con Alfredo “N”. Los dos iban en un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación.

Alfredo "N" fue detenido junto con una mujer en la Autopista Siglo XXI. Crédito: FGE Michoacán
Alfredo "N" fue detenido junto con una mujer en la Autopista Siglo XXI. Crédito: FGE Michoacán

La detención de Sierra 2 es considerada por las autoridades como la segunda de alto impacto con diferencia de horas. El arresto fue realizado por elementos de la Fiscalía de Michoacán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Sierra 1″ estaría ligado con el CJNG

Además, información compartida por el medio Proceso indica que Ernesto Rafael “N”, quien es acusado de asesinar al empresario mezcalero Sergio Rangel Vieyra, estaba presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según el portal referido, Sierra 1 sería jefe de una red del también llamado cártel de las cuatro letras.

Arresto y vinculación a proceso de “El Repollo”

En otras acciones, el 29 de mayo pasado fue informado el arresto de Alfonso “N”, un sujeto apodado El Repollo y quien fue identificado como presunto operador de Juan José Farías Álvarez dentro del Cártel de Tepalcatepec.

Fotografía divulgada de "El Repollo" tras su arresto. Crédito: Redes Sociales
Fotografía divulgada de "El Repollo" tras su arresto. Crédito: Redes Sociales

Días después, el 15 de junio pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de El Repollo. El imputado enfrenta cargos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, así como posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Según el informe de la FGR, la investigación tuvo origen en una denuncia que señalaba a Alfonso “N” como posible integrante de una organización criminal.

“Derivado de una denuncia en la que se señalaba a Alfonso ‘N’ como posible integrante de una organización criminal, la Fiscalía General de la República inició una investigación que permitió obtener, posteriormente, su vinculación a proceso", precisó el organismo.

Al momento de su detención El Repollo llevaba una bolsa de plástico con 980.14 gramos de metanfetamina, tres armas de fuego tipo fusil y una tipo escopeta, además de 558 cartuchos, 18 cargadores y un par de chalecos tácticos.

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