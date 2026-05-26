México

Gobierno de la CDMX y Oxxo firman acuerdo para convertir sus tiendas en refugios para mujeres en riesgo

La cadena de tiendas de conveniencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzaron un programa que ofrece resguardo y canalización inmediata a mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo

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El logotipo de la tienda de conveniencia Oxxo es visto en Ciudad de México, México, 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha
El logotipo de la tienda de conveniencia Oxxo es visto en Ciudad de México, México, 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Las más de mil 500 tiendas de Oxxo en la Ciudad de México se convertirán en refugios temporales para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia o en situación de riesgo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la cadena minorista firmaron un convenio que da vida al programa “Espacios Seguras”, una extensión de la iniciativa nacional OXXOs Seguros.

El acuerdo establece que cualquier mujer que llegue a una tienda de la cadena en busca de protección recibirá atención empática del personal y será canalizada de inmediato con elementos de la Policía de la Ciudad de México.

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¿Qué es el programa Espacios Seguras?

El programa convierte los puntos de venta de la cadena en espacios de resguardo temporal. Una vez que una mujer ingresa al establecimiento, los trabajadores notifican a las autoridades y acompañan a la víctima hasta que llega el apoyo institucional.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, precisó que el programa se suma “a la estrategia instruida por la jefa de gobierno Clara Brugada para brindar atención y protección integral a las mujeres y erradicar la violencia de género en la capital”.

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Oxxo logró alcanzar un 17,8% de las preferencias.
Oxxo logró alcanzar un 17,8% de las preferencias. Foto: Rolex Solutions

“Establecimientos de la cadena comercial Oxxo en todo el territorio de la Ciudad de México se convertirán en espacios seguros, para que cualquier niña, mujer o adolescente que se encuentre en riesgo o que sea víctima de violencia pueda resguardarse”, destacó.

Alejandro Arellano, gerente regional de Operaciones de Oxxo México, afirmó que la presencia de la cadena adquiere sentido en los momentos críticos para la comunidad, pues destacó que: “El verdadero valor de nuestra presencia en miles de comunidades se demuestra en los momentos que más importan”.

El directivo sostuvo que la puesta en marcha de “Espacios Segura” reafirma el compromiso de la empresa de ser “un buen vecino y un aliado cercano”, enfocándose en la construcción de entornos seguros y solidarios para todas las mujeres.

De acuerdo con las autoridades, el esquema del programa replica experiencias similares en otras entidades del país. En el municipio de Jesús María, Aguascalientes, 38 establecimientos de la misma cadena ya funcionan bajo un modelo equivalente, coordinado con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) local.

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Después de las 10 am, la ventanilla del Oxxo es abierta para el público. (Cuartoscuro)

Michelle Guerra Sastré, directora ejecutiva de la Unidad Especializada de Género de la SSC, sostuvo que la existencia de múltiples puntos de resguardo es clave para limitar las oportunidades de la violencia. En sus palabras, “multiplicar estos espacios significa cerrar el tiempo y el territorio en los que la violencia opera”, ya que permiten que cualquier mujer, sin importar la hora o el lugar, cuente con un refugio accesible y seguro.

Asimismo, resaltó que la amplitud de la red no solo protege a quienes enfrentan riesgo inmediato, sino que también debilita la impunidad: “Cuantas más puertas estén abiertas, menos espacio queda para la impunidad”.

“Espacios Segura” se inscribe en una política más amplia del gobierno capitalino orientada a la protección de las mujeres. La estrategia busca reducir la distancia física y temporal entre una mujer en peligro y una respuesta institucional efectiva.

La red de refugios temporales en establecimientos comerciales representa una apuesta por la proximidad. A diferencia de otros mecanismos de atención, los puntos de Oxxo están distribuidos en colonias de toda la ciudad y permanecen abiertos las 24 horas.

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