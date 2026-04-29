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Síndrome metabólico vinculado al riesgo de cáncer

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MARTES, 28 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con problemas metabólicos de salud también podrían tener un mayor riesgo de cáncer, según un nuevo estudio.

Las personas con síndrome avanzado de CKM (cardio-renal-metabólico) tienen hasta un 30% más de riesgo de desarrollar cáncer, informaron los investigadores el 27 de abril en la revista Circulation: Population Health and Outcomes.

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"Los resultados del estudio sugieren que es importante considerar no solo el riesgo de enfermedad cardiovascular, sino también el riesgo de cáncer en personas con síndrome CRM", dijo el investigador principal , el Dr. Hidehiro Kaneko, profesor asociado de medicina cardiovascular en la Universidad de Tokio en Japón, en un comunicado de prensa.

Casi 9 de cada 10 adultos en EE. UU. presentan al menos un componente del síndrome CRM, que incluye hipertensión, colesterol anormal, azúcar alta en sangre, exceso de peso y reducción de la función renal, según los investigadores en notas de fondo.

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Los mayores peligros del síndrome CRM son el infarto y el ictus, pero también afecta a todos los principales órganos del cuerpo. Por ello, también está relacionado con insuficiencia renal, demencia, enfermedad hepática grasa y apnea del sueño, según los investigadores.

Para este estudio, los investigadores investigaron si el síndrome CRM también podría estar relacionado con un mayor riesgo de cáncer.

El equipo revisó datos de casi 1,4 millones de personas en Japón utilizando una base de datos de reclamaciones de seguros, siguiendo la tasa de casos de cáncer según si tenían síndrome CRM.

Tras seguir a las personas durante más de tres años, los resultados mostraron que el riesgo de cáncer aumentaba drásticamente junto con la gravedad del síndrome CRM de una persona:

Etapa 1 - 3% más de riesgo Etapa 2 - 2% más de riesgo Etapa 3 - 25% más de riesgo Etapa 4 - 30% más de riesgo

La gravedad se basa en cuántos componentes del síndrome CRM tiene una persona, según los investigadores.

"El síndrome CRM representa una compleja interacción entre los sistemas cardiovascular, renal y metabólico, donde una disfunción en una zona puede desencadenar o agravar la disfunción en otras", dijo Kaneko.

"La disfunción en cada uno de estos sistemas está asociada de forma independiente con el riesgo de cáncer debido a factores de riesgo compartidos", dijo Kaneko. "Este estudio sugiere que la acumulación de factores de riesgo dentro del marco del síndrome CRM puede contribuir al desarrollo de varios tipos de cáncer."

Estos resultados muestran que los comportamientos saludables que evitan enfermedades cardíacas y insuficiencia renal probablemente también ayudarán a proteger contra el cáncer, dijo el Dr. Tochukwu Okwuosa, director de servicios de cardio-oncología en el Rush University Medical Center en Chicago y voluntario de la American Heart Association.

"El estudio destaca la relación bidireccional y subraya el concepto de cardio-oncología inversa, donde las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo también aumentan el riesgo de cáncer", dijo Okwuosa, que no participó en el estudio, en un comunicado de prensa.

"En consecuencia, las elecciones de estilo de vida saludable pueden afectar ambas condiciones que son las principales causas de muerte en Estados Unidos", afirmó. "Para quienes tienen riesgo cardiovascular establecido, el marco de estadificación del síndrome CRM puede ser una herramienta útil para señalar a individuos de alto riesgo para posibles cribados y evaluaciones de cáncer."

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre el síndrome CRM.

FUENTES: Asociación Americana del Corazón, nota de prensa, 27 de abril de 2026; Circulación: Salud de la población y resultados, 27 de abril de 2026

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