Dos detenidos en Jalisco por extorsionar a funcionaria de la SRE con el cuento del accidente de su jefa: la Fiscalía ya los vinculó a proceso. Créditos: Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Héctor “N” y Miriam “N”, dos personas probablemente implicadas en un caso de extorsión agravada contra una servidora pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por hechos ocurridos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ambos fueron trasladados desde Guadalajara, Jalisco, y enfrentan prisión preventiva tras audiencias celebradas en distintas fechas ante un juez de control capitalino.

El engaño: un accidente falso y una menor que nunca existió

El 15 de junio de 2021, la víctima recibió una llamada telefónica en su centro de trabajo. Un sujeto le informó que su jefe había protagonizado un accidente automovilístico en el que una menor de edad había perdido la vida y que, debido a que la póliza de seguro estaba vencida, era indispensable realizar depósitos de dinero para evitar consecuencias legales contra su superior. Bajo esa presión, los extorsionadores escalaron gradualmente la cantidad exigida hasta alcanzar un millón de pesos.

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Bajo esa presión, los extorsionadores escalaron gradualmente la cantidad exigida hasta alcanzar un millón de pesos| Andina

Antes de descubrir que todo era falso, la trabajadora realizó seis transferencias bancarias por un total de $229 mil pesos a distintas cuentas. Solo al comunicarse directamente con su jefe confirmó que nunca había estado involucrado en ningún accidente y que la información recibida era completamente inventada.

El rastreo financiero que identificó a los imputados

Un juez de control vinculó a proceso a Héctor “N” y Miriam “N” por extorsión agravada en agravio de una servidora pública de la SRE. La investigación de la Fiscalía CDMX determinó que algunas de las cuentas bancarias que recibieron parte de los $229 mil pesos transferidos por la víctima estaban registradas a nombre de ambos imputados.

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El análisis de los movimientos financieros, junto con otros actos de investigación, permitió al agente del Ministerio Público construir los elementos suficientes para solicitar y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes contra Miriam “N” y Héctor “N”.

Operativo en Jalisco: dos capturas en el mismo inmueble

Mediante el intercambio de información con instituciones de procuración de justicia y labores de seguimiento técnico, la Fiscalía de la CDMX estableció que ambos imputados se encontraban en Guadalajara, Jalisco.

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En coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo y aprehendieron a Miriam “N” (Imagen Ilustrativa Infobae)

En coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo y aprehendieron a Miriam “N”, quien fue trasladada de inmediato a la Ciudad de México.

Las indagatorias continuaron hasta localizar a Héctor “N” y fue el 17 de junio de 2026 cuando agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión en el mismo inmueble donde había sido detenida Miriam “N”, y procedieron a su traslado a la capital.

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Audiencias separadas, mismo resultado: prisión preventiva

Tras el traslado de Miriam “N”, el agente del Ministerio Público presentó ante el juez de control los datos de prueba recabados durante la investigación. La autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por extorsión agravada y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

El caso de Héctor “N” siguió el mismo camino. Durante la audiencia celebrada el 22 de junio de 2026, la Fiscalía CDMX expuso los elementos de la investigación y obtuvo su vinculación a proceso por el mismo delito. El juez también le impuso prisión preventiva.

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El mismo engaño, otra vez: call center en Guadalajara usaba el esquema del “accidente del jefe”

El caso de la trabajadora de la SRE no es un hecho aislado. En abril de 2026, la Fiscalía General del Estado de Jalisco desmanteló un call center clandestino en la colonia Antigua Penal de Oblatos, en Guadalajara, donde Luis Arturo “N” y Martín “N” operaban un esquema de extorsión telefónica con el mismo patrón: llamadas a empleados de empresas en las que se les informaba que su superior había sufrido un accidente automovilístico y que la póliza de seguro estaba vencida, por lo que debían realizar depósitos urgentes para evitar consecuencias legales.

Para hacer más creíble el engaño, los operadores recopilaban información previa sobre las víctimas. Al momento de la detención, uno de los imputados se encontraba en comunicación activa con una posible víctima. En el inmueble se aseguraron teléfonos, tarjetas SIM, libretas con datos personales, directorios telefónicos y una pistola de postas.

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