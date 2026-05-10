México

Los alimentos mexicanos con más antioxidantes que probablemente ya tienes en tu cocina

Puedes incorporar fácilmente a tu dieta diaria para cuidar tu salud y evitar enfermedades crónicas

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Refrigerador doméstico abierto con el interior iluminado y alimentos frescos organizados, donde una lupa roja resalta una papa y un ramo de perejil.
Hierbas frescas como el perejil y el tomillo, comunes en la cocina mexicana, suman antioxidantes a tus platillos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En la cocina mexicana abundan alimentos cotidianos que destacan por su alto contenido de antioxidantes, compuestos clave para la protección de las células y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes y la artritis.

Entre los nutrientes más relevantes se encuentran la vitamina C, la vitamina E, los carotenoides y los flavonoides, presentes en frutas, verduras, aceites vegetales y frutos secos habituales en la despensa nacional.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una dieta rica en verduras de color naranja y verde refuerza el sistema de defensa natural del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Alimentos con altos niveles de vitamina C en la cocina mexicana

El consumo regular de frutas y verduras frescas es una de las formas más efectivas de asegurar el aporte de vitamina C, un antioxidante esencial que el cuerpo no puede producir por sí mismo.

Por ejemplo, la naranja, consumida entera, aporta 69.7 mg de vitamina C por porción.

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Las frutillas frescas ofrecen 97.6 mg por taza, mientras que el tomate fresco aporta 16.9 mg y la papa cocida con piel proporciona 17.7 mg en una porción entera.

El brócoli sobresale: una taza cocida aporta 101.2 mg, y en su versión cruda, 78.5 mg.

Una mesada de cocina blanca moderna con brócoli, pimientos rojos, espinacas, batatas, paltas, arándanos y cuencos con almendras, pistachos y nueces.
El consumo regular de alimentos antioxidantes puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la artritis. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Estos datos, recopilados por la Universidad de Chile, muestran qué ingredientes comunes en la cocina mexicana pueden cubrir con facilidad la recomendación diaria de vitamina C.

Aceites vegetales y frutos secos: principales fuentes de vitamina E

La presencia de vitamina E en la dieta mexicana es igualmente relevante. Este antioxidante, ayuda a proteger las membranas celulares contra el daño oxidativo.

Entre los aceites vegetales, el aceite de girasol encabeza la lista con 5.6 mg de vitamina E por cucharada, seguido del aceite de cártamo, aceite de canola, aceite de oliva y aceite de maíz.

Entre los frutos secos, las almendras contienen 7.4 mg de vitamina E por cada 28.9 g; las avellanas, 4.3 mg; y los cacahuates, 2.3 mg en la misma cantidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las almendras, el cacahuate y el aguacate aportan vitamina E, clave para proteger las células ante el estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La espinaca cruda, en media taza, proporciona 0.61 mg, y la zanahoria cruda, en una pieza, 0.48 mg.

El aguacate, en una porción de 28.8 g, ofrece entre 0.56 y 0.75 mg. Estas cifras demuestran que la vitamina E está ampliamente disponible en productos usados en platillos mexicanos.

Verduras y frutas ricas en carotenoides

Los nutrientes naturales llamados carotenoides, constituyen otro grupo de antioxidantes presentes en la dieta diaria.

La zanahoria destaca por su alto contenido de alfa y beta carotenos, tanto fresca como cocida.

Al cocinarla, sus niveles de estos antioxidantes aumentan notablemente.

La espinaca, sobre todo cocida, ofrece un aporte significativo, mientras que cruda también contribuye aunque en menor medida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aprovechar la variedad de alimentos mexicanos ricos en antioxidantes es clave para la prevención de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El camote horneado sobresale como una de las fuentes más ricas de beta-caroteno. El tomate y la sandía también aportan, aunque en niveles más bajos.

Entre las frutas, la mandarina y la naranja contienen menos antioxidantes que las verduras de color naranja y verde, pero su consumo sigue siendo relevante dentro de una dieta variada.

Flavonoides y su presencia en alimentos mexicanos

La variedad de flavonoides, que forman parte de los nutrientes naturales con alto contenido de antioxidantes, ofrece beneficios adicionales para la salud cardiovascular y la protección celular.

Las antocianidinas, integrantes del sistema de defensa interno del organismo, están presentes en berries de color rojo, azul y púrpura, uvas rojas y moradas, manzana roja y vino tinto.

Una mesa de madera con botellas de aceite de girasol y oliva, cuencos de almendras, avellanas, semillas, espinaca fresca, brócoli y palta cortada.
Las propiedades antioxidantes del aguacate se potencian al combinarlo con otros vegetales.(Imagen Ilustrativa Infobae).

Estos nutrientes también se encuentran en frutas cítricas y sus jugos, como la naranja y el limón, así como en la cebolla amarilla, el cebollín, la col rizada y el brócoli. Además, están presentes en el perejil, tomillo, apio y orégano.

Los antioxidantes predominan en alimentos accesibles y de uso frecuente en México

La evidencia de las investigaciones de la Universidad de Chile, muestra que los ingredientes más ricos en antioxidantes están presentes en la despensa mexicana sin necesidad de buscar productos exóticos ni suplementos.

El aprovechamiento de los antioxidantes no depende solo de su presencia en el alimento, sino también de factores como el estado de maduración, el tipo de cocción y la combinación con otros nutrientes, como las grasas saludables que favorecen la absorción.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El brócoli y la espinaca, frescos o cocidos, destacan por su aporte de vitaminas protectoras. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El consumo habitual de frutas frescas como naranja, verduras como brócoli, espinaca y zanahoria, aceites vegetales como el de girasol y oliva, y frutos secos como almendra y cacahuate, permiten cubrir de manera natural las recomendaciones diarias de vitamina C, vitamina E y carotenoides.

Asimismo, las preparaciones mexicanas que incluyen jitomate, papa, camote o zapallo, y el uso de hierbas frescas como perejil y tomillo, contribuyen a una dieta equilibrada y antioxidante.

Vista cenital de mujer joven con ojos cerrados, rodeada de pequeños bowls con espinacas, frambuesas, aguacate, salmón, huevos, frutos secos y semillas.
Incorporar frutos secos en la dieta diaria ayuda a mantener las defensas celulares en buen estado. (Imagen Ilustrativa Infobae).

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