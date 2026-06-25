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México envía a Venezuela dos aviones con personal de rescate y ayuda humanitaria

La nación auxilia tras los sismos que impactaron al país sudamericano

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En las aeronaves viajan 250 elementos de las Fuerzas Armadas como parte de la ayuda a Venezuela. Crédito: Defensa
En las aeronaves viajan 250 elementos de las Fuerzas Armadas como parte de la ayuda a Venezuela. Crédito: Defensa

Dos aeronaves de la Secretaría de Defensa Nacional despegaron desde México con 250 rescatistas y ayuda humanitaria con destino a Venezuela.

De acuerdo con reportes en redes sociales, los aviones con los rescatistas salieron de la Base Aérea Militar Número 1, ubicada en Santa Lucía.

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En las imágenes se alcanza a ver que, además de efectivos de las Fuerzas Armadas de México, también hay apoyo canino para ayudar a la búsqueda y rescate de personas atrapadas en los escombros.

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