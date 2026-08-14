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Edinson Cavani estuvo en el cumpleaños de un ex compañero de Boca Juniors: la decisión profesional que tomó

El ex delantero xeneize se sigue recuperando de una lesión crónica en la zona lumbar

Edinson Cavani busca club: quiere retirarse en una cancha
Edinson Cavani busca club: quiere retirarse en una cancha
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Luego de su rescisión de contrato en Boca Juniors, donde tenía vínculo hasta diciembre de este año pero llegó a un acuerdo con Juan Román Riquelme para interrumpir su continuidad debido a la lesión crónica lumbar que le impidió jugar en el último tiempo, Edinson Cavani se tomó vacaciones con su familia. Fue unos días a Uruguay y también visitó playas paradisíacas junto a su círculo íntimo. Así y todo, tiene una decisión tomada: no se retiró y quiere hacerlo dentro de una cancha.

En la jornada de jueves, se reencontró con un ex compañero de Boca y amigo personal como Milton Giménez, quien compartió una imagen suya en las redes sociales. “Se los quiere amigo!!! Vamos Tanque viejo”, fue la frase que acompañó a la foto que se tomaron ambos junto a sus parejas, en su cuenta de Instagram. El ex atacante de Banfield cumplió 30 años mientras se define su futuro profesional: tuvo un sondeo de Vélez y podría irse a préstamo a Olimpia de Paraguay. El Vasco Arruabarrena no lo consideraría para el partido de mañana ante Platense.

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Por su parte, Cavani también desea conseguir nuevo equipo y desde Uruguay brindaron algunas precisiones sobre lo que pueda acontecer en los próximos días. Desde El Espectador Deportes informaron que el Matador “está entrenando en Argentina y espera resolver su futuro en los próximos días. Desde su entorno indican que a finales de agosto ya estaría listo para jugar. Tiene varias ofertas entre ellas algunas del fútbol uruguayo”. Hace algunas semanas, se lo vinculó con el Lecce de Italia, pero ese fichaje no prosperó.

Edinson Cavani concurrió al cumpleaños de Milton Giménez: en la imagen, posan con sus respectivas parejas
Edinson Cavani concurrió al cumpleaños de Milton Giménez: en la imagen, posan con sus respectivas parejas

A los 39 años, desde Brasil también existen rumores de que un empresario buscaría cerrar su llegada para Inter de Porto Alegre mediante un contrato por productividad, aunque todavía no existen definiciones ni información concreta de que ese acuerdo pueda llevarse a cabo. Hay que mencionar que el uruguayo disputó apenas dos partidos oficiales en lo que va del año: contra Platense y Racing en febrero pasado. Por su lesión de espalda, se vio obligado a realizar un tratamiento para bloquear el dolor que no surtió efecto.

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Mientras continúa con la recuperación y puesta a punto, Edinson también le dedicó tiempo a su emprendimiento personal: Cavani Wines, con viñedo y cava en Uruguay de sus productos premium que funciona junto a productores y comunidades locales. En los últimos días, el ex PSG, Napoli y selección uruguaya realizó una visita personal para constatar el estado de su negocio.

Entre otras palabras, Cavani mencionó en un video de despedida de Boca a principios de julio: “Me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue. Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá”.

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La pareja de Cavani, Jocelyn Burgardt, le dedicó un compilado de imágenes con su paso por Boca y un mensaje en el que repasó su estadía en Argentina desde mediados de 2023: “Gracias Boca Junior por tanto cariño, por tanta locura, por tanta adrenalina, gracias por todo lo que nos tocó vivir acá, una parte de mi corazón siempre será azul y amarilla. Cuántas personas lindas pude conocer este tiempo, cuánto amor hemos recibido, cuántos momentos duros también, pero de esos que se aprenden y se salen adelante. Y una vez más confirmé que el fútbol no es solo fútbol, es amor, familia, unión, fortaleza, esperanza e ilusión. Gracias amo, por cada flecha que lanzaste y gracias también por aquellas que no pudiste lanzar, yo sé lo que hay detrás de eso: resiliencia, perseverancia, profesionalismo y pasión por tu profesión. Gracias por ser ejemplo de la motivación, de la garra, del espíritu salvaje que te invade y de siempre dar lo máximo. TE AMAMOS”.

Con más de 400 goles convertidos en poco más de 750 partidos disputados, cuatro presencias en Mundiales con la selección uruguaya y nada menos que 24 títulos, incluida una Copa América con la Celeste, la carrera de quien es el séptimo máximo goleador de la actualidad (detrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Harry Kane y Karim Benzema) merece tener una función más en cancha.

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