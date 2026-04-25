Suman siete heridos tras choque de tráiler en la caseta de Zinapécuaro, Michoacán, esto hizo el chofer

La noche de este viernes un tráiler chocó en la caseta de Zinapécuatro en la carretera México-Guadalajara dejando a siete personas heridas Foto: Redes sociales

El choque de un tráiler que transportaba aceite contra la caseta de cobro de Zinapécuaro en la autopista México-Guadalajara provoca siete heridos, daños en al menos cinco vehículos y obstruye el paso vehicular por varias horas, después de que, según autoridades policiales y de rescate, el conductor huye del lugar tras el accidente registrado la noche del 24 de abril.

La autopista México-Guadalajara sufre cierre tras accidente en Zinapécuaro

El percance ocurre en el kilómetro 202+256 de la autopista México-Guadalajara, a aproximadamente 60 kilómetros al noreste de Morelia, en el sentido de Morelia hacia Zinapécuaro. El tráiler habría perdido los frenos al acercarse a la caseta, embistiendo a varios automóviles y colisionando contra las cabinas 1, 2 y 3, lo que deja tres empleados lesionados.

Otras cuatro personas resultan heridas al viajar en los vehículos impactados por la pesada unidad. Las primeras versiones indican que el operador del tráiler escapa tras el choque. Esta unidad transportaba contenedores de aceite, y la fuerza del impacto destruye parte de la estructura de la caseta y la jardinera anexa al edificio.

El saldo incluye afectaciones materiales en al menos cinco autos y la interrupción parcial de la vialidad en la zona de cobro. El cierre del paso obliga al uso de carriles alternos, lo que genera congestión significativa.

Siete personas heridas y labores de rescate coordinadas

Entre los lesionados se encuentran empleados de la caseta y usuarios de la autopista. Elementos de la Guardia Nacional, junto con bomberos, personal de Protección Civil de Zinapécuaro y paramédicos, participan en las tareas de auxilio a lo largo de la noche del 24 de abril.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la caja del tráiler dañada y la cabina incrustada en una de las jardineras, así como vehículos compactos con severos daños tras haber sido arrastrados por la unidad de carga.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirma que el accidente se debe a una falla en el sistema de frenos del tráiler, lo que lleva a la pérdida de control poco antes de la caseta. El área del percance permanece cerrada durante varias horas mientras grúas retiran las unidades siniestradas y permite posteriormente la habilitación de carriles contrarios para restablecer la circulación.

Las autoridades realizan la valoración médica de los empleados heridos y del operador del tráiler, pero tras la revisión determinan que, en este caso, ninguna persona amerita traslado hospitalario. No obstante, los lesionados reciben atención en el lugar.

Accidentes repetidos en el mismo punto de la autopista

No es la primera vez que ocurre un evento de estas características en la caseta de Zinapécuaro. El 23 de octubre de 2024, un tráiler sin frenos también choca contra las instalaciones de cobro, provocando daños materiales y movilizando a personal de emergencia de la región. En ese episodio, según los reportes oficiales, no se confirman personas lesionadas.

La constante en ambos eventos es la falla de frenos en las unidades de carga que, al no poder detenerse, impactan directamente contra la infraestructura vial y los vehículos que se encuentran en el área de cobro. Tanto en el caso reciente como en el anterior, el tráfico resulta afectado, ya que ambos accidentes ocurren en un punto neurálgico del flujo vehicular entre el oriente de Michoacán y el centro del país.

Las investigaciones sobre el incidente de este 24 de abril quedan a cargo de las instancias correspondientes. Se espera que el análisis de videos de vigilancia y el rastreo del operador ausente permitan esclarecer las causas y responsabilidades del accidente.

Protección Civil Municipal, en coordinación con las autoridades de la autopista y la Guardia Nacional, mantiene presencia en el punto durante toda la madrugada para supervisar las maniobras de retiro y orientar a los automovilistas sobre rutas alternas.

En lo que va del año, los accidentes en casetas de esta autopista ya han provocado múltiples cierres y episodios de afectación al tránsito entre Morelia y el norte de Michoacán.

El choque del tráiler en la caseta de Zinapécuaro deja siete personas lesionadas y al menos cinco vehículos afectados.

El operador del tráiler huye del lugar después del accidente, provocado por presunta falla de frenos.

En octubre de 2024 ocurre un accidente similar en la misma caseta, también originado por el fallo en los frenos de un tráiler.