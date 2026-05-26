CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

(Captura de pantalla)

Un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) permitió el aseguramiento de 300 kilogramos de marihuana en un departamento de la colonia Hipódromo Condesa.

La droga, marcada con estampas de figuras como Silvia Pinal y Javier “Chicharito” Hernández, era almacenada por una célula que estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un inmueble rentado por aplicaciones de hospedaje para facilitar su distribución en diversas ciudades del país.

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El hallazgo ocurrió luego de que el propietario del departamento detectó movimientos sospechosos y el olor de la marihuana. Los ocupantes le habían pagado 8,000 pesos por el alquiler, pero el dueño les pidió desalojar y denunció los hechos ante las autoridades.

(X/@c4jimenez)

La intervención permitió descubrir cajas y bolsas de plástico con el enervante, listas para enviarse a destinos en Acapulco, Aguascalientes, Oaxaca, Puerto Vallarta, Reynosa, Ciudad Victoria, Tampico, entre otros puntos de la República Mexicana.

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Las etiquetas de “El Chicharito” y Silvia Pinal

Cada bolsa de marihuana presentaba una estampa distinta. Las imágenes de Silvia Pinal, Javier “Chicharito” Hernández y personajes de series de televisión funcionaban como sistema de identificación para diferenciar los tipos de producto y rutas de envío.

Las cajas con los paquetes de marihuana llevaban anotaciones con datos precisos: nombre, teléfono y ciudad de destino, por ejemplo, “Rodrigo Cortés Aguilar, con número de teléfono y dirección hacia Acapulco, Guerrero”.

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Decomisan 300 kilogramos de marihuana en la Condesa. (X/@c4jimenez)

En imágenes difundidas por Carlos Jiménez en C4 en Alerta, se observan otras etiquetas personalizadas: Eduardo Medina Salazar (Aguascalientes), así como clientes como Juan Manuel, Ramón (Reynosa), El Bryan (Ciudad Victoria) y Josué Rodríguez (Tampico).

Se confirmó que la droga de mayor precio estaba separada en al menos nueve bolsas grandes.

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El modelo de operación incluyó la renta del departamento a través de plataformas digitales, en específico Airbnb, bajo la justificación de actividades turísticas. El dueño, al notar movimientos nocturnos y el fuerte olor a marihuana, pidió a los cuatro ocupantes (dos hombres y dos mujeres) que se retiraran.

Decomisan 300 kilogramos de marihuana en la Condesa. (X/@c4jimenez)

Dentro del inmueble se aseguraron también cuatro libretas donde se registraban los clientes, cantidades, precios y montos pendientes de cobro. Los registros detallan rutas, contactos y el alcance de la red de distribución, además de identificar empresas de transporte como Flecha Amarilla para los envíos.

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La intervención de las autoridades, apoyadas por fuerzas especiales, se realizó sin detenidos. La droga quedó bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.