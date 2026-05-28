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Ya no hay lugar para más: Javier Aguirre confirma que ya eligió a los 26 convocados de México para el Mundial 2026

El técnico explicó que uno de los factores principales para definir a los convocados fue la capacidad de los jugadores para responder bajo presión

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(AP Foto/Eduardo Verdugo)
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A pocos días de que venza el plazo oficial para registrar las convocatorias para la Copa del Mundo de 2026, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que ya tiene definida su lista de 26 futbolistas que representarán al país en el torneo internacional.

Aunque la convocatoria aún no ha sido anunciada públicamente, el entrenador señaló que el proceso de selección está concluido y solo resta hacer oficial la decisión tras el partido amistoso frente a Australia.

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Durante una entrevista en el podcast El Posscast de Compass, grabada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y compartida junto a Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, el estratega explicó que la elección final surgió luego de depurar una lista preliminar de 55 jugadores.

Aguirre prioriza fortaleza mental para disputar el Mundial en casa

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El entrenador reconoció que algunos futbolistas quedaron fuera del proceso conforme avanzó la preparación rumbo al Mundial, aunque sostuvo que esto forma parte natural de cualquier convocatoria.

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“El proceso selectivo ha hecho que algunos se queden en el camino, es normal. Dimos una primera lista de 55, que de ahí tiraremos para el Mundial, pero la lista de 26 la tengo segura”, afirmó Aguirre durante la conversación.

El técnico también explicó que uno de los factores principales para definir a los convocados fue la capacidad de los jugadores para responder bajo presión, especialmente al tratarse de una Copa del Mundo organizada en territorio mexicano.

“Quiero chavos que no se doblen a la primera si la cosa se tuerce, que pidan el balón”, comentó el seleccionador, quien puso como ejemplo al joven Gilberto Mora, de 17 años, al destacar su personalidad dentro del campo.

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Aguirre consideró que el calendario del torneo representa una oportunidad importante para que México alcance una participación destacada, respaldado por la localía y el apoyo de la afición. Sin embargo, advirtió que el debut ante Sudáfrica será determinante para las aspiraciones del equipo.

“Cuando vi el rol del Mundial, el calendario, los partidos en casa, dije ‘está de pechito’ para no dejarla ir”, expresó el técnico nacional.

El Tri aún no confirma la fecha exacta para presentar la convocatoria definitiva, aunque el anuncio se espera después del encuentro amistoso de este fin de semana, previo al cierre oficial de registros establecido para el 1 de junio.

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