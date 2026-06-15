Buen Gobierno sanciona a 39 servidores públicos, entre los castigos está una multa de mil millones de pesos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sanciona a 39 personas servidoras públicas por faltas graves y no graves en dependencias federales. Crédito: Facebook/Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este 14 de junio que 39 personas servidoras públicas fueron sancionadas por faltas graves y no graves detectadas en dependencias federales, con castigos que van de amonestaciones y suspensiones a inhabilitaciones de hasta 20 años y multas millonarias; de acuerdo con la propia dependencia, en los casos graves las resoluciones las impuso el TFJA y en los no graves actuó la Secretaría conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El castigo económico más alto corresponde a cuatro exfuncionarios de la CFE, quienes recibieron una multa solidaria por 1 mil 192 millones 500 mil pesos e inhabilitaciones de 10 y 20 años. La sanción deriva de la contratación, en 2017, de la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico.

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En el mismo bloque de faltas graves, el SAT registró un caso por la emisión fuera de plazo de un crédito fiscal por 205 millones de pesos por ISR, IVA, recargos y multas en Quintana Roo durante 2018. La dependencia precisó que la sanción fue una suspensión de 90 días para Rubén D., adscrito a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo “2”.

El TFJA impuso inhabilitaciones de hasta 20 años por faltas graves

El SAT sanciona con suspensión de 90 días a un servidor público por la emisión fuera de plazo de un crédito fiscal por $205 millones de pesos en Quintana Roo durante 2018. Credito: cuartoscuro

Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó en la CFE a Roberto V., de CFE Distribución; Alberto M., del Laboratorio de Equipos y Materiales; y José Q., de CFE Suministrador de Servicios Básicos, con inhabilitación por 20 años. Francisco D., de la Dirección Corporativa de Operaciones, recibió inhabilitación por 10 años.

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En el IMSS, José R., del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, fue inhabilitado por 10 años por obtener un beneficio económico de 152 mil pesos por la venta de 182 guías del servicio de mensajería en 2020. Guadalupe H., del órgano desconcentrado en Celaya, Guanajuato, fue inhabilitada por un año por exigir y obtener 15 mil pesos fuera de su remuneración ese mismo año.

La SEP concentró otro expediente grave: Francisco O., del Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, recibió inhabilitación por 10 años y una sanción económica de 82 mil pesos por recibir un doble pago en 2021, uno por plaza de estructura de 130 mil pesos y otro por honorarios de 286 mil pesos.

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En SHCP-INDAABIN, Carlos M., de la Administración Región Golfo Centro, fue inhabilitado por ocho años y sancionado con 4.9 millones de pesos por realizar depósitos a su cuenta personal por ese mismo monto y no devolver un vehículo en 2019. En el Banco del Bienestar, Esmeralda O., de la sucursal de Villahermosa, Tabasco, recibió 10 años de inhabilitación y multa de 62 mil pesos por hacer una conciliación con información no verídica en 2023.

La Secretaría también informó sanciones en sucursales de Banco del Bienestar en Oaxaca. Verónica G., de Ayoquezco de Aldama, fue inhabilitada por siete años y multada con 50 mil pesos por realizar retiros sin consentimiento de los titulares de cuentas de 2020 a 2022, mientras que Ana J., de la misma sucursal, recibió 10 años de inhabilitación y una multa de 22 mil pesos por retiros por 21 mil pesos, además de otra inhabilitación de ocho meses y sanción de 15 mil pesos por retiros del mismo monto entre 2019 y 2022.

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En La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo, Saira H., de la Gerencia de Ingeniería, fue inhabilitada por un año; Álvaro M., de la Gerencia General, y Noel M., de la Gerencia de Ingeniería, fueron suspendidos seis meses. La Secretaría señaló que las sanciones derivan de autorizar el pago de una estimación por 10 millones de pesos pese a que dos insumos no se recibieron a tiempo en 2019.

El SAT también sancionó a Carlos G., de la Administración de Recursos y Servicios en Celaya, Guanajuato, con 30 días de suspensión y multa de 25 mil pesos por celebrar un contrato por 200 mil pesos sin autorización presupuestal en 2019. Patricia C., de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en Campeche, recibió 30 días de suspensión por actualizar contraseñas de contribuyentes sin soporte documental en 2020.

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La Secretaría castigó faltas no graves en IMSS, Guardia Nacional, Pemex y otras dependencias

El IMSS registró inhabilitaciones por obtener beneficios económicos y exigir pagos fuera de remuneración, además de sanciones por tratamientos inadecuados y por omisiones en incapacidades y actas entrega-recepción. (IMSS)

En las faltas no graves, la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una inhabilitación de un año a Vianet A., de la Unidad de Medicina Familiar de Tepic, Nayarit, por brindar un tratamiento inadecuado al diagnóstico de un menor, lo que influyó en su fallecimiento en 2021. José B., de la Unidad de Medicina Familiar 33 en Culiacán, Sinaloa, fue suspendido 10 días por brindar un tratamiento inadecuado al diagnóstico de un paciente terminal en 2022.

El IMSS también registró una amonestación pública para Blas C., del Hospital General Regional 58 en León, Guanajuato, por expedir una incapacidad sin efectuar los registros correspondientes en 2023, y otra para Rodolfo B., de Servicios Administrativos en Campeche, por no realizar el acta entrega al concluir su cargo en 2024.

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En Guardia Nacional, Enrique C., Jorge V., César T., Sujey G., Jovany H., José M. y Carlos G., todos adscritos a la Jefatura General de Coordinación Policial, recibieron suspensión de 30 días por proporcionar constancias de estudios sin validez en evaluaciones de permanencia y/o transición de licencia oficial colectiva para portación de armas de fuego en 2024.

La dependencia también reportó sanciones en Cultura, Procuraduría Agraria y Pemex. Alejandro R., de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, fue inhabilitado seis meses por no resguardar documentación de obra pública en 2023 y 2024; Armando J., de la residencia de la Procuraduría Agraria en Tamazunchale, fue inhabilitado tres meses por agredir a un ciudadano en un núcleo agrario en 2023; y Nishma R., de la Subgerencia de Confiabilidad de Equipos y Procesos de Pemex, fue suspendida 30 días por incumplir reiteradamente con su horario laboral en 2025.

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En Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Sergio M., de la Estación de Combustibles México, fue suspendido seis días por provocar un derrame de 2 mil 679 litros de combustible en 2025. Y otras sanciones