México envía a Venezuela dos aviones con personal de rescate y ayuda humanitaria

Dos aeronaves de la Secretaría de Defensa Nacional despegaron desde México con 250 rescatistas y ayuda humanitaria con destino a Venezuela.
De acuerdo con reportes en redes sociales, los aviones con los rescatistas salieron de la Base Aérea Militar Número 1, ubicada en Santa Lucía.
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En las imágenes se alcanza a ver que, además de efectivos de las Fuerzas Armadas de México, también hay apoyo canino para ayudar a la búsqueda y rescate de personas atrapadas en los escombros.
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