Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Las confesiones íntimas de Moria Casán y Sofía Gala sobre la maternidad: “Nunca me levanté para hacerte una sopa”

En medio del impacto por el estreno de la serie de la diva, madre e hija abrieron el juego para reflexionar sobre sus aciertos y errores en la dinámica familiar

Moria Casán conversa sobre el estreno de su serie biográfica con su hija Sofía Gala. El video incluye imágenes de archivo de ambas y fragmentos de la serie
Guardar

En el especial por los 200 programas de La mañana con Moria, la conductora se cargó de emoción con la participación telefónica de Sofía Gala, su hija y la actriz que la interpreta en la reciente miniserie biográfica. El encuentro derivó en un intercambio íntimo y espontáneo sobre la maternidad, los recuerdos compartidos y los desafíos de exponer la propia historia ante el público.

Desde el primer momento, la conversación destiló autenticidad. Moria Casán, con la voz entrecortada, confesó: “Yo nunca me levanté para hacerte una sopa”, reconociendo públicamente la ausencia de gestos cotidianos en la crianza de su hija. Lejos de la idealización, ambas reconstruyeron juntas una memoria familiar repleta de matices, en la que la maternidad se expresa de formas diversas y a veces contradictorias.

PUBLICIDAD

La propia Moria, en medio de la transmisión, celebró la calidad humana de su hija: “Te quiero felicitar acá ante todo lo buena mamá que sos”, dijo en un gesto de reconocimiento. Sofía, con humildad, respondió: “Hago lo que puedo, como todas”. El diálogo, plagado de recuerdos domésticos y anécdotas, se detuvo en la única vez que la conductora preparó una hamburguesa para su hija, episodio trivial que ambas evocaron con humor y ternura.

Sofia Gala conto como se sintio al interpretar a su propia madre, Moria Casan, en su biopic (La Manana con Moria – El Trece)

En un pasaje especialmente revelador, Moria relató cómo, en la infancia de Sofía, decidió dejar de grabar videos familiares al notar que la tecnología la alejaba de su hija. “Me estaba perdiendo a la chica, a mi hijita’... La tiré, creo que la perdí. Nunca más agarré el video. Te pude seguir hasta ese momento, porque sentí que me perdía lo mejor si te estaba filmando”, explicó. La maternidad, para la diva, aparece como un ejercicio de presencia y renuncias, un equilibrio siempre imperfecto entre el trabajo y el vínculo filial.

PUBLICIDAD

La elección de Sofía de priorizar a sus propios hijos, aun a costa de rechazar propuestas laborales, fue leída por su madre como una muestra de entrega y capacidad para maternar de otro modo: “No aceptás hacer teatro muchas veces de miércoles a domingo... no es porque no quieras trabajar, sino porque querés estar con tu familia”. Esta sinceridad, despojada de adornos, marcó el tono de todo el diálogo.

La emisión coincidió con el estreno de la miniserie que recorre la vida de Moria, en la que Sofía asumió el desafío de interpretarla. La actriz compartió el impacto emocional de encarnar a su madre: “Lloré mucho en muchas oportunidades, en muchas escenas, incluso en escenas donde no tenía que llorar. Tuve que parar la filmación para irme, llorar un rato y volver”. La experiencia, lejos de la mera actuación, implicó para Sofía un proceso de duelo y catarsis, donde la frontera entre la vida y la ficción se volvió difusa.

Sofia Gala se pne en la piel de Moria Casán (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)
Sofia Gala se pne en la piel de Moria Casán (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

El día en que Sofía fue convocada para el proyecto resultó ser un punto de inflexión en su vida. Recuerda que, tras recibir su primer auto, la llamaron para ser telonera de la banda Public Image Ltd. (PiL) y, casi en simultáneo, le ofrecieron el papel en la serie sobre Moria. “Todo el mismo día, fue muy increíble”, relató.

El proceso de filmación se vivió, según Sofía, dentro de un marco “recontra hermético”, donde la intimidad familiar se resguardó hasta el momento del estreno. “Siento que ahora que salió ya, ya no nos pertenece solamente a nosotras. Había algo en el ámbito de lo íntimo y de lo privado... En el momento que se estrena te deja de pertenecer. Así que por un lado es un duelo y por el otro lado también es un alivio”, explicó. Esta tensión entre lo propio y lo público atravesó toda la experiencia, tanto para la actriz como para la figura retratada.

El estreno de la miniserie supuso, para ambas, desprenderse de una parte de la vida que hasta entonces había permanecido bajo resguardo. “Es como una especie de puerperio. Dejamos al hijo y tenemos esa cosa medio de duelo de que se te va el hijo y es un poco de todos, es de la vida”, comparó Moria. Sofía coincidió en la sensación de alivio que acompaña la entrega al público: “Uno también cuando termina de hacer, lo duelás al personaje, porque de golpe nace y muere y es algo que creaste y construiste vos”.

Mario Castiglione, interpretado por Marco Antonio Capon, al lado de la Moria de Sofía Gala (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)
Mario Castiglione, interpretado por Marco Antonio Capon, al lado de la Moria de Sofía Gala (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

La joven reconoció la dificultad de poner en palabras lo que sintió al interpretar a su madre: “Me cuesta mucho explicar qué me pasó. Es muy difícil hablar de las emociones. A veces no hay palabras. Yo creo que principalmente en mi caso y para esta serie en particular, es muy difícil explicar qué me pasó, qué se siente hacer de vos, ¿viste? Porque queda chico... tendríamos que sentarnos cinco o seis horas, tomar algo y te lo cuento, porque realmente en pocas palabras es muy difícil de explicar, es muy grande”.

Durante la filmación, hubo escenas especialmente movilizadoras, como la recreación de la pelea entre Moria y Mario Castiglione, el padre de Sofía, interpretado en la ficción por Caponi. La carga emotiva de esos momentos reveló la complejidad de desandar la propia biografía desde la actuación, frente a cámaras y bajo la mirada de un equipo.

Para ambas, la miniserie no es solo un relato biográfico, sino el resultado de un proceso colectivo que incluye la visión del director Javier Van de Couter. Sofía subrayó este aspecto: “No es simplemente tu historia. Es tu historia atravesada por la visión de un hombre, de un hombre queer, de Javi... hay algo de la fantasía popular y de la fantasía popular queer... finalmente, también nosotras terminamos siendo parte de la visión de él sobre tu vida”.

Sofía Gala como Moria Casán (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)
Sofía Gala como Moria Casán (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

La serie fue señalada como una propuesta que va más allá de la reconstrucción literal de los hechos, apostando a una mirada artística y colectiva sobre la vida de su protagonista. Para Moria, este abordaje permitió mostrar tanto la luz como las sombras de su historia, sin idealizaciones. Ambas celebraron el resultado como un trabajo hecho “con el corazón, con el alma y la verdad”.

El diálogo cerró con muestras de afecto y la promesa de un reencuentro familiar. Moria despidió a Sofía con palabras que sintetizan el espíritu de la conversación: “A Sofía, Sofía Gala, Dante Della Paolera, Elena Tuñón. Los amo, son mi familia, son mi todo. Así que muchas gracias”.

Temas Relacionados

Moria CasánSofía GalaSerie de Moria Casán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El romántico mensaje de Martina Vignolo a Matías Alé: “Gracias por enseñarme a crecer”

En el día del cumpleaños del actor, su esposa lo homenajeó con una carta abierta en la que destacó la convivencia y el aprendizaje mutuo en la relación

El romántico mensaje de Martina Vignolo a Matías Alé: “Gracias por enseñarme a crecer”

Coty Romero contó por qué decidió operarse el busto: el recorrido emocional y las claves de su experiencia

La exparticipante de Gran Hermano compartió cómo vivió la intervención mamaria y dio detalles técnicos de la intervención y la recuperación

Coty Romero contó por qué decidió operarse el busto: el recorrido emocional y las claves de su experiencia

Brian Lanzelotta confirmó que seguirá con su emprendimiento luego de ser estafado: “No me puedo dejar vencer”

El ex Gran Hermano contó que la reacción de sus allegados y seguidores lo impulsó a continua, después de haber sido víctima de una maniobra que le costó 17 millones de pesos

Brian Lanzelotta confirmó que seguirá con su emprendimiento luego de ser estafado: “No me puedo dejar vencer”

Arturo Puig y Juan Leyrado le dieron voz a San Martín y Sarmiento en El Libertador: “Fue emocionante verlo completo”

El cortometraje hecho con Inteligencia Artificial por Infobae sobre el encuentro entre los dos próceres fue presentado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y se estrenará el próximo 17 de agosto. La palabra de los actores luego de la primera visualización

Arturo Puig y Juan Leyrado le dieron voz a San Martín y Sarmiento en El Libertador: “Fue emocionante verlo completo”

Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es bastante triste”

La firma de indumentaria y accesorios veganos, creada en 2013 por la actriz junto a Agustina Bruzon, comunicó la decisión a través de un video. Su mensaje

Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es bastante triste”

AMÉRICA

Ecuador: 40 días después del último gran aluvión, la minería ilegal volvió al sitio donde murieron 13 personas

Ecuador: 40 días después del último gran aluvión, la minería ilegal volvió al sitio donde murieron 13 personas

El turismo de experiencias gana peso en Punta Cana, según el gobierno dominicano

Qué tan difícil es tramitar la visa de EE. UU. desde El Salvador: Consejos clave para evitar una negación

La Superintendencia del Sistema Financiero pide incorporar la educación financiera a la vida cotidiana de los salvadoreños

Singapur y El Salvador abren diálogo para impulsar la innovación agrícola

MALDITOS NERDS

Aspyr anticipa más remasterizaciones de juegos de El Señor de los Anillos

Aspyr anticipa más remasterizaciones de juegos de El Señor de los Anillos

Strauss Zelnick explica por qué Take-Two no publica las reservas de GTA VI

Moomin: Midsummer Madness presenta tráiler y confirma su estreno en otoño de 2026

Vonder Games presenta ‘Aether Wizard Life’, un simulador mágico para 2028

Sam Barlow y Brandon Cronenberg llevarán ‘Precognition’ a consolas y PC en 2028

DEPORTES

En un duelo de necesitados, Racing recibirá a Banfield en el inicio de la quinta fecha: hora, TV y formaciones

En un duelo de necesitados, Racing recibirá a Banfield en el inicio de la quinta fecha: hora, TV y formaciones

El impactante tatuaje que se hizo en el pecho Leonel Flores, la nueva joya de la cantera de Boca Juniors

Edinson Cavani estuvo en el cumpleaños de un ex compañero de Boca Juniors: la decisión profesional que tomó

“¿Preocupante?”: nuevo explosivo cruce del entrenador argentino de Cienciano con un periodista tras golear por 6-1 a Botafogo en la Copa Sudamericana

Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutan en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo