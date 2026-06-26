Cuatro meses libre gracias al CJNG: cae en Zacatecas reo que escapó del penal de Ixtapa el día que abatieron a “El Mencho”

Fue detenido en Zacatecas. Crédito: Fiscalía de Jalisco

Michael Anthony Rojas Naranjo estuvo cuatro meses prófugo tras escapar del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, el pasado 22 de febrero, cuando integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron el reclusorio en medio de los disturbios que siguieron al abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El jalisciense de 41 años fue recapturado el pasado 23 de junio en Teúl de González Ortega, Zacatecas, en una operación coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de ese estado.

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También es identificado como Michel Naranjo Rojas y Miguel Ángel, según reportes oficiales. Se encontraba recluido por el delito de robo calificado.

Atentado del penal de Ixtapa: CJNG asesinó a un guardia penitenciario

La fuga del pasado 22 de febrero de 2026 ocurrió luego de que grupos armados irrumpieron en el penal, dispararon contra el inmueble y utilizaron un vehículo para derribar un portón, lo que generó disturbios internos y permitió la huida de 23 internos.

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El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó en conferencia de prensa que elementos de seguridad penitenciaria intentaron repeler la agresión, pero uno de ellos murió durante el enfrentamiento.

La fuga fue confirmada por Juan Pablo Hernández. Crédito: Facebook - Juan Pablo Hernández.

“La información que se tiene al pase de lista, son veintitrés personas privadas de la libertad que están evadidas y ya se está haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura”, declaró Hernández un día después de la fuga.

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Vladimir Antonio Flores fue destituido de su puesto como director del penal luego de la fuga.

El operativo que abatió a “El Mencho”

La tarde del 22 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que Rubén Oseguera Cervantes, de 59 años, fue abatido tras un enfrentamiento en la zona serrana de Tapalpa, al sur de Jalisco.

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Cabaña donde fue localizado El Mencho. Crédito: Defensa y DEA

El operativo, denominado Operación Jalisco, fue comandado por el Ejército Mexicano con apoyo de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y personal de inteligencia de la FGR. Las autoridades mexicanas contaron además con apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos en la planificación de la misión.

Según el comunicado de la Defensa, mientras las tropas federales avanzaban hacia el complejo rural donde se encontraba “El Mencho”, sicarios del CJNG abrieron fuego y desencadenaron un intenso tiroteo. En medio del enfrentamiento, Oseguera Cervantes intentó escapar hacia el terreno montañoso con miembros de su equipo de seguridad.

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Ciudadanos del municipio de Puerto Vallarta documentaron el caos que desató el CJNG. (TW @lolac1202)

Durante un segundo tiroteo en la zona cercana, resultó gravemente herido. Falleció durante el vuelo de traslado a la Ciudad de México, junto con dos de sus escoltas. Las autoridades incautaron vehículos blindados, armas pesadas y equipo táctico en el lugar, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

La muerte de “El Mencho” desencadenó una ola de violencia en Jalisco y otras entidades.

De acuerdo con información oficial, al menos 85 narcobloqueos se distribuyeron en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco ocurrieron 18 de ellos, lo que dificultó la llegada de refuerzos al penal de Ixtapa en el momento de la fuga.

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Fue necesario enviar elementos de la policía estatal desde la zona metropolitana y desde Puerto Vallarta para restablecer el orden.

El perfil de los 23 fugados

De los 23 reos que escaparon el 22 de febrero del penal de Ixtapa, 21 ya contaban con sentencia firme y 2 se encontraban en proceso judicial al momento de la huida.

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Ficha penitenciaria Michael. Crédito: Seguridad Jalisco

Según fichas difundidas por medios nacionales como N+ y la periodista Carolina Gómez Aguinaga, los fugados cumplían condenas por delitos que incluían homicidio calificado, desaparición forzada de personas, secuestro exprés, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo.

Michael Anthony Rojas Naranjo no es el único recapturado desde entonces; las autoridades han logrado detener a varios de los evadidos en distintas entidades del país.

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Los cargos que enfrenta en Zacatecas

Tras su detención, Rojas Naranjo fue consignado ante las autoridades de Zacatecas por seis delitos:

homicidio en grado de tentativa

Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo

Asociación delictuosa

Atentados a la seguridad de la comunidad

Posesión de armas de fuego

Posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Fiscalía de Jalisco señaló que el intercambio de información con su homóloga de Zacatecas fue lo que permitió identificarlo como uno de los evadidos del penal de Ixtapa y lograr su captura.