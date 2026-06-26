México

Procesan a tres hombres que llevaban más de 300 kilos de cocaína en una embarcación

Nikol “N”, Jhonny “N” y John “N” son acusados de tratar de introducir la droga en Colima

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Procesan a tres hombres que llevaban 300 kilos de cocaína en una embarcación
Los sujetos procesados (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de tres personas identificadas como Nikol “N”, Jhonny “N” y John “N”, por su presunta participación en un delito contra la salud en la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína.

Los tres sujetos mencionados fueron detenidos como resultado de operativos del Gabinete de Seguridad , a través de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con un Agente Aduanal.

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Fue en Manzanillo, Colima, donde personal de la Marina detectó una embarcación con los tres individuos a bordo durante el ejercicio de sus funciones. Al solicitarles la documentación correspondiente a la mercancía transportada y practicar una inspección física, se localizaron 313 kilos 787 gramos de clorhidrato de cocaína.

Una mano abierta sosteniendo una pequeña bolsa de plástico transparente con cierre de cremallera, que contiene una cantidad de polvo blanco.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la aportación de los datos de prueba, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo del juez la vinculación a proceso de los tres imputados.

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La autoridad judicial también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Nikol “N”, Jhonny “N” y John “N” quedan recluidos en el CERESO estatal de Colima, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Aseguramientos de se droga en Colima

Mientras que en otras acciones, el 20 de junio pasado, agentes de la Semar realizaron el aseguramiento de 268 paquetes con cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, los cuales dieron un peso total de 270 kilos de la droga.

Operación interinstitucional en el puerto de Manzanillo, Colima. Personal de la Secretaría de Marina y agencias colaboradoras aseguró 268 paquetes con 270 kilogramos de cocaína. La carga fue localizada dentro de un contenedor en un buque portacontenedores. Se observa a elementos realizando el registro y manipulación de los indicios. Dos hombres en situación migratoria irregular fueron puestos a disposición de las autoridades (Semar)

Los indicios fueron hallados al interior de un contenedor durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores, en el marco de una operación interinstitucional.

En el interior de la embarcación donde se localizó la carga viajaban dos hombres en condición migratoria irregular, quienes se encontraban en buen estado de salud al momento de su hallazgo. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la determinación de su situación jurídica.

El operativo fue resultado de un trabajo conjunto en el que participaron la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la (FGR). Un video difundido por las autoridades muestra a agentes de seguridad recogiendo los paquetes de diferentes colores, algunos de los cuales presentaban logos con apariencia de marcas comerciales.

Personal de la FGR realizó las diligencias de pesaje, conteo e identificación de los indicios en el sitio. Concluidas esas labores, la carga asegurada quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, responsable de integrar la carpeta de investigación del caso.

No eran aires acondicionados, era droga

Semanas antes, el 13 de mayo pasado elementos de la Marina aseguraron más de 190 paquetes con presunta cocaína también en el recinto portuario de Manzanillo, tras la inspección del contenido de un buque con bandera de Panamá.

Decomiso de cocaína en Manzanillo
Foto: Marina

El hallazgo tuvo lugar dentro de un contenedor durante las operaciones de descarga de un buque portacontenedores cuya carga había sido declarada oficialmente como aires acondicionados, con destino final en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Dicho aseguramiento fue resultado de una revisión encabezada por elementos de la UNAPROP y de la Aduana de Manzanillo, quienes encontraron cuatro bultos que contenían 198 paquetes con un peso bruto superior a 200 kilos de droga, identificada de manera preliminar como clorhidrato de cocaína.

Tras el hallazgo, agentes de la (FGR) realizaron las diligencias correspondientes para el pesaje, conteo e identificación final del material asegurado. El peso ministerial definitivo permanece pendiente, dado que la sustancia quedó a disposición de las autoridades competentes para su análisis y resguardo. El decomiso no derivó en personas detenidas.

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