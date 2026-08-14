Retiro de visas a políticos mexicanos es injerencista y desigual con otros países, afirma Sheinbaum sobre caso de Andy López Beltrán

Estados Unidos revocó la visa de Andrés Manuel López Beltrán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la revocación de visas a políticos mexicanos por parte de Estados Unidos “tiene un sentido de injerencia” y “no es parejo a todos los países”, luego de que la visa de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fuera revocada el pasado 13 de agosto.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 14 de agosto, la mandataria declaró que la decisión de Estados Unidos para revocar visas es utilizada por la derecha mexicana para desestabilizar la política nacional: “Cada vez es más entreguista”.

“Esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a personas políticamente expuestas, tiene un sentido político esencialmente. Porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de notificación, algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos. Esa es mi opinión”, declaró desde Palacio Nacional la presidenta.

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Insistió en que se trata de una situación dispareja que Estados Unidos tiene con México respecto a otros países. “Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país”, aseveró.

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