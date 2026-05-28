Pumas vs Cruz Azul rompe récord como la Final de la Liga MX más vista en los últimos 30 años

Cruz Azul se coronó como campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la Gran Final (REUTERS)

La Final del Clausura 2026 que disputaron Pumas y Cruz Azul el domingo 24 de mayo rompió un nuevo récord como la más vista en los últimos 30 años.

De acuerdo con la Liga MX, la final de vuelta entre auriazules y cementeros reunió a 10.24 millones de espectadores y se ubicó como la sexta final de vuelta más vista en la historia de los torneos cortos. Además, según el mismo informe, el torneo acumuló en total 42.46 millones de visualizaciones en YouTube y la liga sumó 18.02 millones de seguidores en redes sociales.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

La Liga BBVA también reportó una audiencia acumulada de 81.71 millones de personas en México y Estados Unidos durante el Clausura 2026, con un registro de 3.91 millones de aficionados en los estadios y un promedio de 23,417 asistentes por partido. El rating promedio por jornada en México fue de 11.40 millones de televidentes, mientras que en Estados Unidos alcanzó los 2.61 millones.

“En cuanto a rating, esta temporada duplicamos el número en comparación con la anterior. En México y Estados Unidos. se incrementó en un 50 por ciento. Nunca habíamos visto esos picos y creo que esto se debe a que hemos podido regresar las transmisiones a TV abierta”

La Liga BBVA también reportó una audiencia acumulada de 81.71 millones de personas en México y Estados Unidos durante el Clausura 2026 (X@LigaBBVAMX)

Asistencia en los estadios: Chivas vs Cruz Azul el partido con más asistencia

La Liga cerró el Clausura 2026 con una asistencia total de 3.91 millones de aficionados en los estadios, lo que representa un promedio de 23,417 espectadores por partido y el registro más alto desde el Clausura 2024. La Semifinal de Ida entre Cruz Azul y Guadalajara concentró la mayor afluencia del torneo, con 63,375 asistentes, mientras que la Fase Final sumó más de 569,000 personas en las gradas.

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Durante la Temporada 2025-26, el torneo contabilizó 458 goles, con un promedio de 2.9 anotaciones por encuentro, cifra superior a las principales ligas europeas. Además, el tiempo efectivo de juego alcanzó 56 minutos con 31 segundos por partido, nueve minutos más que al inicio del proyecto en el Apertura 2021.

¿Qué sigue para celestes y auriazules?

La continuidad de La Máquina con Joel Huiqui como entrenador ya es un hecho tras la obtención de la décima estrella. La directiva confirmó la renovación del técnico mexicano, quien asumió el mando en la última jornada de la temporada y mantuvo al equipo invicto desde entonces.

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El recorrido de La Máquina bajo el liderazgo de Huiqui incluyó una victoria sobre Necaxa para cerrar la fase regular, seguida de triunfos decisivos frente a Atlas en los Cuartos de Final, Chivas en las Semifinales y, finalmente, Pumas en la Gran Final. Este desempeño permitió al club alcanzar un nuevo título y consolidar un proceso que apenas comenzó en la parte final del torneo.

CIUDAD DE MÉXICO, 24MAYO2026.- Cientos de aficionados del Cruz Azul se congregan en el Ángel de la Independencia para celebrar el décimo campeonato de "La Máquina", con banderas, espuma y bengalas festejan el triunfo al derrotar a los "Pumas" de la UNAM 2 goles a 1. FOTO: ALBERTO ROA/CUARTOSCURO.COM

Para quienes se preguntan qué sucederá con el plantel universitario, el escenario aún no está definido. El club no ha emitido información oficial sobre posibles cambios para la próxima campaña, y el futuro de Efraín Juárez al frente del equipo permanece sin aclararse, a pesar de que el técnico cuenta con contrato vigente.

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En relación con el técnico auriazul, lo conseguido en apenas su segundo torneo resalta por la capacidad de imprimir una identidad clara al grupo y guiarlo hasta la instancia final. La posibilidad de que permanezca en el cargo abre la puerta a que el club se refuerce con nuevas incorporaciones para fortalecer la plantilla