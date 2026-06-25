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El Cártel de Sinaloa y el CJNG son los objetivos número uno de la DEA, afirma Terry Cole en mensaje contra el fentanilo

El jefe de la agencia antidrogas de Estados Unidos afirmó que la droga ha destrozado familias y devastado comunidades

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CJNG Cártel de Sinaloa DEA EEUU
El CJNG y el CDS son las dos organizaciones más peligrosas de México, según la DEA. Imagen: Infobae México

El jefe de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA), Terry Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son la prioridad número uno de la agencia, en un mensaje difundido este 24 de junio en el marco de la operación “América libre de fentanilo”

El funcionario federal advirtió que el fentanilo representa una amenaza nunca antes vista que ha destrozado familias y devastado comunidades.

Parte de los decomisos mostrados por la agencia antidrogas. Crédito: DEA
Parte de los decomisos mostrados por la agencia antidrogas. Crédito: DEA

Además, detalló que desde el inicio de la administración de Donald Trump, la DEA ha realizado el decomiso de más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas, equivalentes a más de 478 millones de dosis letales.

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La mención de los dos cárteles más peligrosos de México quedó enmarcada en el mensaje dirigido a los estadounidenses, sin mayor profundización.

La DEA cazó a facilitadores, distribuidores y a todo individuo que se benefició del fentanilo

En el video, compartido en los canales oficiales de la agencia federal, Cole afirmó que han rastreado a cada facilitador, distribuidor y cada individuo que se beneficia del fentanilo, descrito también por él como "veneno".

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Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas de EEUU. Crédito: DEA
Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas de EEUU. Crédito: DEA

Señaló haber servido en Colombia, Afganistán y México, experiencia que, dijo, le permitió entender la importancia del combate al narcotráfico a nivel global. Cole describió la labor contra el narco como “la base” de la agencia y el eje en el que se formó como agente especial de carrera.

Además, atribuyó al presidente Trump y al fiscal general en funciones Todd Blanche haber dado a la institución las condiciones para atacar esta crisis desde todos los ángulos posibles.

Cole prometió una América libre de fentanilo como compromiso institucional

Terry Cole rechazó que la frase “América libre de fentanilo” fuera un eslogan y señaló que es su promesa al pueblo estadounidense. Sostuvo que se está respondiendo con urgencia, con determinación y con la misma inquebrantable resolución que ha definido a la agencia durante más de cinco décadas.

Subrayó que cada día al entrar a las oficinas centrales de la DEA ve “los rostros del fentanilo”, en referencia a los estadounidenses que perdieron la vida a manos de los cárteles. El video compartido muestra que diversos muros del inmueble han sido cubiertos con fotografías de víctimas, producto de la crisis que aqueja a la nación.

Muros de la DEA cubiertos con fotografías de las víctimas de fentanilo. Crédito: DEA
Muros de la DEA cubiertos con fotografías de las víctimas de fentanilo. Crédito: DEA

Afirmó que la agencia nunca estuvo más enfocada, más alineada ni más dedicada a combatir la crisis que en este momento, y que la se ha puesto todo el peso en la lucha contra los cárteles.

El mensaje cerró con una declaración de postura operativa dirigida a los hombres y mujeres de la DEA: “A todo gas, sin frenos”.

Información en desarrollo...

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