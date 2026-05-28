Cómo frenar antojos y mejorar la flora intestinal con fibra

La microbiota intestinal influye en la digestión, el sistema inmunológico y la regulación emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiota intestinal regula la digestión, el sistema inmunológico y hasta el estado de ánimo.

Lo que se come cada día modifica directamente la composición de esas bacterias, y la fibra dietética es el nutriente con mayor evidencia científica para mantenerlas en equilibrio.

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Una investigación publicada en la revista Nutrients, especializada en nutrición humana, y retomada por el repositorio digital la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos resume seis estudios originales sobre la relación entre dieta, microbioma y salud humana.

Lo que se come modifica las señales neurales, hormonales e inmunológicas que conectan el intestino con el cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa cuando la dieta se basa en ultraprocesados

La investigación analizó estudios de la última década sobre el consumo de alimentos ultraprocesados y la composición de la microbiota.

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Solo cuatro investigaciones habían medido ese efecto directamente en humanos, lo que evidencia la falta de estudios clínicos en el área, de acuerdo con los especialistas.

Los datos disponibles apuntan en una dirección: las dietas de estilo occidental —altas en ultraprocesados, bajas en fibra— se asocian con menor diversidad microbiana, mayor presencia de patógenos dañinos para la salud y alteraciones metabólicas vinculadas a obesidad y síndrome metabólico.

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Las dietas de estilo occidental se asocian con menor diversidad microbiana y mayor presencia de patógenos intestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no es solo la ausencia de fibra, sino la presencia de aditivos y conservadores sobre el microbioma.

La fibra alimenta a las bacterias que protegen tu intestino

El mecanismo es directo: las bacterias intestinales fermentan la fibra que el cuerpo humano no puede digerir y producen ácidos grasos de cadena corta, ácidos biliares y precursores de neurotransmisores.

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Según la investigación, estos sustancias son los mediadores principales de la comunicación entre el intestino y el resto del organismo, con efectos documentados sobre la función inmunológica, el metabolismo y los procesos cognitivos.

El microbioma intestinal incide en los antojos y los patrones de alimentación, no solo en la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin esa fermentación, géneros bacterianos como Akkermansia, Blautia y Dorea —asociados a la protección contra infecciones y la desnutrición— disminuyen.

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Su reducción se ha vinculado con mayor inflamación intestinal y absorción de nutrientes deficiente..

El vínculo entre intestino y cerebro que cambia la forma de comer

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es la conexión entre microbiota, conducta y alimentación.

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Un estudio incluido en la revisión analizó adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y agresividad reactiva: encontró que una ingesta alta en energía se asociaba con mayores puntajes de agresión, y que varios géneros bacterianos estaban vinculados tanto al TDAH como a esos comportamientos.

Los patrones alimentarios modifican la composición, la función y la diversidad microbiana del intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eje intestino-cerebro opera mediante señales neurales, hormonales, inmunológicas y microbianas. Lo que se come modifica esas señales.

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Una dieta con fibra suficiente no solo cuida la digestión: también influye en el estado de ánimo, los antojos y la regulación emocional.

Cuánta fibra se necesita al día y cómo incorporarla

La recomendación general para adultos es de 25 a 38 gramos de fibra diaria, según el sexo y la edad, de acuerdo con los datos de los especialistas, que coinciden con las recomendaciones de la Secretaría de Salud de México.

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De acuerdo con la institución mexicana, la mayoría de la población consume menos de la mitad de esa cantidad.

Sustituir el arroz blanco por arroz integral, agregar frijoles a dos comidas por semana, consumir fruta con cáscara y añadir nopal o verduras crudas a los platillos habituales puede marcar una diferencia medible en la composición de la microbiota en pocas semanas, según los expertos.

Infografía detallada que ilustra la cantidad de fibra diaria recomendada para adultos y ofrece métodos sencillos para aumentar su consumo en la alimentación para mejorar la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios revisados por la revista señalan que incluso intervenciones dietéticas modestas producen cambios detectables en la diversidad microbiana.

La consistencia importa más que la cantidad puntual: el intestino responde mejor a una dieta variada y sostenida que a periodos cortos de alimentación “saludable”.

Los alimentos con mayor contenido de fibra fermentable son las leguminosas —frijoles, lentejas, garbanzos—, la avena, el plátano, el ajo, la cebolla, el nopal y las semillas de chía.

Cuando la alimentación es deficiente, el intestino pierde bacterias benéficas. (Imagen Ilustrativa Infobae)